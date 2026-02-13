C'est cette fois bien officiel : Metal Gear Solid 4 va enfin quitter le cocon PlayStation 3
Là encore ce n'était plus un secret mais l'officialisation fait grandement plaisir : la Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2 arrive, et ce sera pour le 27 août sur PC/PS5/XBS/Switch 2 et même Switch 1 tiens.
Et le miracle aura donc lieu avec l'arrivée en dehors de la PS3 de Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots, accompagné de Peace Walker et en petite surprise l'oublié Ghost Babel de la Game Boy Color. Et bien entendu, nous aurons l'OST numérique qui va avec et la galerie réunissant tout un tas de choses autour de MGS 4 et Peace Walker (faut croire que y a pas grand-chose à raconter pour le dernier des trois).
A un moment, j'ai même cru qu'ils avaient menti sur le fait qu'il sois en production.
Et ce sera cool pour ceux qui ne l'ont jamais fait.
Une Master Collection Vol.3 ?
Sinon le 4 je l'avais commencé mais jamais fini...j'espère que le polish soit a la hauteur pour que je le reprenne car sur PS3 ça pique un tout petit peu aux yeux...comme quoi on s'habitue vite aux nouveaux standards visuels
bye bye l'exclusivité
Y a qu'une raison : le hardware PS3 et le bordel de conception de ce jeu, rendant très difficile un portage rapide.
On pourrait également citer en deuxième le fait que Konami a eu une longue période "morte" niveau JV console donc c'était pas le moment de débourser de la thune pour faire plaisir aux fans.
mais l'attente est récompensée.
perse9 Je dirais que c'est le plus lent, pas le plus mauvais tu abuses. Il est adoré ce MGS parce qu'il conclu tellement bien la saga c'est incroyable. Après y a énormément de cinématique...