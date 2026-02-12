Crimson Desert : une nouvelle grosse présentation à un mois du lancement
Crimson Desert, ce ne sera pas seulement des combats contre des gros monstres, des quêtes réclamant d'aller tuer de gros monstres, et de l'exploration pour se rendre dans la tanière d'un gros monstre. Crimson Desert, c'est aussi de la vie et de la fraternité, et cela passera notamment par le camp Greymane que l'on verra évoluer au fur et à mesure en véritable bourgade, avec aide au développement et les différentes activités annexes qui vont avec. Le pur bouffe-temps quoi.
Je le prends D1 et on verra
https://youtu.be/BOy81crUgtw?si=BruRd2zgICTDtIQl
Le côté bac-à-sable a l'air énorme
Y’aurait aucune sacro-sainte méfiance avec un studio occidental. Y’a presque un délit de « sale gueule » envers PA
Mieux vaut un jeu parfait dans un seul domaine qu'un melting pot de médiocrité...
Et oui les studios se doivent de faire leur preuve. Rien avoir entre un projet solo et mmo. Même schéma que pour un studio occidental...
En l'état oui y'a souvent beaucoup de promesses sur les jeux chinois et coréens qui tardent souvent à sortir. Ça peut clairement être un énième jeu qui copie sans âme.
Stop la victimisation à 2 balles.
Si le jeu est une réussite, ça ne sera pas seulement le jeu de l'année, mais certainement l'un des jeux les plus marquant de sa génération, c'est normal d'avoir des appréhension.
La variété c'est bien quand c'est maitrisé, mais quand ça ne l'est pas...
Je vais attendre les premiers retours avant de m'y risquer.
Shambala93 rien a voir avec l'origine du studio, on les sait capable de faire de très bons jeux. Lies of P, Stellar Blade... Black Desert Online est un tres bon mais un jeu solo c'est vraiment pas pareil qu'un MMO...
Les chinois aussi préparent du lourd! Le fameux Loulan par exemple.
Parce que Youtube casse les couilles sur la mention que tu peux voir en dessous : "Vidéo soumise à une limite d'âge (par l'utilisateur l'ayant mise en ligne)"
Si un uploader active l'option, tu ne peux pas visionner la vidéo en dehors de Youtube, et tu risques d'avoir ce genre de résultat : https://www.resetera.com/threads/crimson-desert-features-overview-3-life-in-pywel.1433260/ (clique sur Show Media)
Voilà pourquoi je dois parfois me rabattre sur des uploads tiers qui ne mettent pas la mention.
Un genre d'animal crossing, farmer, etc
Day one sur xbox
C’est un des jeux que j’attends cette année pour voir les performances de la PlayStation 5 pro.
Ils ne parlent que du solo puisque c'est un jeu solo...
Il sera forcément comparé à TW3 et Zelda BOTW mais perso, je pense qu’il est à prendre pour ce qu’il est : un action RPG généreux avec beaucoup de systèmes à maîtriser et un monde interactif qui vit et bouge en autonomie.