PlayStation n'aura pas cherché longtemps pour l'acteur principal du film Helldivers
Il faut se faire à l'idée que, comme pour chaque génération, c'est souvent les mêmes gueules qui tournent en boucles dans les gros blockbusters US, et pour Helldivers II, pas de grande surprise : ça aurait pu être Tom Holland ou Pedro Pascal, mais c'est finalement Jason Momoa qui campera le rôle principal après Minecraft et en attendant Supergirl (Lobo) et Street Fighter (Blanka).
Pour rappel, le film sortira le 10 novembre 2027 avec à la réalisation Justin Lin, dont à peu près la moitié de son CV est constituée de Fast & Furious. Le jeu quant à lui vient de fêter ses 2 ans de carrière avec une grosse MAJ de contenu faite d'usines et de vilains robots.
Donc parle mieux de lui ou je te fais le grand écart de JCVD
negan
Sinon C'était à prévoir pour un film avec des petoirs Hollywood va presser le citron momoa jusqu'à ad nauseam, comme ils font avec tous acteurs, hormis si lui refuse et apparaît alors seulement dans une production par an qui cartonne...et la cela peut tenir plus longtemps.
Mais clair qu'il faut ce helldivers du niveau satirique de Paul Vanderhoeven
On le voit pas tant que ça