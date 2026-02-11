Blades of Fire va donc passer en 2.0

Comme pour bien d'autres jeux, c'est les plus patients qui sont les mieux récompensés car à notre époque, non seulement l'attente permet de récupérer des produits moins chers, mais en plus dans un meilleur résultat, preuve encore avec lede Mercury Steam qui passera gratuitement en mode 2.0 le 14 mai avec les choses suivantes :- Ajout du New Game Plus- Nouveau mode de difficulté- Nouvelles armes et skins à débloquer en NG+- Option de Transmutation pour les armes et tenues- Mode Photo- Mode Boss Rush (avec en récompenses des sorts améliorant les armes)- On pourra caresser les bœufs !- Nouvelles animations et davantage de fluidité- Nouveaux succès/trophéesMais aussi :- Implémentation de la compatibilité DLSS4 sur PC- Option de remapping complet pour le clavier/souris- Lancement sur Steam le même jour (+ support Steam Deck)