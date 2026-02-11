recherche
PlayStation n'aura pas cherché longtemps pour l'acteur principal du film Helldivers
Il faut se faire à l'idée que, comme pour chaque génération, c'est souvent les mêmes gueules qui tournent en boucles dans les gros blockbusters US, et pour Helldivers II, pas de grande surprise : ça aurait pu être Tom Holland ou Pedro Pascal, mais c'est finalement Jason Momoa qui campera le rôle principal après Minecraft et en attendant Supergirl (Lobo) et Street Fighter (Blanka).

Pour rappel, le film sortira le 10 novembre 2027 avec à la réalisation Justin Lin, dont à peu près la moitié de son CV est constituée de Fast & Furious. Le jeu quant à lui vient de fêter ses 2 ans de carrière avec une grosse MAJ de contenu faite d'usines et de vilains robots.



publié le 11/02/2026 à 17:38 par Gamekyo
commentaires (14)
alucardhellsing publié le 11/02/2026 à 18:15
bordel lui , dwayne johnson ,pedro pascal , dave bautista je peux plus me les voir
negan publié le 11/02/2026 à 18:20
alucardhellsing Pedo Pascal, le rocher ok mais Bautista il tourne pas tant que ca .

Donc parle mieux de lui ou je te fais le grand écart de JCVD
bladagun publié le 11/02/2026 à 18:33
alucardhellsing tu a pas ton momoa dire
alucardhellsing publié le 11/02/2026 à 18:41
bladagun

negan
mattewlogan publié le 11/02/2026 à 19:17
Why not
mooplol publié le 11/02/2026 à 19:19
Cool je l'aime bien et il semblait faire que des navets dernièrement
newtechnix publié le 11/02/2026 à 19:30
alucardhellsing
walterwhite publié le 11/02/2026 à 20:24
Pas lui, je peux pas le blairer.
liberty publié le 11/02/2026 à 20:46
Heureusement que ce n'est pas une production Française, on aurait Pierre Niney en rôle principal et Philippe Lacheau au scénario et a la réalisation. Et Junot, Clavier et Bourdon en rôle de Leader dans une comédie Française diffusée sur TF1 après un flop au cinéma
burningcrimson publié le 12/02/2026 à 06:01
bladagun
sasquatsch publié le 12/02/2026 à 06:18
bladagun mouarf.

Sinon C'était à prévoir pour un film avec des petoirs Hollywood va presser le citron momoa jusqu'à ad nauseam, comme ils font avec tous acteurs, hormis si lui refuse et apparaît alors seulement dans une production par an qui cartonne...et la cela peut tenir plus longtemps.
Mais clair qu'il faut ce helldivers du niveau satirique de Paul Vanderhoeven
fritesmayo76 publié le 12/02/2026 à 10:22
bladagun Jerry
evasnake publié le 12/02/2026 à 11:03
sasquatsch Jason Momouarf?
marios1 publié le 13/02/2026 à 10:44
alucardhellsing Bautista qui prend pour les autres le pauvre

On le voit pas tant que ça
