Ghost of Yotei Legends : trailer et date de sortie

Pas de surprise cette fois vu que Sucker Punch avait déjà confirmé qu'à l'instar du premier jeu,n'échapperait pas au mode multijoueur « Legends », désormais signé pour le 10 mars prochain via une upgrade gratuite (la 1.5 donc).Quatre classes seront cette fois au programme de ces sessions coop (à 3 joueurs) répartis en trois modes. Le premier offrira une sorte de mode survie amélioré, mixant le contrôle de territoires où chaque gain d'une zone vous offrira un bonus, mais inversement une malédiction si vous en perdez un car trop occupé sur un autre. Le deuxième, plus intéressant, sera légèrement scénarisé et constitué de 12 missions, à raison de 4 packs de 3 missions. Chaque pack réussi ouvrira les portes d'une « Incursion », un affrontement au coeur d'une forteresse contre quatre représentants version surnaturelle des « 6 de Yotei ».Et les deux autres représentants ? Dans le dernier mode, retour des Raids, mais qui attendra le mois d'avril pour être déployé.