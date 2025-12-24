Joyeuses Fêtes!
profile
Onimusha : Way of the Sword
2
Likers
name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 794
visites since opening : 2357444
marchand2sable > blog
Le producteur d’Onimusha Way of the Sword promet un bond visuel majeur pour le jeu


Le producteur d’Onimusha Way of the Sword, Akihito Kadowaki, a tenu à rassurer les fans en cette période de fêtes.

Absent des radars depuis plusieurs mois, le jeu a pâti d’une communication discrète de la part de Capcom, actuellement très focalisé sur le retour en force de sa plus grosse licence avec Resident Evil Requiem, ainsi que sur le très énigmatique Pragmata, dont la sortie approche rapidement.

Kadowaki se veut toutefois très rassurant concernant l’avenir de cette licence culte de l’ère PlayStation 2, et apporte même de bonnes nouvelles. Selon lui, le jeu sera nettement plus impressionnant que ce qui a été montré jusqu’à présent, aussi bien sur le plan graphique que technique, avec un travail conséquent réalisé sur les animations.

Les progrès ont été tels que certaines scènes aperçues dans les précédents trailers ne figureront même plus dans la version finale du jeu. Une nouvelle bande annonce est actuellement en cours de montage et, cette fois, Kadowaki affirme que tout ce qui sera montré proviendra directement du jeu final.

Cette prochaine présentation devrait offrir un aperçu beaucoup plus fidèle du bond technique accompli, tout en mettant en avant les combats dans leur version mise à jour.

Onimusha: Way of the Sword reste pour l’instant sans date de sortie précise, hormis une fenêtre confirmée pour 2026. Une année qui s’annonce particulièrement chargée pour Capcom, avec 3 nouveaux AAA attendus sur la même année, une première depuis le lancement de son RE Engine en 2017.

    tags : resident evil capcom onimusha re engine pragmata resident evil 9 onimusha 5 onimusha way of the sword resident evil requiem resident evil 9 leon resident evil requiem leon onimusha ps2 onimusha way of the sword news onimusha 5 new info
    2
    Likes
    Who likes this ?
    bogsnake, jenicris
    posted the 12/24/2025 at 03:08 PM by marchand2sable
    comments (5)
    jenicris posted the 12/24/2025 at 03:11 PM
    tokito posted the 12/24/2025 at 03:15 PM
    Nous n'oublions pas la censure du remaster
    marchand2sable posted the 12/24/2025 at 03:16 PM
    Après l’année du ninja en 2025, place à la sainte année trinitas Capcom.

    tokito

    RE4 R, et Dead Rising aussi, leurs nouvelles politiques sur les perso féminins est lamentable, heureusement qu'ils font toujours des bons jeux.
    battossai posted the 12/24/2025 at 03:17 PM
    Le RE Engine sur du jeu "couloir" fait des merveilles.

    RE2 Remake et DMC5 sont visuellement bétons et RE9 à l'air propre pour un "vieux moteur Cross-Gen"

    Vivement la sortie du nouveau moteur dédié à la PS5/Séries X/Next Gen pour tirer un peu sur les capacités de nos consoles.
    jenicris posted the 12/24/2025 at 03:19 PM
    marchand2sable tu suis un peu l'actu du prochain jeu de Itsuno chez LightSpeed Japan ? J'ai lu qu'ils sont 40 et qu'un tiers sont des anciens de Capcom
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo