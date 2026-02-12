Crimson Desert : une nouvelle grosse présentation à un mois du lancement

, ce ne sera pas seulement des combats contre des gros monstres, des quêtes réclamant d'aller tuer de gros monstres, et de l'exploration pour se rendre dans la tanière d'un gros monstre., c'est aussi de la vie et de la fraternité, et cela passera notamment par le camp Greymane que l'on verra évoluer au fur et à mesure en véritable bourgade, avec aide au développement et les différentes activités annexes qui vont avec. Le pur bouffe-temps quoi.On retourne patienter jusqu'au 19 mars.