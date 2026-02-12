[RAPPEL] State of Play à 23h00, suivi du nouveau Silent Hill Transmission à 01h00
La soirée va être longue sauf pour les chanceux qui auront le bon goût d'aller se ressourcer chez Morphée pour lire les comptes-rendus demain matin, mais pour les autres, rendez-vous à 23h00 pour découvrir le nouveau State of Play prêt à délivrer un aperçu du futur planning PlayStation (/PC) le temps d'une bonne heure.
Et pas de repos pour les braves avec très vite, à 1h00 du matin, le nouveau « Silent Hill Transmission » qui abordera notamment le cas du mystérieux jeu narratif Silent Hill Townfall, entre autres choses.
Pour les remakes de Resident Evil 2, 3, 4 , et pour Village, une démo a été disponible 15 jours avant la sortie.
Je vous laisse deviner dans combien de jours sort Requiem.
Bien évidemment, n'attendez rien, mais ça reste possible.
J’espère pas hein
europe: 1h00 du mat
japon: 9h00 du mat
new-york: 19h00
los angeles: 16h00
1h du mat pour silent hill... à croire que l'Europe est pas un marché important pour cette licence
Pour Silent Hill est-ce que cela a du sens de faire à 9h00 du mat au japon un event?
il sera 16 heures à los angeles et 19h à new-york.
Conclusion le marché Japonais n'a plus aucun poids, le marché prioritaire est celui des usa.
Et nous l'europe on est la dernière roue du carrosse genre on sert avant-out les usa, le japon car c'est le pays de Konami arrive derrière et ...l'europe se tape un horaire
Le State of Play a quand même un horaire un peu limite mais acceptable....celui de Silent Hill
Pour le State of Play, Sony s'en fiche un peu des Japonais mais c'est des logiques de marché:
europe: 23h
japon: 7h00 du mat
new-york: 17h00
los angeles: 14h00
Stratégiquement, vis à vis de la concurrence, c'est vraiment le bon moment pour faire rêver les joueurs je pense
Après même si Sony fait rêver ce soir, on verra dans les faits dans longtemps si toutes les promesses sont tenues ou non, mais je parie que ça sera le meilleur State of Play depu très très longtemps
Résultat de mon prono a minuit
J'espère plutôt God of War pas osef Hollow Knight killer
J'espère me tromper.
Super Metroid et Hollow Knight font partis des jeux que j’ai le plus aimé dans ma vie de joueur.
Ça serait trop long à t’expliquer pour « OSEF ». XD
J’espère que pour une fois, il servira
grave, c'est pourri ces horaires encore
Bon par contre qui est chaud pour faire une cagnotte pour donner à Sony histoire qu'ils intègrent des sous titre FR ? Pour une multinationales comme eux c'est quand même du méga foutage de gueule...
Et Control Resonant nice !!
Ça a l'air pas mal barré.
Parce que c'est la Pokémon Company qui gère le budget.
1/ tu n'en sais rien et c'est peu probable
2/ Ce n'est pas bien de mentir sur l'exclu temporaire, elle était clairement citée https://www.youtube.com/watch?v=pWh5388AEHw
3/ Là c'est réellement les Playstation Studio également au développement derrière
Je ne suis pas sûr qu'un sous-traitant fera mieux si tu lui refile un budget de clochard, un nombre réduit d'employés et un cycle de dev très court.
Le prob de Clair Obscur, autant j'apprécie grandement le jeu, autant c'est pas trop les rois de l'équilibrage tellement tu peux niquer le système, et c'est le genre de truc qui sera impardonnable pour les fans de Pokémon qui préfèrent encore bouffer des jeux moches, mais carré sur la meta.
Faut pas exagérer…
Maintenant la branche xDev des PlayStation Studios n'assure pas une véritable exclu, tout dépend des termes du contrat entre le studio et Sony, termes qui peuvent en plus être renégocié.
Perso j’y crois pas une seconde que ce sera une exclusivité définitive, mais oui on verra bien par la suite.
Peu importe. En tous cas, petite question, tu le sors d'ou le XDEV qui est impliqué sachant que ni le post du blog Playstation ne le cite, ni la vidéo, ni le twitter de XDEV (qui a pourtant bien fait un post sur Death Stranding 2 PC en plein live) à l'heure ou j'écrit ce message ?
legend83 ouai ça a l'air sympa
sdkios révolution comme pour Resident Evil
shambala93 oui on dirait Code Vein 15
Et les State of Play dans tout ça?
Perso je n’y arrive plus en vieillissant. Sans oublier le cris des personnages féminins totalement génériques.
Les gens se plaignent du jeu Horizon Online, mais au moins avec la base disponible (aussi bien contenu du jeu, que public de joueurs), ca me semble plus simple a vendre.
shmawlk44 Ça aurait été plus intéressant chez les mecs d'Hitman mais ils sont sur James Bond. On sait jamais ça a l'air de respecter les films avec le Gun Fu
Mais Kena 2 et John Wick c'est de sacrées surprises !
Ça a plus de chance de succès que le Horizon je dirais
Qu'ils laissent juste un editeur de personnage (histoire que les gens ralent pas au sujet du character design) et ca suffira a calmer un certain nombre de critiques.
Avec Marathon ils partent de 0. C'est vraiment beaucoup de risques a mon avis.
Saros que dire … day one
Pour le reste apparemment, tu ne connais pas le fonctionnement des PS Studios, la branche xDev travail avec les studios externes et quand tu as uniquement le nom du studio des dév du jeu accompagné de PS Studios, c'est qu'il s'agit d'un projet provenant de la branche xDev comme par exemple Death Stranding qui il me semble n'était pas annoncé comme exclu temporaire et qui a fini par sortir aussi sur PC et Xbox.
Trop de Marvel jpp..
God of War ... Osef?
Solide et avec de belles surprises!
et Sony a fait un jolie combo...Kojima production et Konami en force!
...mais tu peux pas finir sur ce truc Sparta
Ils ont assuré
kena 2 bon le 1 était une tuerie doc vivement
la trilogie gow à voir la tronche du truc. ce qui serait génial et couillu ce serait que ce soit le gameplay nordique.
et le jeu de game freak j'ai grave hâte.
Ça manquait d’un ou deux gros jeux solo Sony.
Après plutôt rassuré pour saros, à la base j’en avais rien à faire, la pourquoi pas.
J’ai noté 2 ou 3 jeux mais sûrement tiers mais ça reste des jeux intéressants. Le crimson moon où j’ai cru que c’était darksiders au début.
Et Kena!!!
Pourtant a par kena le reste c'est du réchauffé, des truc qu'on a déjà vue, c'était d'une tristesse, j'ai préféré un peu mieux le dernier Nintendo direct même si c'était pas terrible non plus, vivement le vrai Nintendo direct
Même si en réalité la plupart des projets sont externes, ils n'ont presque plus de studio ou d'anciens mecs...
car quand y'a eu le confinement ils ont vu que leurs parcs de salles de fitness allaient les tuer financièrement...bah à cause du confinement pas de gras du bide qui viennent suer mais le loyer fallait le payer.
Donc quand ils ont vu l'explosion du pognon du JV qui étaient encore possible grâce à un internet, ils ont été vacciné
Par contre ce qui m'étonne c'est qu'ils ont pu convaincre certains des studio de devenir leurs éditeurs...et c'est quelques projets sympas comme ce Octopus.
Retour de Konami ça fait plaisir
Le sketch de la version Switch 1et de cartouche quasi vide....en fait c'est MGS collection 1 la première GKC de l'histoire
Vivement la Summer Game Fest, pendant laquelle on découvrira sûrement la dernière partie de Final Fantasy VII Remake et d'autres jeux (enfin j'espère).
Je retrouve de l’enthousiasme avec ce State of Play.
Qui vivra jouera.
Vivement le prochain state of play.