[RAPPEL] State of Play à 23h00, suivi du nouveau Silent Hill Transmission à 01h00
La soirée va être longue sauf pour les chanceux qui auront le bon goût d'aller se ressourcer chez Morphée pour lire les comptes-rendus demain matin, mais pour les autres, rendez-vous à 23h00 pour découvrir le nouveau State of Play prêt à délivrer un aperçu du futur planning PlayStation (/PC) le temps d'une bonne heure.

Et pas de repos pour les braves avec très vite, à 1h00 du matin, le nouveau « Silent Hill Transmission » qui abordera notamment le cas du mystérieux jeu narratif Silent Hill Townfall, entre autres choses.



tynokarts publié le 12/02/2026 à 17:56
C’est bientôt l‘heure

Gamer : PlayStationsday
magneto860 publié le 12/02/2026 à 17:58
En plein acte 3 de Clair Obscur, on verra si j'y pense.
marchand2sable publié le 12/02/2026 à 18:24
Présent rien que pour Sony, alors s'il y a DMC 6 avec Vergil (le goat) j'explose
e3ologue publié le 12/02/2026 à 18:25
Je croise toujours les doigts qu'on ait pas à faire à un pétard mouillé, ça fait tellement longtemps qu'on a pas eu une vraie présentation qui déchire d'un constructeur.
aozora78 publié le 12/02/2026 à 18:28
J'ai zéro hype, mais j'espère.
natedrake publié le 12/02/2026 à 18:30
Avec les 502 Bad machin, ça promet la navigation pour ce soir.
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 18:31
Vous attendez quoi de cet événement ?
legato publié le 12/02/2026 à 18:36
En espérant voir un Sony conquérant et enfonçant le clou sur cette génération mou du genou et tiède.
skuldleif publié le 12/02/2026 à 18:36
nicolasgourry santa monica
carlexzaibatsu publié le 12/02/2026 à 18:54
J'espère enfin l'annonce de death stranding 2 sur pc...
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 18:56
carlexzaibatsu lors d'une conférence Sony ?
adamjensen publié le 12/02/2026 à 18:59
Il est possible que l'on ait une démo de Resident Evil Requiem.
Pour les remakes de Resident Evil 2, 3, 4 , et pour Village, une démo a été disponible 15 jours avant la sortie.
Je vous laisse deviner dans combien de jours sort Requiem.
Bien évidemment, n'attendez rien, mais ça reste possible.
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 19:09
J’ai un peu peur que l’heure se transforme en 30 minutes pour marathon, 20 minutes pour un autre jeu
J’espère pas hein
edgar publié le 12/02/2026 à 19:14
God of War 2.5D OSEF !
carlexzaibatsu publié le 12/02/2026 à 19:21
nicolasgourry pourquoi pas vu que c'est à la base une exclue sony qu'ils éditent sur pc
newtechnix publié le 12/02/2026 à 19:22
Pour le Silent Hill Transmission:

europe: 1h00 du mat
japon: 9h00 du mat
new-york: 19h00
los angeles: 16h00

1h du mat pour silent hill... à croire que l'Europe est pas un marché important pour cette licence

Pour Silent Hill est-ce que cela a du sens de faire à 9h00 du mat au japon un event?

il sera 16 heures à los angeles et 19h à new-york.

Conclusion le marché Japonais n'a plus aucun poids, le marché prioritaire est celui des usa.

Et nous l'europe on est la dernière roue du carrosse genre on sert avant-out les usa, le japon car c'est le pays de Konami arrive derrière et ...l'europe se tape un horaire


Le State of Play a quand même un horaire un peu limite mais acceptable....celui de Silent Hill

Pour le State of Play, Sony s'en fiche un peu des Japonais mais c'est des logiques de marché:

europe: 23h
japon: 7h00 du mat
new-york: 17h00
los angeles: 14h00
cyr publié le 12/02/2026 à 19:24
Je regarderai le récap demain. Puis avec l'instabilité de gamekyo.....le site d'être down avant le début
zekk publié le 12/02/2026 à 19:44
edgar
aozora78 publié le 12/02/2026 à 19:50
Je passe une génération incroyable grace aux tiers, certains parmis les meilleurs jeux de ma vie mais pas grace aux studios Playstation qui eux ont du sortir vraiment 3 jeux qui m'ont marqués en plus de 5 ans...
aozora78 publié le 12/02/2026 à 19:51
edgar tu n'aimes pas les metroidvania ? (c'est ça d'après la rumeur)
51love publié le 12/02/2026 à 20:00
Je le sens super bien ce State of Play.

Stratégiquement, vis à vis de la concurrence, c'est vraiment le bon moment pour faire rêver les joueurs je pense

Après même si Sony fait rêver ce soir, on verra dans les faits dans longtemps si toutes les promesses sont tenues ou non, mais je parie que ça sera le meilleur State of Play depu très très longtemps


Résultat de mon prono a minuit

edgar

J'espère plutôt God of War pas osef Hollow Knight killer
aozora78 publié le 12/02/2026 à 20:02
Prévision du pif : 2 jeux first party, le reste que du tiers et des portages PC.

J'espère me tromper.
edgar publié le 12/02/2026 à 20:05
aozora78 Au contraire, c’est mon genre préféré.

Super Metroid et Hollow Knight font partis des jeux que j’ai le plus aimé dans ma vie de joueur.

Ça serait trop long à t’expliquer pour « OSEF ». XD

zekk 51love
supasaiyajin publié le 12/02/2026 à 20:18
J'ai préparé des petits fours sans gluten pour l'occaz.
shanks publié le 12/02/2026 à 20:19
Half Life 3 normalement.
cyr publié le 12/02/2026 à 20:35
shanks un jour, quand plus personne n'y penseras
dooku publié le 12/02/2026 à 20:43
Last of us 3
gameslover publié le 12/02/2026 à 20:58
mattewlogan Bungie fait un live gameplay de marathon après le SOP donc j'espère que l'on auras 5/6 min max, surtout que bon, c'est pas qu'on s'en tape mais ...

https://www.xboxygen.com/News/348987-playstation-enchaine-apres-le-state-of-play-bungie-devoilera-le-gameplay-de-marathon
newtechnix publié le 12/02/2026 à 20:58
shanks le portage je suppose car là tout le monde attends Half Life 4
vyse publié le 12/02/2026 à 21:18
Ça va être de la shlague
akinen publié le 12/02/2026 à 21:23
J’vais jouer à paper mario en même temps
crash71fr publié le 12/02/2026 à 21:43
Bungie a annoncé un live stream de 3h sur marathon à la fin du state of play
icebergbrulant publié le 12/02/2026 à 21:46
Le sopalin est prêt !
J’espère que pour une fois, il servira
onimusha publié le 12/02/2026 à 21:50
newtechnix
grave, c'est pourri ces horaires encore
51love publié le 12/02/2026 à 22:01
Go!
yanssou publié le 12/02/2026 à 22:02
wtf Kena 2
shanks publié le 12/02/2026 à 22:02
Oh Kena 2 d'entrée :
51love publié le 12/02/2026 à 22:03
Oh kena 2 ça commence bien
magneto860 publié le 12/02/2026 à 22:03
La dinguerie !
liberty publié le 12/02/2026 à 22:03
Super Kena ! J'ai beaucoup aimé le premier !
tynokarts publié le 12/02/2026 à 22:03
Kena
zekk publié le 12/02/2026 à 22:04
Kena, ça commence bien !
wazaaabi publié le 12/02/2026 à 22:04
Bonne surprise
liberty publié le 12/02/2026 à 22:05
Le premier jeu mérite une update avec cette qualité et cette DA
romgamer6859 publié le 12/02/2026 à 22:05
Magnifique
walterwhite publié le 12/02/2026 à 22:05
Upercut d’entrée
liberty publié le 12/02/2026 à 22:07
Update multi gratos ! Merci Sucker Punch
thejoke publié le 12/02/2026 à 22:10
J'ai pas accroché à ce death stranding 2 contrairement au 1er, il faudrait que je reéssaie
liberty publié le 12/02/2026 à 22:11
Il a dit ''3D puzzle'' parce que Rubik's cube c'est une marque déposé mdrr
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:11
Kena si c'est une exclusivité temporaire, c'est une très belle annonce pour la PS5.
shinz0 publié le 12/02/2026 à 22:11
4 Loop, allez hop poubelle...
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:12
Par contre j'en ai marre de voir Pragmata à chaque conférence, Nintendo Direct ou State of Play
tripy73 publié le 12/02/2026 à 22:12
La suite de Kena trop content, par contre à voir s'ils le décalent.

Bon par contre qui est chaud pour faire une cagnotte pour donner à Sony histoire qu'ils intègrent des sous titre FR ? Pour une multinationales comme eux c'est quand même du méga foutage de gueule...
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:13
Kena 2 c est bon sop réussi.
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:14
nicolasgourry ça m'étonnerai, c'est un jeu Playstation Studios. C'est pas à 100% sur qu'il ne sorte pas ailleurs mais c'est rare qu'un jeu PS Studios sorte ailleurs. Encore moins sur Switch. Et rien n'indique que c'est une exclu console temporaire.
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:15
Bordel capcom qui carry le début de l'année
legend83 publié le 12/02/2026 à 22:15
Le trailer RE9 etait peut etre un peu trop informatif.
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:16
aozora78 le premier est sortie par la suite sur XOne/XSX
https://www.gematsu.com/2024/06/kena-bridge-of-spirits-coming-to-xbox-series-xbox-one-on-august-15
liberty publié le 12/02/2026 à 22:17
Brigandine c'est à la fois moche et jolie.
51love publié le 12/02/2026 à 22:18
aozora78 ember lab c'est indépendant il me semble. Et comme le premier, ça sera d'abord sur PS5 et PC.
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:18
nicolasgourry oui et le premier n'était pas fait avec les playstation studios derrière. Et là tu n'as pas un gros "exclusivité temporaire" d'affiché.
tynokarts publié le 12/02/2026 à 22:19
Dead or alive 6
thejoke publié le 12/02/2026 à 22:20
la physique de retour dans DOA
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:20
Oh Dead or Alive 7 en préparation nice, je pensais la licence dead.

Et Control Resonant nice !!
liberty publié le 12/02/2026 à 22:21
Devil May cry Inception!
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:22
Control Resonant = Gravity Rush 3
51love publié le 12/02/2026 à 22:23
Tellement différent du 1 ce nouveau Control.
Ça a l'air pas mal barré.
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:23
Pas mal ce sop, du gameplay c est cool ca
tripy73 publié le 12/02/2026 à 22:24
nicolasgourry aozora78 : Kena 2 sortira sur Xbox et Switch 2 en tant voulu, le 1er aussi n'avait pas d'indication exclu temporaire et le délire PlayStation Studios c'est juste lié à la branche xDev qui ne rend pas les jeux exclusifs.
legend83 publié le 12/02/2026 à 22:26
Pourquoi GameFreak ne peut pas sortir de meilleurs Pokemon quand ils sont capables de faire ce type de jeu?
shanks publié le 12/02/2026 à 22:26
legend83
Parce que c'est la Pokémon Company qui gère le budget.
skuldleif publié le 12/02/2026 à 22:26
control c'est D1 putin
legend83 publié le 12/02/2026 à 22:27
shanks Je ne sais pas quoi repondre. Si ce n'est que ce sont de gros radins.
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:27
Beast of Reincarnation : 4 aout 2026
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:27
ah ca parle francais
liberty publié le 12/02/2026 à 22:28
shanks c'est pas une excuse. Ils n'ont qu'à faire Appel comme pour ce jeu a des personnes extérieures au studio qui sont bien plus capable que les incapables de chez Game freak. Le budget n'est pas une excuse vue ce que d'autres font avec le même
yanssou publié le 12/02/2026 à 22:28
legend83 on l'a déjà expliqué mainte fois, Best of reacarnation à été aide par nombre de sous traitant en plus de Gamefreak. Et pokemon c'est surtout la pokemon company qui gère le planning pour vendre un maximum de goodies.
tynokarts publié le 12/02/2026 à 22:28
Rayman
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:28
tripy73
1/ tu n'en sais rien et c'est peu probable
2/ Ce n'est pas bien de mentir sur l'exclu temporaire, elle était clairement citée https://www.youtube.com/watch?v=pWh5388AEHw
3/ Là c'est réellement les Playstation Studio également au développement derrière
magneto860 publié le 12/02/2026 à 22:28
Le remake de Rayman sort... Demain ?
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:28
Neva Prologue !
tripy73 publié le 12/02/2026 à 22:29
skuldleif : pareil, j'avais tellement kiffer le 1er.
shanks publié le 12/02/2026 à 22:29
liberty
Je ne suis pas sûr qu'un sous-traitant fera mieux si tu lui refile un budget de clochard, un nombre réduit d'employés et un cycle de dev très court.
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:29
shanks alors content pour les zéros efforts sur Rayman ?
thejoke publié le 12/02/2026 à 22:29
je m'imaginais un truc un peu plus conséquent pour rayman. Là c'est du niveau de nintendo pour les anniversaires
tynokarts publié le 12/02/2026 à 22:29
Rayman demain en demat et en juin en physique
newtechnix publié le 12/02/2026 à 22:30
Tenchu?!!!
sdkios publié le 12/02/2026 à 22:30
magneto860 ouais mais c'est pas du tout un remake du coup
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:30
Mina The Hollower enfin! J'ai quand même backé ce putain de jeux sur Kickstarter il y a 3 ou 4 ans
gamerdome publié le 12/02/2026 à 22:31
Pour les 30 ans de Rayman : le même jeu, avec des cheats, voilà voilà...
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:31
du lourd la
liberty publié le 12/02/2026 à 22:31
shanks qu'ils refilent la licences a la Team derrière Expédition 33 avec le même budget et même en 3D isométrique ça sera incroyable. Plus rien ne justifie la deuguelasserie ZA
thejoke publié le 12/02/2026 à 22:32
Bordel le retour du tactical ninja
carlexzaibatsu publié le 12/02/2026 à 22:32
nicolasgourry alors pas de death stranding 2 annoncé sur pc lors de cet event? Lol beh trop content
shanks publié le 12/02/2026 à 22:35
regardez Omega Force, c'est ça un vrai moteur de jeu
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:35
Project Windless entre cinématique et gameplay, pas facile de savoir
tynokarts publié le 12/02/2026 à 22:35
C’est de toute beauté
liberty publié le 12/02/2026 à 22:36
Ça a l'air très sympa le Dynastie Warrior avec un Gorille !
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:36
liberty un Gorille coq
legend83 publié le 12/02/2026 à 22:36
carlexzaibatsu Euh si? Au debut? Avec le travail du studio Nixxes encore une fois.
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:36
day one 007, quelle grosse année quand meme ca va faire mal au portefeuille
51love publié le 12/02/2026 à 22:36
Très sympa mais très State of Partner pour le moment
ducknsexe publié le 12/02/2026 à 22:37
Ah le star wars racer j'ai bien aimé, ca me rappelle l époque de la N64. A surveillé celui-ci
shanks publié le 12/02/2026 à 22:37
liberty
Le prob de Clair Obscur, autant j'apprécie grandement le jeu, autant c'est pas trop les rois de l'équilibrage tellement tu peux niquer le système, et c'est le genre de truc qui sera impardonnable pour les fans de Pokémon qui préfèrent encore bouffer des jeux moches, mais carré sur la meta.
killia publié le 12/02/2026 à 22:37
Okay mais pourquoi un coq?????!!!!
51love publié le 12/02/2026 à 22:38
Ils rachètent Konami ?
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:38
MGS 4 remake ????
liberty publié le 12/02/2026 à 22:39
Oh my god le retour de MGS 4 !!!! Depuis la PS3 on ne l'a pas touché ! Amazing !
walterwhite publié le 12/02/2026 à 22:39
MGS4 youyouyouyou
shambala93 publié le 12/02/2026 à 22:39
MGS 4 rappelle l’époque ps360 ou les jeux n’avaient pas de couleurs hormis le gris et le marron
tynokarts publié le 12/02/2026 à 22:39
Snake
thejoke publié le 12/02/2026 à 22:40
C'est quand même dingue de voir que MGS4 tient la route face à certains jeux d'aujourd'hui.
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:41
Kojima tout le sop
shambala93 publié le 12/02/2026 à 22:41
thejoke
Faut pas exagérer…
tripy73 publié le 12/02/2026 à 22:42
aozora78 : comme si mon intention était de mentir, désolé mais après 4 ans je n’avais pas de souvenir de la mention exclu console temporaire...

Maintenant la branche xDev des PlayStation Studios n'assure pas une véritable exclu, tout dépend des termes du contrat entre le studio et Sony, termes qui peuvent en plus être renégocié.

Perso j’y crois pas une seconde que ce sera une exclusivité définitive, mais oui on verra bien par la suite.
51love publié le 12/02/2026 à 22:42
Ils sont obligés de passer 10min sur de l'émulation des vieux MGS sérieusement ?
romgamer6859 publié le 12/02/2026 à 22:43
Le troll ultime de konami
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:44
Le délire dans une conférence qui par moment se prends trop au sérieux, ça fait du bien.
romgamer6859 publié le 12/02/2026 à 22:44
tu veux un nouveau MGS? Ben non mdr
liberty publié le 12/02/2026 à 22:44
Incroyable un nouveau Castelvania !!!
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:45
Castelvania
newtechnix publié le 12/02/2026 à 22:46
il a perdu tout le charme des anciens
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:46
tripy73 tu ments car tu affirmais quelque chose.
Peu importe. En tous cas, petite question, tu le sors d'ou le XDEV qui est impliqué sachant que ni le post du blog Playstation ne le cite, ni la vidéo, ni le twitter de XDEV (qui a pourtant bien fait un post sur Death Stranding 2 PC en plein live) à l'heure ou j'écrit ce message ?
liberty publié le 12/02/2026 à 22:46
romgamer6859 mdrrr on y a tous crû, j'ai même espèré un Retour de Kojima mddrr
shmawlk44 publié le 12/02/2026 à 22:47
Horrible la DA c’est tout sauf Castlevania
liberty publié le 12/02/2026 à 22:48
Kamini de retour à Marly Gaumont
ducknsexe publié le 12/02/2026 à 22:49
Castlevania qui a perdu son identité. Qui veux ressembler au autres jeux comme hades
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:49
On sent que Konami essaye des trucs avec ses licences.
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:49
Konami qui déroule
sdkios publié le 12/02/2026 à 22:49
Nan, pourquoi du fps pour silent hill?
legend83 publié le 12/02/2026 à 22:49
liberty Je me sent vieux. Mais ca a bien attise ma curiosite. Silent Hill edition Le Havre.
romgamer6859 publié le 12/02/2026 à 22:50
liberty jsais pas si konami sans kojima a la capacité d'en faire un nouveau ouais...
shambala93 publié le 12/02/2026 à 22:51
Ces personnages de JRPG qui se ressemblent tous…
newtechnix publié le 12/02/2026 à 22:51
REv. Noir hmm je suis intrigué
masharu publié le 12/02/2026 à 22:52
Konami sur une nouvelle IP console, faut célébrer ça haha.
liberty publié le 12/02/2026 à 22:52
romgamer6859 Ils vont finir par oser ou demander a Kojima de revenir via sont studio.

legend83 ouai ça a l'air sympa

sdkios révolution comme pour Resident Evil

shambala93 oui on dirait Code Vein 15
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:52
Je pensais pas qu'il y aurait un Konami Presents dans un State of Play
51love publié le 12/02/2026 à 22:52
30min de State of Partner + 20min de State of Konami

Et les State of Play dans tout ça?
shinz0 publié le 12/02/2026 à 22:52
Silent Hill Bretagne
zekk publié le 12/02/2026 à 22:52
Le truc Rev.noir qui ne sert à rien et pas de nouveau suikoden
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 22:53
Konami qui revient de loin, là on sent sur un bonne voie depuis Silent Hill f
shmawlk44 publié le 12/02/2026 à 22:53
Konami 20 min de state of play pour poser une bouse
greggy publié le 12/02/2026 à 22:53
Tellement dégueulasse le Castlevania
liberty publié le 12/02/2026 à 22:53
John Weak c'est putain de DAY FUCKING ONE !
aozora78 publié le 12/02/2026 à 22:53
Jean mèche ?
51love publié le 12/02/2026 à 22:53
John Wick
shambala93 publié le 12/02/2026 à 22:53
liberty
Perso je n’y arrive plus en vieillissant. Sans oublier le cris des personnages féminins totalement génériques.
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:53
John wick lol
magneto860 publié le 12/02/2026 à 22:54
Une autre dinguerie pour terminer !
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 22:55
On peut dire ce qu on veut sur Marathon, mais la est l une des plus originales depuis un long moment
thejoke publié le 12/02/2026 à 22:55
bordel le modèle john wick
shmawlk44 publié le 12/02/2026 à 22:55
John wick par saber interactive... le gâchis
legend83 publié le 12/02/2026 à 22:57
Et maintenant Marathon... Pfiouuu. C'est pas que c'est moche, vraiment, mais ca va etre difficile a vendre.

Les gens se plaignent du jeu Horizon Online, mais au moins avec la base disponible (aussi bien contenu du jeu, que public de joueurs), ca me semble plus simple a vendre.
skuldleif publié le 12/02/2026 à 22:57
finissez pas avec sarros..
liberty publié le 12/02/2026 à 22:58
shambala93 le pire c'est pour moi les histoires totalement merdique et les interactions entre personnage. Genre le perso qui garde une information et n'ose pas parler... C'est le genre de truc je n'arrive plus. Je suis sur FF7 remake, y a des trucs au niveau interactions, discussion et personnage c'est franchement de la merde... Alors que c'est même pas de la DA a la code Vein.

shmawlk44 Ça aurait été plus intéressant chez les mecs d'Hitman mais ils sont sur James Bond. On sait jamais ça a l'air de respecter les films avec le Gun Fu
shmawlk44 publié le 12/02/2026 à 22:58
Wow marathon la DA est incroyable
magneto860 publié le 12/02/2026 à 22:58
Y aura eu de nouvelles ni de Tides of Ann, ni de Marvel 1943.
Mais Kena 2 et John Wick c'est de sacrées surprises !
newtechnix publié le 12/02/2026 à 22:58
En tout cas Sony a fait un jolie combo...Kojima production et Konami en force!
legend83 publié le 12/02/2026 à 22:58
Non mais vraiment, la promotion de Marathon ce sont les gatcha accroche au pistolet? Ca sent pas bon. Pourtant la direction artistique est je trouve intriguante, mais c'est tout. :/
51love publié le 12/02/2026 à 22:59
legend83 j'espère qu'ils vont pas se planter avec Marathon, ça a une identité du potentiel quand même.

Ça a plus de chance de succès que le Horizon je dirais
yanssou publié le 12/02/2026 à 22:59
Ils vont vraiment finir avec marathon
skuldleif publié le 12/02/2026 à 23:01
ils sont serieux avec leur focus ps+
legend83 publié le 12/02/2026 à 23:05
51love Ca me semblerait etrange que cela ai plus de success qu'Horizon. Ils ont eu plus de 10 ans pour developper l'univers, de nombreux personnages peuvent etre re-utilises, du scenarios, etc.
Qu'ils laissent juste un editeur de personnage (histoire que les gens ralent pas au sujet du character design) et ca suffira a calmer un certain nombre de critiques.

Avec Marathon ils partent de 0. C'est vraiment beaucoup de risques a mon avis.
liberty publié le 12/02/2026 à 23:06
On veut surtout Wolverine le jeu ! Même si on attendait Tokon aussi
walterwhite publié le 12/02/2026 à 23:06
Marathon va faire une remontada, la DA, le gameplay ont l’air au top et connaissant Bungie

Saros que dire … day one
shinz0 publié le 12/02/2026 à 23:06
Pitié un one more thing de malade s'il vous plaît
tynokarts publié le 12/02/2026 à 23:07
Marvel Tokon
kratoszeus publié le 12/02/2026 à 23:07
shanks, le site qui te balance un 502 toutes les 10 minutes, on souffle hein..faites quelques chose bordel
legend83 publié le 12/02/2026 à 23:07
J'aimerais bien des nouvelles d'intergalactic. Un trailer il y a 1 an et demi. Et pas de nouvelles depuis, a quoi bon si c'etait pour laisser un vent apres?
tripy73 publié le 12/02/2026 à 23:08
aozora78 : t’es un comique toi, j'ai affirmé parce que j'avais pas de souvenir de l'annonce d'une exclu temporaire parce que c'était comme ça dans ma mémoire... tu pouvais très bien me dire que je me trompais sans pour autant croire que je mentais intentionnellement, enfin bref tu dois sûrement jamais te tromper sur rien et tout savoir, sinon tu dois aussi être un menteur

Pour le reste apparemment, tu ne connais pas le fonctionnement des PS Studios, la branche xDev travail avec les studios externes et quand tu as uniquement le nom du studio des dév du jeu accompagné de PS Studios, c'est qu'il s'agit d'un projet provenant de la branche xDev comme par exemple Death Stranding qui il me semble n'était pas annoncé comme exclu temporaire et qui a fini par sortir aussi sur PC et Xbox.
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 23:08
Enfin Santa Monica
51love publié le 12/02/2026 à 23:08
legend83 Yep on verra bien ^^

Trop de Marvel jpp..

Saros

God of War ... Osef?
skuldleif publié le 12/02/2026 à 23:08
oh
yanssou publié le 12/02/2026 à 23:08
Wtf
yanssou publié le 12/02/2026 à 23:11
God of war trilogie remake
kroseur publié le 12/02/2026 à 23:25
Le one more thing de la loose, un vieux jeu 2D...
ducknsexe publié le 12/02/2026 à 23:25
God of war 2D cest quoi ce jeu mobile je suis mort de rire
nicolasgourry publié le 12/02/2026 à 23:25
C'est quoi ce God Of War !
newtechnix publié le 12/02/2026 à 23:25
Un magnifique State of Play
Solide et avec de belles surprises!

et Sony a fait un jolie combo...Kojima production et Konami en force!

...mais tu peux pas finir sur ce truc Sparta
magneto860 publié le 12/02/2026 à 23:25
On n'a pas eu les annonces du PS Plus Extra finalement (à part Spiderman 2 et un Tekken).
shmawlk44 publié le 12/02/2026 à 23:26
Ceux qui ont détesté le ndirect vont dire que ce state of play était génial
legend83 publié le 12/02/2026 à 23:27
Ce gros vent avec GoW. Des images du remake? Non, du 2D. Allez ciao.
kurosu publié le 12/02/2026 à 23:27
Globalement il est plus mauvais que le précédent, c'est que du recyclage avec 2-3 surprises
brook1 publié le 12/02/2026 à 23:28
Comme je l'avais dit, God of War 2D, osef, heureusement qu'on a l'annonce de la trilogie remake
walterwhite publié le 12/02/2026 à 23:28
C’était excellent, même si un ou deux jeux SIE n’auraient pas été de trop.

Ils ont assuré
kalas28 publié le 12/02/2026 à 23:30
konami qui reviens en force (doucement mais surement) avec des projet qui ont l"air cool

kena 2 bon le 1 était une tuerie doc vivement

la trilogie gow à voir la tronche du truc. ce qui serait génial et couillu ce serait que ce soit le gameplay nordique.

et le jeu de game freak j'ai grave hâte.
mooplol publié le 12/02/2026 à 23:30
Fallait mettre kena a la fin, le god of war mobile fait pitié
romgamer6859 publié le 12/02/2026 à 23:34
Suis partagé, ils ont dit que la trilogie était en early dev donc à voir.
Ça manquait d’un ou deux gros jeux solo Sony.

Après plutôt rassuré pour saros, à la base j’en avais rien à faire, la pourquoi pas.

J’ai noté 2 ou 3 jeux mais sûrement tiers mais ça reste des jeux intéressants. Le crimson moon où j’ai cru que c’était darksiders au début.

Et Kena!!!
shinz0 publié le 12/02/2026 à 23:34
God of War metroidvania du pauvre
bignstarfox publié le 12/02/2026 à 23:38
Vraiment pas terrible ce State of play, a par Keba 2 qui a l'air génial comme d'habitude, le reste c'est du déjà vue et ce qu'on sais déjà,
51love publié le 12/02/2026 à 23:41
romgamer6859 pareil j'ai direct pensé a Darksiders
bignstarfox publié le 12/02/2026 à 23:41
shmawlk44
Pourtant a par kena le reste c'est du réchauffé, des truc qu'on a déjà vue, c'était d'une tristesse, j'ai préféré un peu mieux le dernier Nintendo direct même si c'était pas terrible non plus, vivement le vrai Nintendo direct
newtechnix publié le 12/02/2026 à 23:42
Konami revient fort grâce au Covid

Même si en réalité la plupart des projets sont externes, ils n'ont presque plus de studio ou d'anciens mecs...
car quand y'a eu le confinement ils ont vu que leurs parcs de salles de fitness allaient les tuer financièrement...bah à cause du confinement pas de gras du bide qui viennent suer mais le loyer fallait le payer.

Donc quand ils ont vu l'explosion du pognon du JV qui étaient encore possible grâce à un internet, ils ont été vacciné

Par contre ce qui m'étonne c'est qu'ils ont pu convaincre certains des studio de devenir leurs éditeurs...et c'est quelques projets sympas comme ce Octopus.
mattewlogan publié le 12/02/2026 à 23:45
Franchement très très belle conférence de Sony, ça fait longtemps qu’on avait pas eu une bonne conférence comme ça avec de la diversité, plein de jeux très sympa auxquels j’ai envie de jouer.
Retour de Konami ça fait plaisir
magneto860 publié le 12/02/2026 à 23:47
Kena, John Wick, un prologue de Neva, un Rayman dès demain, une date pour Darwin Paradox, DOA 6 en f2p, un gameplay de Control Resonant qui me donne enfin un peu envie... Je ne sais pas ce qu'il vous faut mais j'ai été servi en surprises pour ma part !
newtechnix publié le 12/02/2026 à 23:54
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 announced for PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, and PC

Le sketch de la version Switch 1et de cartouche quasi vide....en fait c'est MGS collection 1 la première GKC de l'histoire
magneto860 publié le 12/02/2026 à 23:57
Les jeux PS Plus Extra du mois comporteront deux Monster Hunter Stories, Season, Venba, Echoes of the end et Rugby 25, en plus des trois jeux déjà leakés.
cubia publié le 13/02/2026 à 00:10
Bon, heureusement qu'il y avait Kena, Silent Hill et John Wick, car le reste était pas ouf pour moi (trop de rechauffé avec 007, RE9, Pragmata etc.). Pas pigé pourquoi ils ont annoncé le GoW tout moisi en 2D après l'annonce de la trilogie (remake). Ils auraient mieux fait d'inverser les annonces, les gens auraient gardé une meilleure image du truc à mon avis.

Vivement la Summer Game Fest, pendant laquelle on découvrira sûrement la dernière partie de Final Fantasy VII Remake et d'autres jeux (enfin j'espère).
tynokarts publié le 13/02/2026 à 00:13
Ce State of Play était bien calibré sauf la fin frustrante, pour une saga culte et épique comme God of War.
Je retrouve de l’enthousiasme avec ce State of Play.

Qui vivra jouera.
ouken publié le 13/02/2026 à 01:23
Quand même dégueulasse ce state ces ouf comme ya mass de jeux moyen voir pire
oreillesal publié le 13/02/2026 à 03:54
Cette douche froide.
Vivement le prochain state of play.
cyr publié le 13/02/2026 à 05:56
J'ai lu en diagonale, mais il y a eu quoi comme annonce des PlayStation studio?
ioop publié le 13/02/2026 à 14:13
Belle conf mais pas de dates pour la plupart des jeux mais heureusement que ça ne sort pas le premier semestre mais ça va être l'embouteillage en fin d'année ....
