Silent Hill Townfall se présente enfin
L'intérêt du Silent Hill Transmission s'est pris une double-gifle quand Konami a décidé de balancer l'unique bande-annonce du show 1h avant dans le State of Play. Et cette BA, elle concerne donc Silent Hill Townfall, ce nouveau spin-off cette fois signé par Screen Burn Interactive, spécialistes des jeux narratifs donc on sait à quoi on va avoir à faire.

Et comme pour « f », on abandonne la ville elle-même pour l'île de Sainte-Amélia, là où Simon Ordell est rappelé pour « remettre les choses en ordre ». Et effectivement, il semble y avoir un problème dans ce coin mystérieusement plongé dans un épais brouillard, et notre brave homme va peu à peu plonger dans cet endroit lié à son passé sans se souvenir pourquoi, uniquement équipé de ses vêtements, une perfusion, un bracelet médical et une CRTV capable de capter les voix et les « signaux instables ». Puis parfois un gun et une arme de fortune car y a aussi de gros monstres.

Sortie prévue cette année, uniquement sur PC/PS5 dans un premier temps.

publié le 13/02/2026 à 01:39 par Gamekyo
adamjensen publié le 13/02/2026 à 02:03
Franchement, faut voir, ca peut être intéressant.
J'ai besoin de voir plus de Gameplay, en espérant que cette épisode sois mieux que f...
wazaaabi publié le 13/02/2026 à 06:44
L’ambiance donne envie. À voir manette en main
krusty79 publié le 13/02/2026 à 06:51
Tout allait bien jusqu'au gameplay...
newtechnix publié le 13/02/2026 à 07:38
ils se sont concentrés sur la modélisation et l'ambiance mais je n'ai pas de hype tout cela a l'air bien plat. Faut plus de trailers.
ouken publié le 13/02/2026 à 08:04
Perso je demande à en voir plus et je trouve ça très joli
giru publié le 13/02/2026 à 08:12
À voir le gameplay... Le peu qui est montré n'est pas engageant.
hatefield publié le 13/02/2026 à 09:04
ça a l'air aussi nul que le F.
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 10:49
super présentation.
osiris67 publié le 13/02/2026 à 14:21
C est un fps ducoup?
Fiche descriptif
Silent Hill Townfall
Nom : Silent Hill Townfall
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : N.C
Genre : survival horror
Autres versions : Playstation 5
