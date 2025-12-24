Le producteur d’Onimusha Way of the Sword, Akihito Kadowaki
, a tenu à rassurer les fans en cette période de fêtes.
Absent des radars depuis plusieurs mois, le jeu a pâti d’une communication discrète de la part de Capcom
, actuellement très focalisé sur le retour en force de sa plus grosse licence avec Resident Evil Requiem
, ainsi que sur le très énigmatique Pragmata
, dont la sortie approche rapidement.
Kadowaki
se veut toutefois très rassurant concernant l’avenir de cette licence culte de l’ère PlayStation 2
, et apporte même de bonnes nouvelles. Selon lui, le jeu sera nettement plus impressionnant que ce qui a été montré jusqu’à présent, aussi bien sur le plan graphique que technique, avec un travail conséquent réalisé sur les animations.
Les progrès ont été tels que certaines scènes aperçues dans les précédents trailers ne figureront même plus dans la version finale du jeu. Une nouvelle bande annonce est actuellement en cours de montage et, cette fois, Kadowaki
affirme que tout ce qui sera montré proviendra directement du jeu final.
Cette prochaine présentation devrait offrir un aperçu beaucoup plus fidèle du bond technique accompli, tout en mettant en avant les combats dans leur version mise à jour.
Onimusha: Way of the Sword
reste pour l’instant sans date de sortie précise, hormis une fenêtre confirmée pour 2026
. Une année qui s’annonce particulièrement chargée pour Capcom
, avec 3 nouveaux AAA
attendus sur la même année, une première depuis le lancement de son RE Engine
en 2017
.
tokito
RE4 R, et Dead Rising aussi, leurs nouvelles politiques sur les perso féminins est lamentable, heureusement qu'ils font toujours des bons jeux.
RE2 Remake et DMC5 sont visuellement bétons et RE9 à l'air propre pour un "vieux moteur Cross-Gen"
Vivement la sortie du nouveau moteur dédié à la PS5/Séries X/Next Gen pour tirer un peu sur les capacités de nos consoles.