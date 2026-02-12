Arc Raiders s'envole à 14 millions de ventes

poursuit son incroyable début de carrière avec un communiqué officiel pour annoncer que le titre a franchi le cap des 14 millions de ventes en un peu plus de 3 mois, un chiffre fou à une époque où il est bien difficile pour les GAAS de percer face aux géants du milieu, encore plus en sachant que ce n'est pas un F2P.L'Extraction Game s'est octroyé en outre un pic de 960.000 connectés simultanément le mois dernier, pour 6 millions d'utilisateurs « actifs » au fil de janvier. Indiquons en outre que même si le jeu n'est pas conçu pour du PVP (il n'y a même pas de classement dédié pour), les gros traîtres de service continuent de mettre à mal certaines parties et sans vouloir tomber dans la facilité du pur PVE sans « friendly » fire, le studio a proposé à la demande de la communauté un nouveau mode ajoutant une petite nuance : tout kill contre un autre joueur n'octroiera plus la moindre récompense. Cela n'empêchera pas ceux qui veulent vous gâcher l'existence par simple plaisir, mais on va dire que ça limite un peu le problème.