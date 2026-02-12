Porté par les économies et Kingdom Come II, Embracer retrouve la couleur des bénéfices Porté par les économies et Kingdom Come II, Embracer retrouve la couleur des bénéfices

Après des mois de mouise au point d'incarner le précurseur de la vague de restructurations/fermetures/licenciements qui a frappé l'industrie, le miracle a lieu pour Embracer avec un retour aux bénéfices pour les 9 premiers mois de l'année fiscale en cours.



Un chiffre d'affaires en baisse (forcément, y a moins de jeux) mais une rentabilité accrue avec l'équivalent de 95 millions d'euros de bénéfices nets pour cette période, contre quasiment 150 millions de pertes en 2024. Le grande soulagement, notamment porté par Kingdom Come Deliverance 2 et ses désormais 5 millions de ventes, sans compter la thune rapportée par les différents DLC (avec ou sans Season Pass). Le premier Kingdom Come : Deliverance reviendra d'ailleurs demain dans le Game Pass, et l'on se demande si cela ne sera pas l'occasion de shadow-drop l'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series (préalablement leakée sur le PS Store).



Embracer terminera l'année plus calmement avec par exemple Reanimal cette semaine, mais compte déjà frapper fort pour la prochaine année fiscale (1er avril 2026 au 31 mars 2027) avec, on le sait depuis ce matin, Gothic Remake le 5 juin, le mignon The Eternal Life of Goldman avant la fin d'année, et un « titre majeur » encore maintenu dans le secret.



Rappelons que selon les dernières rumeurs chez Embracer, Saints Row pourrait faire son retour et dans un épisode digne des débuts (avec le directeur artistique Chris Stockman), et on attendrait surtout selon Tom Henderson un bon gros AAA Le Seigneur des Anneaux dans la veine de ce que Avalanche a effectué pour Hogwarts Legacy.