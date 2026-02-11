recherche
Blades of Fire va donc passer en 2.0
Comme pour bien d'autres jeux, c'est les plus patients qui sont les mieux récompensés car à notre époque, non seulement l'attente permet de récupérer des produits moins chers, mais en plus dans un meilleur résultat, preuve encore avec le Blades of Fire de Mercury Steam qui passera gratuitement en mode 2.0 le 14 mai avec les choses suivantes :

- Ajout du New Game Plus
- Nouveau mode de difficulté
- Nouvelles armes et skins à débloquer en NG+
- Option de Transmutation pour les armes et tenues
- Mode Photo
- Mode Boss Rush (avec en récompenses des sorts améliorant les armes)
- On pourra caresser les bœufs !
- Nouvelles animations et davantage de fluidité
- Nouveaux succès/trophées 

Mais aussi :

- Implémentation de la compatibilité DLSS4 sur PC
- Option de remapping complet pour le clavier/souris
- Lancement sur Steam le même jour (+ support Steam Deck)

publié le 11/02/2026 à 16:34 par Gamekyo
marcelpatulacci publié le 11/02/2026 à 16:42
On pourra caresser les bœufs !

AH ENFIN...
guiguif publié le 11/02/2026 à 16:59
Rien de transcendant.
link49 publié le 11/02/2026 à 18:58
Toujours ça de pris, à défaut de.
kalas28 publié le 11/02/2026 à 21:50
cool je voulais m'y remettre donc ça attendra mai
hibito publié le 11/02/2026 à 22:18
Je veux un mode automatique pour la forge -_-"
ouken publié le 12/02/2026 à 02:09
Top enfin je vais le prendre sur pc là il et tentent
