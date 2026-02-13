Silent Hill Townfall se présente enfin

L'intérêt du Silent Hill Transmission s'est pris une double-gifle quand Konami a décidé de balancer l'unique bande-annonce du show 1h avant dans le State of Play. Et cette BA, elle concerne donc, ce nouveau spin-off cette fois signé par Screen Burn Interactive, spécialistes des jeux narratifs donc on sait à quoi on va avoir à faire.Et comme pour « f », on abandonne la ville elle-même pour l'île de Sainte-Amélia, là où Simon Ordell est rappelé pour « remettre les choses en ordre ». Et effectivement, il semble y avoir un problème dans ce coin mystérieusement plongé dans un épais brouillard, et notre brave homme va peu à peu plonger dans cet endroit lié à son passé sans se souvenir pourquoi, uniquement équipé de ses vêtements, une perfusion, un bracelet médical et une CRTV capable de capter les voix et les « signaux instables ». Puis parfois un gun et une arme de fortune car y a aussi de gros monstres.Sortie prévue cette année, uniquement sur PC/PS5 dans un premier temps.