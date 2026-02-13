recherche
Capcom : pas de DMC 6, mais des trailers de Resident Evil Requiem et Pragmata
Pas de Devil May Cry 6 finalement (mais ça arrivera un jour hein, séchez vos larmes), Capcom ayant déjà fort à faire avec deux grosses sorties proches, dont celle de Resident Evil Requiem à la fin du mois et si vous êtes intéressés, on vous conseillera de ne PAS regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous, surtout vers la fin.

L'autre, c'est évidemment la curiosité Pragmata qui lui arrivera le 24 avril prochain sur tous les supports, et dont la démo reste accessible pour les curieux.



publié le 13/02/2026 à 00:02 par Gamekyo
torotoro59 publié le 13/02/2026 à 00:04
J'ai espèré une petite demo..
akinen publié le 13/02/2026 à 00:05
J’ai caché mes yeux donc ça va
tlj publié le 13/02/2026 à 00:12
Deux belles presentations, mais que devient onimusha ?
marchand2sable publié le 13/02/2026 à 00:39
Complètement stupide le spoil du perso à la fin du trailer de RE9… Non mais montrer directement le visage quoi, parce que là maintenant on sait tous qui c’est.

tlj

Le jeu subit un upgrade de gameplay et graphique : https://www.gamekyo.com/blog_article483619.html .

Des news reprendront certainement après la sortie de Pragmata.
soulfull publié le 13/02/2026 à 00:52
Non Non et non , je ne visionne pas plus d'un trailer pour des jeux qui m'interessent et c'est super agréable cet effet de surprise quand on joue.
sdkios publié le 13/02/2026 à 05:22
marchand2sable clair ils ont pas pu s'en empecher
wazaaabi publié le 13/02/2026 à 06:32
Il donne envie ce résident evil quand même
magnetic publié le 13/02/2026 à 09:11
Marchand2sable c'est un gars connu dans la série? j'ai pas reconnu !!!

Alala Onimusha j'en peu plus de l'attente aussi mais je comprend que Capcom focalise sur les 2 sorties les plus proche à savoir RE et Pragmata. Ce qui est surprenant c'est qu'on a eu droit à autant de trailer d'Onimusha que de Resident Evil depuis leurs annonce respective, je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte avant.
marchand2sable publié le 13/02/2026 à 10:11
sdkios

Ça va être complètement dingue l'exploration dans la Raccoon apocalypse.

magnetic

Oui méga connu, c'était vraiment pas nécessaire la silhouette pour le coup mais bon c'est un rôle secondaire donc voilà.
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 10:52
marchand2sable moi j'ai rien vu mec je sais pas de qui tu parles, j'imagine que je suis chanceux
marchand2sable publié le 13/02/2026 à 11:08
ravyxxs

Tant mieux pour toi alors. Il reste que 2 semaines en plus.
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 11:12
marchand2sable On va bien jouer mon gars
