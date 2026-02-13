Capcom : pas de DMC 6, mais des trailers de Resident Evil Requiem et Pragmata

Pas definalement (mais ça arrivera un jour hein, séchez vos larmes), Capcom ayant déjà fort à faire avec deux grosses sorties proches, dont celle deà la fin du mois et si vous êtes intéressés, on vous conseillera de ne PAS regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous, surtout vers la fin.L'autre, c'est évidemment la curiositéqui lui arrivera le 24 avril prochain sur tous les supports, et dont la démo reste accessible pour les curieux.