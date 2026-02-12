Arc Raiders s'envole à 14 millions de ventes

Arc Raiders poursuit son incroyable début de carrière avec un communiqué officiel pour annoncer que le titre a franchi le cap des 14 millions de ventes en un peu plus de 3 mois, un chiffre fou à une époque où il est bien difficile pour les GAAS de percer face aux géants du milieu, encore plus en sachant que ce n'est pas un F2P.
L'Extraction Game s'est octroyé en outre un pic de 960.000 connectés simultanément le mois dernier, pour 6 millions d'utilisateurs « actifs » au fil de janvier. Indiquons en outre que même si le jeu n'est pas conçu pour du PVP (il n'y a même pas de classement dédié pour), les gros traîtres de service continuent de mettre à mal certaines parties et sans vouloir tomber dans la facilité du pur PVE sans « friendly » fire, le studio a proposé à la demande de la communauté un nouveau mode ajoutant une petite nuance : tout kill contre un autre joueur n'octroiera plus la moindre récompense. Cela n'empêchera pas ceux qui veulent vous gâcher l'existence par simple plaisir, mais on va dire que ça limite un peu le problème.
Franchement c'est assez rare, j'ai assez d'heure de jeux pour dire que les remarques sur ça sont exagérées
Je vous fais un petit résumé pour ceux qui ont la flemme de lire 14 millions de ventes et ce n’est pas un F2P
Bonne journée !
Et puis dépenser un Abo en ligne seulement pour ce jeu n'est pas dans mes critères pour l'instant...
Mais ils uffit que je me sente faible un jour et je pourrai craquer
C'est le premier jeu où je me suis maté 2-3h de vidéos au fil des derniers mois moi qui ne regarde jamais d'autres jouer
Bonne chance à Sony alors : Nexon possède 66% des parts de Embark.
Je pense que ceux qui se bouffent les doigts, c'est EA.
Les mecs laissent partir Patrick Söderlund en 2018 (directeur de conception et ancien boss de DICE). 4 mois plus tard, il fait son propre studio à Stockholm, 7 ans après, il a pondu The Finals et Arc Raiders.
Presque à chaque partie pour moi
Le jeu dans matchranking prend en compte si tu agros beaucoup les autres joueurs ou pas et au plus tu agros, au plus tu risque de retrouver dans des parties + PVP, le problème est surement là.
Il y a une interview intéressante de 50min. sur la chaîne de game business sur YT
Par contre, si on me tire dessus, je réponds.
Je veux dire ce côté que le but c'est l'excitation de ne pas perdre tous ce qu'on a looté en plus de son stuff...
Autant un bon Rogue like ok, ou un Dark Soul like je kiff. Mais là la punition n'apporte rien au gameplay ou au plaisir.
Dans un Rogue tu as au moins des types d'armes qui développe ou des bufff qui s'accumule. Dans Dark souls il y'a l'excitation de revenir reprendre ses souls perdues salement.
Mais là si tu claques t'as rien... Merci le coq qui loot du pauvre pour toi et c'est reparti... Il y a un truc qui manque pour la motivation à relancer la prochaine partie??
Vous ne le trouvez pas?
En revanche, si tu shoot quelqu'un, tu vas te retrouver qu'avec ce genre de joueurs.
Pour le moment je me stuff tranquillement, je fais pas de vagues car j'ai pris le jeu y'a 2 semaines. Mais dans pas longtemps je vais être un sacré retor