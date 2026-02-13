Dead or Alive prépare aussi son retour

Il y a un peu plus de 3 ans, nous apprenions de la part d'un ancien de la Team Ninja (via X) que Dead or Alive 7 avait été annulé suite à la bien mauvaise réception commerciale du 6 et ses, officiellement, 900.000 pauvres ventes à travers le monde.
Mais nous voilà aux 30 ans de la saga et Koei Tecmo, qui souhaite continuer à booster son aura sur la scène internationale, annonce le retour de la franchise dans un projet tout neuf, encore sans date ni de supports. Mais vous avez déjà un gros plan sur les arguments principaux, c'est l'essentiel.
En attendant, le 25 juin, c'est justement Dead or Alive 6 qui reviendra sur PC/PS5/XBS dans une version Last Round à 39,99€ incluant tous les DLC donc 24 personnages et de nouveaux costumes pour l'occasion, en plus d'un indispensable mode photo. Le même jour débarquera une version F2P, comme pour le 5, n'offrant qu'un nombre limité de modes et 4 persos avant la mise en place d'une rotation.
Le meilleur DOA est celui de la 3DS (DOA Dimension).
Et je suis fan de la première heure avec DOA sur PS1.
J'ai eu tous les DOA.
PS1
DC : version us, version euro, puis Limited Edition (JP avec 2 persos en plus, équivalente à la version Hardcore sur PS2)
XBOX: DOA 3 et DOA Ultimate (remake du 2)
360: DOA 4
3DS: DOA Dimension
PS4: DOA 5 puis DOA 5 Last Round
PC: DOA 6 (qui ne m'a vraiment pas donné envie de l'acheter sur console)
La version Saturn est meilleure
Si quelqu'un était en mesure de m'expliquer comment faire un virage avec les touches directionnelles de la manette (sur Playstation), alors je pourrais peut-être finir un jour ce fichu tutoriel.