Capcom : pas de DMC 6, mais des trailers de Resident Evil Requiem et Pragmata
Pas de Devil May Cry 6 finalement (mais ça arrivera un jour hein, séchez vos larmes), Capcom ayant déjà fort à faire avec deux grosses sorties proches, dont celle de Resident Evil Requiem à la fin du mois et si vous êtes intéressés, on vous conseillera de ne PAS regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous, surtout vers la fin.
L'autre, c'est évidemment la curiosité Pragmata qui lui arrivera le 24 avril prochain sur tous les supports, et dont la démo reste accessible pour les curieux.
tlj
Le jeu subit un upgrade de gameplay et graphique : https://www.gamekyo.com/blog_article483619.html .
Des news reprendront certainement après la sortie de Pragmata.
Alala Onimusha j'en peu plus de l'attente aussi mais je comprend que Capcom focalise sur les 2 sorties les plus proche à savoir RE et Pragmata. Ce qui est surprenant c'est qu'on a eu droit à autant de trailer d'Onimusha que de Resident Evil depuis leurs annonce respective, je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte avant.
Ça va être complètement dingue l'exploration dans la Raccoon apocalypse.
magnetic
Oui méga connu, c'était vraiment pas nécessaire la silhouette pour le coup mais bon c'est un rôle secondaire donc voilà.
Tant mieux pour toi alors. Il reste que 2 semaines en plus.