Dead or Alive prépare aussi son retour

Il y a un peu plus de 3 ans, nous apprenions de la part d'un ancien de la Team Ninja (via X) queavait été annulé suite à la bien mauvaise réception commerciale du 6 et ses, officiellement, 900.000 pauvres ventes à travers le monde.Mais nous voilà aux 30 ans de la saga et Koei Tecmo, qui souhaite continuer à booster son aura sur la scène internationale, annonce le retour de la franchise dans un projet tout neuf, encore sans date ni de supports. Mais vous avez déjà un gros plan sur les arguments principaux, c'est l'essentiel.En attendant, le 25 juin, c'est justementqui reviendra sur PC/PS5/XBS dans une versionà 39,99€ incluant tous les DLC donc 24 personnages et de nouveaux costumes pour l'occasion, en plus d'un indispensable mode photo. Le même jour débarquera une version F2P, comme pour le 5, n'offrant qu'un nombre limité de modes et 4 persos avant la mise en place d'une rotation.