Dead or Alive prépare aussi son retour
Il y a un peu plus de 3 ans, nous apprenions de la part d'un ancien de la Team Ninja (via X) que Dead or Alive 7 avait été annulé suite à la bien mauvaise réception commerciale du 6 et ses, officiellement, 900.000 pauvres ventes à travers le monde.

Mais nous voilà aux 30 ans de la saga et Koei Tecmo, qui souhaite continuer à booster son aura sur la scène internationale, annonce le retour de la franchise dans un projet tout neuf, encore sans date ni de supports. Mais vous avez déjà un gros plan sur les arguments principaux, c'est l'essentiel.

En attendant, le 25 juin, c'est justement Dead or Alive 6 qui reviendra sur PC/PS5/XBS dans une version Last Round à 39,99€ incluant tous les DLC donc 24 personnages et de nouveaux costumes pour l'occasion, en plus d'un indispensable mode photo. Le même jour débarquera une version F2P, comme pour le 5, n'offrant qu'un nombre limité de modes et 4 persos avant la mise en place d'une rotation.



suzukube publié le 13/02/2026 à 04:17
Superbe, depuis le temps que je voulais racheter dead or alive 6
terminagore publié le 13/02/2026 à 05:45
Ma licence de jeu de combat 3D préférée. Cool
redeemer publié le 13/02/2026 à 06:43
DOA 6 est de loin le plus mauvais des DOA, même pas de mode Tag Battle pourtant présent depuis le 2...
Le meilleur DOA est celui de la 3DS (DOA Dimension).
Et je suis fan de la première heure avec DOA sur PS1.
J'ai eu tous les DOA.
PS1
DC : version us, version euro, puis Limited Edition (JP avec 2 persos en plus, équivalente à la version Hardcore sur PS2)
XBOX: DOA 3 et DOA Ultimate (remake du 2)
360: DOA 4
3DS: DOA Dimension
PS4: DOA 5 puis DOA 5 Last Round
PC: DOA 6 (qui ne m'a vraiment pas donné envie de l'acheter sur console)
tab publié le 13/02/2026 à 07:29
redeemer le meilleur reste doa4
gasmok2 publié le 13/02/2026 à 08:13
redeemer
Et je suis fan de la première heure avec DOA sur PS1.

La version Saturn est meilleure
captainjuu publié le 13/02/2026 à 09:33
Oh les p'tits cons, je croyais tellement la licence morte et enterrée. Ce teaser magnifique qui laisse présager du meilleur avec un magnifique chara design sur fond d'un remix de "Hitohira" de DOA2, ça m'a totalement hameçonné ! Allez, moins de nichons, moins de DLC graveleux, se concentrer sur le potentiel gigantesque du gameplay et sur l'aspect compétitif, et y'a large moyen d'aller titiller SF et Tekken sur leur terrain.
magneto860 publié le 13/02/2026 à 10:42
J'ai presque terminé le 5, mais les commandes indiquées dans le jeu (touche A, touche B, etc) sur PS4 n'étaient pas claires.

Si quelqu'un était en mesure de m'expliquer comment faire un virage avec les touches directionnelles de la manette (sur Playstation), alors je pourrais peut-être finir un jour ce fichu tutoriel.
captainjuu publié le 13/02/2026 à 12:13
redeemer Ca serait incroyable une compil HD avec DOA2 / 3 / Dimensions (ce dernier était vraiment phénoménal)
amario publié le 13/02/2026 à 12:45
Ils ont tué la licence a vouloir vendre le jeu en kit. Personne ne veut acheter un jeu qui au final te coûte 200 euros. Le fait de le ressortir que maintenant complet a 40 balles... Ça change pas la donne
nikolastation publié le 13/02/2026 à 12:56
Ce genre d'annonce me donne (un peu) d'espoir quant à un potentiel retour de la licence Soul Calibur. 8 ans que le dernier opus est sorti, bowdel !
