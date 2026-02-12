Gothic Remake : enfin la date de sortie

THQ Nordic n'a pas souhaité attendre un quelconque nouvel event pour annoncer ce que certains fans de RPG attendent depuis des plombes :a enfin sa date de sortie, et ce sera pour le 5 juin prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Voici une nouvelle grosse bande-annonce pour accompagner le communiqué, se chargeant de nous promettre à nouveau une expérience très fidèle à l'original dans son feeling comme sa DA, néanmoins avec d'obligatoires améliorations comme :- Des objectifs de quêtes mieux détaillés- Des PNJ bien plus vivant dans leurs réactions et leurs routines du quotidien- Des améliorations dans l'exploration- Un système de combat revu et plus complet