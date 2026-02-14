Stellar Blade : d'autres portages en vue

Dans son dernier rapport trimestriel, Shift Up a indiqué que nous allons réentendre parler de Stellar Blade en cette année 2026, en indiquant qu'il faut s'attendre à des portages sur d'autres supports pour « étendre la portée du jeu au-delà de la PlayStation 5 et le PC ». On peut donc naturellement miser aussi bien sur la Xbox Series que la Switch 2, cette dernière ayant très probablement les épaules pour faire tourner le jeu en jouant sur quelques curseurs techniques.
Vouloir renforcer un peu plus l'audience ira de paire avec l'autre morceau marketing : l'éditeur affirme que nous aurons cette année davantage de « détails » sur Stellar Blade 2, ou quel que soit son nom définitif.
Un port Switch 2 me semble tout a fait cohérent. Après tout, le public de Bayonetta se trouve sur les machines Nintendo
Dans tous les cas, content de savoir que tous les joueurs pourront profiter du jeu, même se je suis pas fan des zones ouvertes et du remplissage à base de collectibles inintéressants, le gameplay et l'univers sont vraiment top.
En cartouche sur NS2, day-one. Même si venant de Shift Up je m'attends plus à Project Spirits sur cette console.
Très bon jeu en tout cas et aucun regret de l'avoir day one
ça ne l'est pas donc gat, évite l'humour du genre stp.