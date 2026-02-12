recherche
Crimson Desert : une nouvelle grosse présentation à un mois du lancement
Crimson Desert, ce ne sera pas seulement des combats contre des gros monstres, des quêtes réclamant d'aller tuer de gros monstres, et de l'exploration pour se rendre dans la tanière d'un gros monstre. Crimson Desert, c'est aussi de la vie et de la fraternité, et cela passera notamment par le camp Greymane que l'on verra évoluer au fur et à mesure en véritable bourgade, avec aide au développement et les différentes activités annexes qui vont avec. Le pur bouffe-temps quoi.

On retourne patienter jusqu'au 19 mars.

publié le 12/02/2026 à 09:09 par Gamekyo
shanks publié le 12/02/2026 à 09:12
Le contenu semble totalement ahurissant, les mecs peuvent autant marquer 2026 que se foirer totalement.
goldmen33 publié le 12/02/2026 à 09:40
On croise les doigts ! Ca part sur un day one
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 09:49
J’espère une destinée à la the Witcher 3

Je le prends D1 et on verra
jf17 publié le 12/02/2026 à 09:56
En espérant que ce n'est pas un pétard mouillé car pour l'instant ça donne vraiment envie
junaldinho publié le 12/02/2026 à 10:03
Le jeu que j'attends le + avec GTA. J'espère ne pas être déçu tellement il a l'air vaste
tokito publié le 12/02/2026 à 10:05
shanks : Pourquoi ne pas mettre la vidéo qui dispose de ST FR officiels ?

https://youtu.be/BOy81crUgtw?si=BruRd2zgICTDtIQl
heracles publié le 12/02/2026 à 10:07
C'est paradoxal mais le contenu faramineux du jeu disponible me fait créer des doutes sur la qualité globale du jeu. Je vais attendre les premiers retours avant de l'acheter
zekk publié le 12/02/2026 à 10:09
heracles Pareil ! je reste méfiant, c'est un peu trop beau pour être vrai
shinz0 publié le 12/02/2026 à 10:14
J'espère qu'il sera bon et qu'il aura du succès, on a besoin de nouvelles licences
Le côté bac-à-sable a l'air énorme
ravyxxs publié le 12/02/2026 à 10:16
goldmen33
shambala93 publié le 12/02/2026 à 10:19
Ce cinéma parce que c’est un studio coréen et qu’ici la plupart n’ont jamais joué ni maîtriser BDO…

Y’aurait aucune sacro-sainte méfiance avec un studio occidental. Y’a presque un délit de « sale gueule » envers PA
heracles publié le 12/02/2026 à 10:22
zekk Sage décision
link571 publié le 12/02/2026 à 10:36
Par contre on a toujours rien vu des versions consoles et ça me faire peur…
stampead publié le 12/02/2026 à 10:42
shambala93 je suis pas souvent d'accord avec tes raisonnements, mais alors là je soutiens à 100% tes propos.
sosky publié le 12/02/2026 à 10:58
heracles Pareil, autant de mécaniques dans un même jeu me fait un peu peur sur le bon équilibrage du tout.
Mieux vaut un jeu parfait dans un seul domaine qu'un melting pot de médiocrité...
taiko publié le 12/02/2026 à 11:03
shambala93 les derniers retours étaient mitigés sur les dernières prises en main.
Et oui les studios se doivent de faire leur preuve. Rien avoir entre un projet solo et mmo. Même schéma que pour un studio occidental...
En l'état oui y'a souvent beaucoup de promesses sur les jeux chinois et coréens qui tardent souvent à sortir. Ça peut clairement être un énième jeu qui copie sans âme.
Stop la victimisation à 2 balles.
zekk publié le 12/02/2026 à 11:21
shambala93 j'aurais dit la même chose pour un studio occidental, c'est certainement l'un des jeux les plus ambitieux si pas le + ambitieux de ces dernières années...

Si le jeu est une réussite, ça ne sera pas seulement le jeu de l'année, mais certainement l'un des jeux les plus marquant de sa génération, c'est normal d'avoir des appréhension.
ravyxxs publié le 12/02/2026 à 11:26
Toujours aucune présentation du solo je suppose...
taiko publié le 12/02/2026 à 11:30
ravyxxs c'est un jeu solo...
sickjackz publié le 12/02/2026 à 11:31
Perso, rien a faire... J'ai beau en voir plus, je reste toujours aussi sceptique. Très souvent, a vouloir trop en faire, on s’égare.
La variété c'est bien quand c'est maitrisé, mais quand ça ne l'est pas...
Je vais attendre les premiers retours avant de m'y risquer.

Shambala93 rien a voir avec l'origine du studio, on les sait capable de faire de très bons jeux. Lies of P, Stellar Blade... Black Desert Online est un tres bon mais un jeu solo c'est vraiment pas pareil qu'un MMO...
Les chinois aussi préparent du lourd! Le fameux Loulan par exemple.
shanks publié le 12/02/2026 à 11:39
tokito
Parce que Youtube casse les couilles sur la mention que tu peux voir en dessous : "Vidéo soumise à une limite d'âge (par l'utilisateur l'ayant mise en ligne)"

Si un uploader active l'option, tu ne peux pas visionner la vidéo en dehors de Youtube, et tu risques d'avoir ce genre de résultat : https://www.resetera.com/threads/crimson-desert-features-overview-3-life-in-pywel.1433260/ (clique sur Show Media)

Voilà pourquoi je dois parfois me rabattre sur des uploads tiers qui ne mettent pas la mention.
pcverso publié le 12/02/2026 à 11:40
Enfin un jeu qui fait nouvelle génération, et qui va bien solliciter nos machine . Plus qu'à espérer qu'il soit aussi bon qu'il en a l'air
ravyxxs publié le 12/02/2026 à 11:48
taiko BAAAAAAH raison de plus d'en parler narvalo
cyr publié le 12/02/2026 à 12:42
Ho putain, ho putain;

Un genre d'animal crossing, farmer, etc

Day one sur xbox
tynokarts publié le 12/02/2026 à 13:28
Incontournable ou superflu
C’est un des jeux que j’attends cette année pour voir les performances de la PlayStation 5 pro.
ducknsexe publié le 12/02/2026 à 13:43
Le melange fourre tout. : des pnj Occidentaux, des pnj de l’Asie de l’Est, des pnj mi-Monstres mi-humain, des chevaliers dark soul, Des charrettes, des robots, des iles flottante Nous verrons si il tiens toutes ces promesses.
taiko publié le 12/02/2026 à 14:02
ravyxxs j'ai pas compris...
Ils ne parlent que du solo puisque c'est un jeu solo...
ouken publié le 12/02/2026 à 14:58
perso je déteste BDO mes a voir
ravyxxs publié le 12/02/2026 à 15:55
taiko Désolé, ce que je veux dire, c'est le scénario, on sait rien globalement, ils passent plus de temps à dire qu'on pourra tout faire comme un MMO, et le jeu est penser comme tel. Mais pour la partie solo scénaristique en vidéo preview,c'est la botte de paille de western qui passe...y a plus personne !!
heracles publié le 12/02/2026 à 18:17
J'aime beaucoup les musiques dans le trailer ! Dur dur de se contenir avec cette hype ! Personne a remarqué qu'il prend le fruit et l'achat s'effectue automatiquement sans devoir passer par un menu de PNJ ? C'est un détail idiot mais c'est immersif on voit jamais ça !
korou publié le 12/02/2026 à 19:00
Ya autant de contenu qu’un gros MMORPG, mais en version jeu solo. Franchement ça donne grave envie.
killia publié le 12/02/2026 à 22:22
J'ai aucun doute sur la qualité du jeu.

Il sera forcément comparé à TW3 et Zelda BOTW mais perso, je pense qu’il est à prendre pour ce qu’il est : un action RPG généreux avec beaucoup de systèmes à maîtriser et un monde interactif qui vit et bouge en autonomie.
Crimson Desert
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
