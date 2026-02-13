Après 5 ans d'attente, Kingdom Come : Deliverance a enfin son upgrade PS5 & XBS
L'attente est une nouvelle fois récompensée mais il faut bien reconnaître que pour le coup, on a vachement attendu : plus de 5 ans après le début de la génération en cours, Warhorse délivre enfin l'upgrade (gratuite) PlayStation 5 et Xbox Series de Kingdom Come : Deliverance, apportant pour les consoleux la 4K, un boost du frame-rate, de meilleures textures et « bien plus ».
Pour les joueurs Xbox, c'est une aubaine puisque le titre débarque tout juste dans le Game Pass et pour ceux qui veulent marquer le coup avec du physique, une réédition en boîte sur les deux supports (avec tous les DLC) arrivera le 15 mai.
-Free for current owners
-Ultra settings from PC version
-Up to 60FPS
-Upscaled 4K
-Save transfers
-More languages supported
Chez Xbox c'est Mort language
Vous conseillez quoi pour une première partie ?
Alors que pendant 5 ans, les consoleux sur current gen auraient apprécié se le faire de façon optimisé en attendant la suite
On est vraiment pris pour des cons sur console trop regulierement....