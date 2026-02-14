recherche
Stellar Blade : d'autres portages en vue
Dans son dernier rapport trimestriel, Shift Up a indiqué que nous allons réentendre parler de Stellar Blade en cette année 2026, en indiquant qu'il faut s'attendre à des portages sur d'autres supports pour « étendre la portée du jeu au-delà de la PlayStation 5 et le PC ». On peut donc naturellement miser aussi bien sur la Xbox Series que la Switch 2, cette dernière ayant très probablement les épaules pour faire tourner le jeu en jouant sur quelques curseurs techniques.

Vouloir renforcer un peu plus l'audience ira de paire avec l'autre morceau marketing : l'éditeur affirme que nous aurons cette année davantage de « détails » sur Stellar Blade 2, ou quel que soit son nom définitif.

7
Qui a aimé ?
legato, tripy73, gareauxloups, yukilin, spartan1985, alucardhellsing, link49
publié le 14/02/2026 à 11:09 par Gamekyo
commentaires (15)
aeris996 publié le 14/02/2026 à 11:16
On peut donc naturellement miser aussi bien sur la Xbox Series que la Switch 2,

Un port Switch 2 me semble tout a fait cohérent. Après tout, le public de Bayonetta se trouve sur les machines Nintendo
tripy73 publié le 14/02/2026 à 11:53
Quand on sait que le jeu était un projet multiplateforme à la base, rien de bien étonnant, même si la branche xDev de Sony les a bien épaulé pour la partie technique et l'édition/localisation, le contrat entre les deux n’en faisait probablement pas une exclusivité totale ou le contrat a été renégocié, difficile de savoir.

Dans tous les cas, content de savoir que tous les joueurs pourront profiter du jeu, même se je suis pas fan des zones ouvertes et du remplissage à base de collectibles inintéressants, le gameplay et l'univers sont vraiment top.
tokito publié le 14/02/2026 à 12:32
Sur Switch 2, ça peut faire un score honorable, sur Xbox, je suis plus circonspect
zboubi480 publié le 14/02/2026 à 12:53
Quand il sera dans le Gamepass....
masharu publié le 14/02/2026 à 12:55
Si Microsoft accepte le portage du jeu sur Xbox, va falloir à un moment donner parler de leur putain d'hypocrisie sur ce sujet.

En cartouche sur NS2, day-one. Même si venant de Shift Up je m'attends plus à Project Spirits sur cette console.
gat publié le 14/02/2026 à 13:04
zboubi480 Ça doit pas être évident d’être un fanboy d’un service de location. En ce beau jour tout de roses vêtues, je compatis sincèrement.
zboubi480 publié le 14/02/2026 à 14:02
gat Mais je fais ce que je veux putain !!!!!!...si jai choisi de plus payer mes jeux 80 euros c'est mon choix et je t’emmerde. Toujours une baltringue pour venir me casser les couilles. Coucouche panier et évite de me quote si c’est pour ne rien dire...
gat publié le 14/02/2026 à 14:04
zboubi480 Tu dis ça parce que t’es en colère Alfred.
kikoo31 publié le 14/02/2026 à 16:27
gat
sph1x publié le 14/02/2026 à 16:28
Une definitve edition serait aussi pas mal sur ps5
danzkzu publié le 14/02/2026 à 16:47
S'il arrive sur Xbox Series je serais preneur, prêt à revendre ma version physique PLS5 même

Très bon jeu en tout cas et aucun regret de l'avoir day one
aozora78 publié le 14/02/2026 à 17:16
gat
ouken publié le 14/02/2026 à 17:25
zboubi480 courage car il peu tout dire et tout faire ici ce mec
alucardhellsing publié le 14/02/2026 à 18:13
alfred lameche folle
shanks publié le 15/02/2026 à 01:48
ouken
ça ne l'est pas donc gat, évite l'humour du genre stp.
Fiche descriptif
Stellar Blade
3
Ils aiment
Nom : Stellar Blade
Support : PC
Editeur : Shift Up
Développeur : Shift Up
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
