Tout est confirmé pour God of War, du MetroidVania 2D au remake de la trilogie
Le secret de polichinelle n'en est plus un : non seulement le MetroidVania God of War : Sons of Sparta est une réalité, mais en plus, il est directement disponible sur le PS Store au prix assez surprenant de 29,99€, ce qui en fait déjà frémir certains surtout vu les allures de petit jeu indé. C'est d'ailleurs signé par les mecs de Angry Video Game Nerd 8-bit.

Chacun est libre de craquer mais dans tous les cas, ce n'est que la mise en bouche avant le vrai gros morceau néanmoins lointain : la trilogie d'origine va avoir droit à un vrai remake et… bah c'est tout ce que l'on sait pour le moment. En fonction de l'ambition du projet, il est même probable que l'on parle tout simplement de l'ère PlayStation 6.



publié le 13/02/2026 à 01:01 par Gamekyo
commentaires (40)
xynot publié le 13/02/2026 à 01:03
Les annonces avec juste un logo et basta ça commence à être relou (ça sera minimum un jeu PS5 vu les tags dans la description)
jenicris publié le 13/02/2026 à 01:05
Le remake de GOW est annoncé sur PS5, sur la chaine PlayStation Youtube
ouken publié le 13/02/2026 à 01:05
Trilogie ok mes leur truc geulasse la non merci
tripy73 publié le 13/02/2026 à 01:20
xynot : pareil, ça me rappelle les annonces de Metroid Prime 4 et Bayonetta 3, relou ces annonces à base de vieux logo et de devoir attendre plusieurs années pour avoir les jeux...
neptonic publié le 13/02/2026 à 01:23
marcelpatulacci publié le 13/02/2026 à 02:17
Remake carrément A l'image de FF7, on est partie sur plusieurs années...donc bye-bye la mythologie Egyptienne ?

Bizarrement j'aurais préférer un portage/remaster de la trilogie original sur PC.
oreillesal publié le 13/02/2026 à 03:51
Le truc 2D est hideux, tout ça pour ça.

Et le retour de la trilogie aurait pû être une bonne nouvelle si elle ne tombait pas en pleine periode de "revisite", attention au coup de polish moderne.

Une annonce d'une refonte graphique façon Shadow of Colossus aurait été préférable selon moi. A voir.

Le site est un enfer, les erreurs 502 c'est compliqué
suzukube publié le 13/02/2026 à 04:19
Capturé sur ps5 pro
metroidvania publié le 13/02/2026 à 04:44
????????????
pimoody publié le 13/02/2026 à 05:12
Le metroidvania ça fait surtout petit jeu indé à 10/15e max.
sdkios publié le 13/02/2026 à 05:18
pimoody il est a 30balles quand meme
Sinon, vu qu'ils annoncent les 3 jeux en meme temps, je pense qu'on doit surtout s'attendre a des remake graphiques, plutot qu'a une revisite totale a la ff7
pimoody publié le 13/02/2026 à 05:23
sdkios oui, mais tu as vu objectivement ce que dégage et montre le trailer de gameplay ? À 30e tu as des super jeux bien plus travaillés, dont Silksong à 20e par ailleurs.
Surtout que Prince of Persia infiniment mieux fignolé à pas des masses fonctionné à ce prix…
edgar publié le 13/02/2026 à 05:43
C’est trop cher 30€ pour le Metroidvania, 20€ aurait été plus judicieux.

En tout cas j’aime bien, même si je m’attendais à quelque chose de beaucoup plus explosive vu le pédigrée de la licence.

Plus qu’à attendre de voir les tests maintenant.
lock2 publié le 13/02/2026 à 05:59
Content de savoir qu'ils sont sur les planches pour nous sortir - potentiellement sous forme de compil - les trois premiers God of War en version full remaké à n'en pas douter, bien qu'il faut pas être pressé pour en savoir plus. Sinon quand-même le "clous du spectacle" fût une déception gigantesque. Ce qu'on croyait être un God of War en 2,5d est en réalité un jeu bien 2D avec en plus une DA qui me fait pas du tout penser à du "God of War" dans son ensemble. Ça aurait pu être un metroidvania comme un autre avec le titre d'un jeu hors-sujet à par rapport au légendaire Kratos, que j'y aurais vu que du feu. Bref pour moi la plus grosse (et l'une des très rares) déception de cette conf qui reste dans l'ensemble quand-même au niveau des belles conférences orientés PlayStation
mithrandir publié le 13/02/2026 à 05:59
Le remake de la trilogie fait tellement plaisir même si on est pas près de le voir
osiris67 publié le 13/02/2026 à 06:05
Ca sort sur Ngage le truc en 2d?
ducknsexe publié le 13/02/2026 à 06:08
Un nouveau jeu 2D Megadrive
thedoctor publié le 13/02/2026 à 06:12
wazaaabi publié le 13/02/2026 à 06:35
Je le trouve intriguant le jeu 2d a voir les tests
shinz0 publié le 13/02/2026 à 06:47
La trilogie sera sûrement censurée, ils n'assumeront plus la nudité malgré un PEGI +18
lock2 publié le 13/02/2026 à 06:49
Ducknsexe même moi je suis plié à par rapport à ta vanne sur ce "GOW" qui n'est reconnaissable que par le biais du titre du jeu selon moi :lol. Puis comment te donner tord même si tu étais - peut-être - dans l'exagération en comparent "ça" à un jeu 2D Megadrive. Mais, en vrai, tu prends Aladin version Megadrive (l'un des plus beau jeux de la console) et pour le peu que sur une rom tu lui mets un belle effet de polish; franchement la comparaison pourrait tenir limite la route ^^
sonilka publié le 13/02/2026 à 07:15
L'annonce du remake de la trilogie c'est ni fait ni à faire. Montrez les jeux bordel.

au prix assez surprenant de 29,99€

C'est le prix vers lequel tendent de plus en plus de jeux indés de nos jours. Silksong c'est l'exception malheureusement. Après faut voir le contenu. Je reste assez perplexe face au choix de la DA. Encore du pixel-art. Comme si il n'y avait pas assez de metroidvania dans ce style.
shinz0 publié le 13/02/2026 à 07:22
sonilka le projet commence à peine
sonilka publié le 13/02/2026 à 07:27
shinz0 c'est bien ce que je dis donc. Ni fait ni à faire. Balancer un écran noir avec un titre pour des remakes qu'on ne verra pas avant 2028 ou 2029 c'est ridicule. D'autant plus durant une génération ou les développeurs ne cessent d'étirer les temps de développement.
newtechnix publié le 13/02/2026 à 07:43
Même comme amuse gueule, ce jeu 2D fait vraiment cheap.
Le pire c'est qu'ils l'ont présenté hier en fin de state.
51love publié le 13/02/2026 à 07:50
Cette génération est vraiment nulle de la part des studios PlayStation. Jusque là ils avaient tjs été bon, et en apothéose sur PS4...

Mais depuis on passe notre temps à attendre et a être déçu la majeure partie du temps.

Les mecs ont honte de rien, t'annonce le remake de la trilogie en rumeur depuis des années, mais on devoir encore attendre probablement jusqu'à l'aube de la PS6 vu que le dev commence à peine.... L'officialisation me fait autant plaisir que la timeline me dégoûte

On dirait le Microsoft des années 2015...
gasmok2 publié le 13/02/2026 à 08:12
51love
Complètement d'accord.
Je ne sais pas pourquoi mais Sony s'entête à faire du MS, on compte même plus les jeux présentés qui sortent aussi sur d'autres supports.
Je me dis que c'est peut-être le marché qui veut ça et MS l'a senti avant...ce qui serait assez triste.
Je mets mon billet ici sur le fait que la trilogie remake (probablement remaster hein...) sortira aussi sur d'autres supports (PC c'est certain en tout cas).
azerty publié le 13/02/2026 à 08:27
51love tout leurs studios étaient sur du Gaas tous annuler, du temps perdu. Perso je sais pas comment un mec a pu valider ça. Donc du coup y'aura un décalage de prod. Sinon y'a toujours pleins de jeux dans tout les sens, de gros chinois et coréens
ducknsexe publié le 13/02/2026 à 08:51
lock2 surtout que comparer a d autre jeux 2D Metroidvania, la 2D de "god" est vraiment moche. Sans aller dans l'exagération, ça me fais penser au premier jeux mobiles 15 ans arriere. Bon apres vu le studio derriere Angry Video Game Nerd 8-bit. Ca se comprend un peu. Et oui tu a l impression que Aladin version megadrive lui met une patate
sasquatsch publié le 13/02/2026 à 08:53
pimoody clair, assez osé, demander 30€. A 15€ direct ils auraient vendus direct 1million en une nuit...
Mnt la vente va se traîner sur 1 an jusqu'à partir aux oubliettes...mauvais move
sasquatsch publié le 13/02/2026 à 08:55
Et sinon pour le Remake grec...c'est bon moi je passe hormis si c'est genre full refonte genre RE2 ou FF7, mais ce sera cool pour mon gamin plus tard
hatefield publié le 13/02/2026 à 09:07
Dégueu le truc.
simbaverin publié le 13/02/2026 à 10:18
gasmok2 La meilleur annonce du State of Play à été le nouveau Kena pour moi. Une très belle surprise.
Mais même cette annonce est « diminué » un peu. Car c’est pas une exclusivité.

J’ai vu le State of Play juste avant. Et en regardant, je me suis dis qu’on a pas besoin d’acheter une PlayStation vu que tout sort sur PC…..
lock2 publié le 13/02/2026 à 10:51
ducknsexe C'est exactement ça ! Tu prends deux Metroidvania tels que Prince of Persia: The Lost Crown ou encore un Metroid Dread qui ont pas mal d'années de vols derrières ce pseudo "GOW", même ceux qui n'ont pas forcément apprécier le fond de l'un de l'autre (voir des deux), je pense - peut-être bêtement d'ailleurs - qu'ici sur GK, la commu doit être suffisamment solide pour tout de même constater que sur la forme on est sur un jeu dont les graphisme sont dignes des jeux mobiles qui dates de 15 piges comme tu dis. Le développer qui s'en est occupé je dois confesser en avoir jamais entendu parlé, mais je te fais confiance quant au pédigrée de ce dernier XD.
Sinon ouais, j'insiste, persiste et signe que Aladin version Megadrive a à lui seul une bien plus belle DA pour un jeu d'époque (même sans filtres pour lisser les pixels) que ce "truc" que j'ai vu tourné XD
rbz publié le 13/02/2026 à 11:44
pour une fois qu'un jeu sony me sauce, tous le monde le défonce


pimoody ça ne sert a rien de comparer a hollow knight, HW est une occurrence et ne doit en aucun cas devenir un barème du jeu indé. c'est limite déloyal de la part de la team chery de fixer un tel prix.
gasmok2 publié le 13/02/2026 à 12:04
simbaverin
C'est ça.
Plus ça va et plus je me dis que la prochaine génération je me monte un PC et une Switch et j'aurai accès à tout
darksly publié le 13/02/2026 à 12:29
gasmok2 viens avec moi dans la secte pcswitch
eduardos publié le 13/02/2026 à 12:46
Excellent
ioop publié le 13/02/2026 à 14:14
Je peux l'avoir à 7€ ... Je me tâte, je ne m'attendais pas à cette DA
pharrell publié le 13/02/2026 à 14:44
J'aime pas la DA. C'est sans moi.
