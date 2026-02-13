recherche
Après 5 ans d'attente, Kingdom Come : Deliverance a enfin son upgrade PS5 & XBS
L'attente est une nouvelle fois récompensée mais il faut bien reconnaître que pour le coup, on a vachement attendu : plus de 5 ans après le début de la génération en cours, Warhorse délivre enfin l'upgrade (gratuite) PlayStation 5 et Xbox Series de Kingdom Come : Deliverance, apportant pour les consoleux la 4K, un boost du frame-rate, de meilleures textures et « bien plus ».

Pour les joueurs Xbox, c'est une aubaine puisque le titre débarque tout juste dans le Game Pass et pour ceux qui veulent marquer le coup avec du physique, une réédition en boîte sur les deux supports (avec tous les DLC) arrivera le 15 mai.

publié le 13/02/2026 à 17:31 par Gamekyo
negan publié le 13/02/2026 à 17:36
Kingdom Come: Deliverance | Next-Gen Update Announced for PS5/Xbox

-Free for current owners
-Ultra settings from PC version
-Up to 60FPS
-Upscaled 4K
-Save transfers
-More languages supported

Chez Xbox c'est Mort language
dormir13hparjour publié le 13/02/2026 à 18:07
Voix PS5 : Allemand, Anglais, Français, Japonais, Tchèque

Vous conseillez quoi pour une première partie ?
51love publié le 13/02/2026 à 18:31
Et en plus ils sortent leur upgrade après la sortie du 2 pourquoi? pour renforcer l'ecart avec le 1er et inciter à acheter le 2 parce que 'wow' c'est next gen?

Alors que pendant 5 ans, les consoleux sur current gen auraient apprécié se le faire de façon optimisé en attendant la suite

On est vraiment pris pour des cons sur console trop regulierement....
mattewlogan publié le 13/02/2026 à 18:59
Génial
junaldinho publié le 13/02/2026 à 19:55
Merci le GamePass. Je vais le commence ce week-end
xynot publié le 13/02/2026 à 20:03
En même temps que la sortie dans le GP, c'est merveilleux
