Gothic Remake : enfin la date de sortie
THQ Nordic n'a pas souhaité attendre un quelconque nouvel event pour annoncer ce que certains fans de RPG attendent depuis des plombes : Gothic Remake a enfin sa date de sortie, et ce sera pour le 5 juin prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Voici une nouvelle grosse bande-annonce pour accompagner le communiqué, se chargeant de nous promettre à nouveau une expérience très fidèle à l'original dans son feeling comme sa DA, néanmoins avec d'obligatoires améliorations comme :

- Des objectifs de quêtes mieux détaillés
- Des PNJ bien plus vivant dans leurs réactions et leurs routines du quotidien
- Des améliorations dans l'exploration
- Un système de combat revu et plus complet

publié le 12/02/2026 à 06:50 par Gamekyo
dono56 publié le 12/02/2026 à 06:57
Après la sortie de ce jeu, aurons nous la suite de Elex pour clore l’histoire de la trilogie ?
J’ai bien aimé Elex perso
shanks publié le 12/02/2026 à 07:00
dono56
Peu probable sauf surprise.

Gothic Remake est fait par une nouvelle team.
Le studio d'origine (Piranha Bytes, également responsables des Risen et Elex) a selon des rumeurs fermé en décembre 2023. Embracer a démenti au départ mais les développeurs n'ont plus jamais donné de nouvelles depuis...
dono56 publié le 12/02/2026 à 07:04
Argh c'est triste, les Elex n'étaient pas parfait, mais je les ai trouvé bien quand même, pas pire qu'un Final Fantasy 15 signé pourtant Square Enix.
Je vais essayer de trouver des infos sur l’état des studios aujourd'hui. Merci pour les infos
kujotaro publié le 12/02/2026 à 07:06
Franchement ça a vraiment l'air pas mal du tout. J'espère une version boîte.
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 07:13
Ça fera un jeu sympa pour l’été
darkxehanort94 publié le 12/02/2026 à 09:44
dono56 A mort FF XV ! "Explose"
coconutsu publié le 12/02/2026 à 11:55
Ils ont pris beaucoup de temps pour faire ce remake, je pense que ça va être une tuerie!
ouken publié le 12/02/2026 à 14:59
gros day one
Fiche descriptif
Gothic Remake
2
Ils aiment
Nom : Gothic Remake
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : THQ Nordic Barcelona
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
