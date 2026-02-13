recherche
C'est cette fois bien officiel : Metal Gear Solid 4 va enfin quitter le cocon PlayStation 3
Là encore ce n'était plus un secret mais l'officialisation fait grandement plaisir : la Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2 arrive, et ce sera pour le 27 août sur PC/PS5/XBS/Switch 2 et même Switch 1 tiens.

Et le miracle aura donc lieu avec l'arrivée en dehors de la PS3 de Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots, accompagné de Peace Walker et en petite surprise l'oublié Ghost Babel de la Game Boy Color. Et bien entendu, nous aurons l'OST numérique qui va avec et la galerie réunissant tout un tas de choses autour de MGS 4 et Peace Walker (faut croire que y a pas grand-chose à raconter pour le dernier des trois).

12
Qui a aimé ?
narustorm, xrkmx, adamjensen, plistter, metroidvania, link49, legato, shinz0, kisukesan, goldmen33, gameslover, alucardhellsing
publié le 13/02/2026 à 01:06 par Gamekyo
commentaires (19)
adamjensen publié le 13/02/2026 à 01:51
Enfin, ils ont pris leur temps pour le 4.
A un moment, j'ai même cru qu'ils avaient menti sur le fait qu'il sois en production.

Et ce sera cool pour ceux qui ne l'ont jamais fait.
marcelpatulacci publié le 13/02/2026 à 02:08
https://www.youtube.com/watch?v=qWX5f0HTx8U />
aggrekuma publié le 13/02/2026 à 06:03
Ils restent dont une version PS5 Metal Gear Solid V: The Definitive Experience, Metal Gear Solid: Portable Ops et Metal Gear Rising: Revengeance

Une Master Collection Vol.3 ?
judgedredd publié le 13/02/2026 à 06:17
l'histoire était bluffante et captivante, fais sur ps3, je le prendrais sur Xbox
shinz0 publié le 13/02/2026 à 06:42
judgedredd la conclusion ultime à la saga
sonilka publié le 13/02/2026 à 07:08
Et combien ils vont oser vendre ca chez Konami ? Mise à part la mise à niveau coté résolution y a aucun boulot. PW c'est la version brute (donc PSP) sans la moindre refonte sur les textures ou les modèles.
tab publié le 13/02/2026 à 07:34
Peace maker était incroyable
hatwa publié le 13/02/2026 à 07:57
Et le remake du 1 sur GC?
fan2jeux publié le 13/02/2026 à 08:04
Et pas ps4?
sasquatsch publié le 13/02/2026 à 08:50
Oui, un vrai remake du 1er?!
Sinon le 4 je l'avais commencé mais jamais fini...j'espère que le polish soit a la hauteur pour que je le reprenne car sur PS3 ça pique un tout petit peu aux yeux...comme quoi on s'habitue vite aux nouveaux standards visuels
forte publié le 13/02/2026 à 09:02
aggrekuma ...et les 2 Ac!d avec Twins Snake !
hatefield publié le 13/02/2026 à 09:06
Le 4 a mal vieilli, c'est moche à dire mais il rendait mieux en 720p.
alucardhellsing publié le 13/02/2026 à 10:13
yeaaaaah

bye bye l'exclusivité
noctis publié le 13/02/2026 à 10:46
cette musique cette nostalgie ps3 60gb , VesusXIII en liste d'attente , quel époque
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 10:58
Shanks C'est quoi cette exclusivité de lâche avec MGS4 que Sony a eu ? 17 ANS ??? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?
shanks publié le 13/02/2026 à 11:01
ravyxxs
Y a qu'une raison : le hardware PS3 et le bordel de conception de ce jeu, rendant très difficile un portage rapide.

On pourrait également citer en deuxième le fait que Konami a eu une longue période "morte" niveau JV console donc c'était pas le moment de débourser de la thune pour faire plaisir aux fans.

mais l'attente est récompensée.
perse9 publié le 13/02/2026 à 11:03
le metal gear 4 est le pire metal gear des 5 et le seul que je trouve à plusieurs moment ridicules...Par contre le peace walker je ne l'ai jamais fait et il parait qu'il est très bon donc je le prendrais en promo
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 11:10
shanks Ah vu comme ça oui, ça a du sens. Konami sont chaud à présent, ils se sont rendu compte qu'ils avaient des licences de poids et un statut important dans l'industrie . Ou alors y a eu un nouveau CEO et dirigeant depuis 3-4 ans...

perse9 Je dirais que c'est le plus lent, pas le plus mauvais tu abuses. Il est adoré ce MGS parce qu'il conclu tellement bien la saga c'est incroyable. Après y a énormément de cinématique...
tokito publié le 13/02/2026 à 13:02
Ils auraient pu améliorer les graphismes...
