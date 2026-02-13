Tout est confirmé pour God of War, du MetroidVania 2D au remake de la trilogie

Le secret de polichinelle n'en est plus un : non seulement le MetroidVaniaest une réalité, mais en plus, il est directement disponible sur le PS Store au prix assez surprenant de 29,99€, ce qui en fait déjà frémir certains surtout vu les allures de petit jeu indé. C'est d'ailleurs signé par les mecs deChacun est libre de craquer mais dans tous les cas, ce n'est que la mise en bouche avant le vrai gros morceau néanmoins lointain : la trilogie d'origine va avoir droit à un vrai remake et… bah c'est tout ce que l'on sait pour le moment. En fonction de l'ambition du projet, il est même probable que l'on parle tout simplement de l'ère PlayStation 6.