Remake ou pas, Rayman s'offre une belle réédition pour ses 30 ans (et c'est dispo)

La communication d'Ubisoft étant actuellement ce qu'elle est, c'est à dire dramatique, nous sommes là incapables de vous dire si ce tout juste annoncéest bien le fameux « remake » évoqué depuis un moment ou une simple surprise en attendant.Car le mot remake a un sens très large dans l'industrie et quand Michel Ancel nous disait récemment être impliqué de loin dans ce projet voulu comme plus accessible, cette réédition semble correspondre : c'est effectivement plus accessible par des options d'aide, et on devrait bien à un moment ou l'autre voir la bouille de notre Chevalier d'Art et des Lettres dans un documentaire de 50 minutes fourni avec.Sinon pour le contenu, ça s'annonce assez sympa même au prix de 19,99€ :- Le jeu d'origine dans 5 versions (PS1, MS Dos, Jaguar, GBC, GBA)- 120 niveaux bonus issus des packs PC, parfois en mods- Le prototype inédit de la version Super NesC'est dispo dans la journée sur tous les supports, et en boîte le 26 juin.