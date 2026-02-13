Après 5 ans d'attente, Kingdom Come : Deliverance a enfin son upgrade PS5 & XBS

L'attente est une nouvelle fois récompensée mais il faut bien reconnaître que pour le coup, on a vachement attendu : plus de 5 ans après le début de la génération en cours, Warhorse délivre enfin l'upgrade (gratuite) PlayStation 5 et Xbox Series de, apportant pour les consoleux la 4K, un boost du frame-rate, de meilleures textures et « bien plus ».Pour les joueurs Xbox, c'est une aubaine puisque le titre débarque tout juste dans le Game Pass et pour ceux qui veulent marquer le coup avec du physique, une réédition en boîte sur les deux supports (avec tous les DLC) arrivera le 15 mai.