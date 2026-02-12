[RAPPEL] State of Play à 23h00, suivi du nouveau Silent Hill Transmission à 01h00

La soirée va être longue sauf pour les chanceux qui auront le bon goût d'aller se ressourcer chez Morphée pour lire les comptes-rendus demain matin, mais pour les autres, rendez-vous à 23h00 pour découvrir le nouveau State of Play prêt à délivrer un aperçu du futur planning PlayStation (/PC) le temps d'une bonne heure.Et pas de repos pour les braves avec très vite, à 1h00 du matin, le nouveau « Silent Hill Transmission » qui abordera notamment le cas du mystérieux jeu narratif, entre autres choses.