Gothic Remake : enfin la date de sortie

THQ Nordic n'a pas souhaité attendre un quelconque nouvel event pour annoncer ce que certains fans de RPG attendent depuis des plombes : Gothic Remake a enfin sa date de sortie, et ce sera pour le 5 juin prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Voici une nouvelle grosse bande-annonce pour accompagner le communiqué, se chargeant de nous promettre à nouveau une expérience très fidèle à l'original dans son feeling comme sa DA, néanmoins avec d'obligatoires améliorations comme :
- Des objectifs de quêtes mieux détaillés
- Des PNJ bien plus vivant dans leurs réactions et leurs routines du quotidien
- Des améliorations dans l'exploration
- Un système de combat revu et plus complet
J’ai bien aimé Elex perso
Peu probable sauf surprise.
Gothic Remake est fait par une nouvelle team.
Le studio d'origine (Piranha Bytes, également responsables des Risen et Elex) a selon des rumeurs fermé en décembre 2023. Embracer a démenti au départ mais les développeurs n'ont plus jamais donné de nouvelles depuis...
Je vais essayer de trouver des infos sur l’état des studios aujourd'hui. Merci pour les infos