Tout est confirmé pour God of War, du MetroidVania 2D au remake de la trilogie
Le secret de polichinelle n'en est plus un : non seulement le MetroidVania God of War : Sons of Sparta est une réalité, mais en plus, il est directement disponible sur le PS Store au prix assez surprenant de 29,99€, ce qui en fait déjà frémir certains surtout vu les allures de petit jeu indé. C'est d'ailleurs signé par les mecs de Angry Video Game Nerd 8-bit.
Chacun est libre de craquer mais dans tous les cas, ce n'est que la mise en bouche avant le vrai gros morceau néanmoins lointain : la trilogie d'origine va avoir droit à un vrai remake et… bah c'est tout ce que l'on sait pour le moment. En fonction de l'ambition du projet, il est même probable que l'on parle tout simplement de l'ère PlayStation 6.
Bizarrement j'aurais préférer un portage/remaster de la trilogie original sur PC.
Et le retour de la trilogie aurait pû être une bonne nouvelle si elle ne tombait pas en pleine periode de "revisite", attention au coup de polish moderne.
Une annonce d'une refonte graphique façon Shadow of Colossus aurait été préférable selon moi. A voir.
Le site est un enfer, les erreurs 502 c'est compliqué
Sinon, vu qu'ils annoncent les 3 jeux en meme temps, je pense qu'on doit surtout s'attendre a des remake graphiques, plutot qu'a une revisite totale a la ff7
Surtout que Prince of Persia infiniment mieux fignolé à pas des masses fonctionné à ce prix…
En tout cas j’aime bien, même si je m’attendais à quelque chose de beaucoup plus explosive vu le pédigrée de la licence.
Plus qu’à attendre de voir les tests maintenant.
au prix assez surprenant de 29,99€
C'est le prix vers lequel tendent de plus en plus de jeux indés de nos jours. Silksong c'est l'exception malheureusement. Après faut voir le contenu. Je reste assez perplexe face au choix de la DA. Encore du pixel-art. Comme si il n'y avait pas assez de metroidvania dans ce style.
Le pire c'est qu'ils l'ont présenté hier en fin de state.
Mais depuis on passe notre temps à attendre et a être déçu la majeure partie du temps.
Les mecs ont honte de rien, t'annonce le remake de la trilogie en rumeur depuis des années, mais on devoir encore attendre probablement jusqu'à l'aube de la PS6 vu que le dev commence à peine.... L'officialisation me fait autant plaisir que la timeline me dégoûte
On dirait le Microsoft des années 2015...
Complètement d'accord.
Je ne sais pas pourquoi mais Sony s'entête à faire du MS, on compte même plus les jeux présentés qui sortent aussi sur d'autres supports.
Je me dis que c'est peut-être le marché qui veut ça et MS l'a senti avant...ce qui serait assez triste.
Je mets mon billet ici sur le fait que la trilogie remake (probablement remaster hein...) sortira aussi sur d'autres supports (PC c'est certain en tout cas).
Mnt la vente va se traîner sur 1 an jusqu'à partir aux oubliettes...mauvais move
Mais même cette annonce est « diminué » un peu. Car c’est pas une exclusivité.
J’ai vu le State of Play juste avant. Et en regardant, je me suis dis qu’on a pas besoin d’acheter une PlayStation vu que tout sort sur PC…..
Sinon ouais, j'insiste, persiste et signe que Aladin version Megadrive a à lui seul une bien plus belle DA pour un jeu d'époque (même sans filtres pour lisser les pixels) que ce "truc" que j'ai vu tourné XD
pimoody ça ne sert a rien de comparer a hollow knight, HW est une occurrence et ne doit en aucun cas devenir un barème du jeu indé. c'est limite déloyal de la part de la team chery de fixer un tel prix.
C'est ça.
Plus ça va et plus je me dis que la prochaine génération je me monte un PC et une Switch et j'aurai accès à tout