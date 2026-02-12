recherche
News / Blogs
Porté par les économies et Kingdom Come II, Embracer retrouve la couleur des bénéfices
Après des mois de mouise au point d'incarner le précurseur de la vague de restructurations/fermetures/licenciements qui a frappé l'industrie, le miracle a lieu pour Embracer avec un retour aux bénéfices pour les 9 premiers mois de l'année fiscale en cours.

Un chiffre d'affaires en baisse (forcément, y a moins de jeux) mais une rentabilité accrue avec l'équivalent de 95 millions d'euros de bénéfices nets pour cette période, contre quasiment 150 millions de pertes en 2024. Le grande soulagement, notamment porté par Kingdom Come Deliverance 2 et ses désormais 5 millions de ventes, sans compter la thune rapportée par les différents DLC (avec ou sans Season Pass). Le premier Kingdom Come : Deliverance reviendra d'ailleurs demain dans le Game Pass, et l'on se demande si cela ne sera pas l'occasion de shadow-drop l'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series (préalablement leakée sur le PS Store).

Embracer terminera l'année plus calmement avec par exemple Reanimal cette semaine, mais compte déjà frapper fort pour la prochaine année fiscale (1er avril 2026 au 31 mars 2027) avec, on le sait depuis ce matin, Gothic Remake le 5 juin, le mignon The Eternal Life of Goldman avant la fin d'année, et un « titre majeur » encore maintenu dans le secret.

Rappelons que selon les dernières rumeurs chez Embracer, Saints Row pourrait faire son retour et dans un épisode digne des débuts (avec le directeur artistique Chris Stockman), et on attendrait surtout selon Tom Henderson un bon gros AAA Le Seigneur des Anneaux dans la veine de ce que Avalanche a effectué pour Hogwarts Legacy.
6
Qui a aimé ?
icebergbrulant, goldmen33, tynokarts, aozora78, link49, roivas
publié le 12/02/2026 à 12:03 par Gamekyo
commentaires (10)
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 12:08
KCD2 est vraiment bien c amplement mérité
pcverso publié le 12/02/2026 à 12:09
Bien content pour l'un des meilleurs studios au monde pour moi .
icebergbrulant publié le 12/02/2026 à 12:45
Mon exemplaire de KCD 2 est toujours sous blister depuis des mois

J’attends les jours creux pour le faire
goldmen33 publié le 12/02/2026 à 13:22
"5 millions de ventes" les joueurs sont des cons, il mérite deux fois ça!
snave publié le 12/02/2026 à 13:27
KCD2 mérite bien plus que ces 5 millions de ventes.
ravyxxs publié le 12/02/2026 à 13:28
Jeu OK sans plus. Tant mieux pour eux.
judebox publié le 12/02/2026 à 14:16
Perso, mon GOTY 2026. J'aurai pu encore jouer des heures... Dommage que les DLC soient pas ouf
heracles publié le 12/02/2026 à 14:48
Il mérite plus mais au moins il a pas flop
olex publié le 12/02/2026 à 19:53
Embracer s'en sort mieux en co-cédant ses licences et ses studios (Tomb Raider chez Amazon, Eidos Montréal en lead sous-traitant), c'était le mieux à faire.
aggrekuma publié le 12/02/2026 à 21:26
J'attends une version Royale comme le 1 avant de le toucher
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Kingdom Come : Deliverance II
0
Ils aiment
Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo