Remake ou pas, Rayman s'offre une belle réédition pour ses 30 ans (et c'est dispo)
La communication d'Ubisoft étant actuellement ce qu'elle est, c'est à dire dramatique, nous sommes là incapables de vous dire si ce tout juste annoncé Rayman : Edition 30th Anniversary est bien le fameux « remake » évoqué depuis un moment ou une simple surprise en attendant.
Car le mot remake a un sens très large dans l'industrie et quand Michel Ancel nous disait récemment être impliqué de loin dans ce projet voulu comme plus accessible, cette réédition semble correspondre : c'est effectivement plus accessible par des options d'aide, et on devrait bien à un moment ou l'autre voir la bouille de notre Chevalier d'Art et des Lettres dans un documentaire de 50 minutes fourni avec.
Sinon pour le contenu, ça s'annonce assez sympa même au prix de 19,99€ :
- Le jeu d'origine dans 5 versions (PS1, MS Dos, Jaguar, GBC, GBA)
- 120 niveaux bonus issus des packs PC, parfois en mods
- Le prototype inédit de la version Super Nes
C'est dispo dans la journée sur tous les supports, et en boîte le 26 juin.
C'est une bonne occasion de refaire ce jeu génial, mais c'est particulièrement con de la part d ubi de l'avoir ressorti tel quel dans son jus , merde un lissage et un 16/9 auraient été top
Mais juste Rayman 1 avec des cheats code, non merci.
Si vous n'avez pas joué ce bijou, le choix entre les deux est vite fait normalement.
Un vrai projet plein d ambition !
Après les cheats étaient déjà présents sur PS1, là on juste une facilité d'accès (fallait mettre pause et taper une série de touche pour regonfler ses PV par exemple)
"Quand on voit dans les extraits du documentaire qu'il n'y a que des hommes, blancs, 50 ans+, on sent que le patriarcat a de beaux jours dans cette boîte."
Mode woke : off
Plus sérieusement : sympa cette réédition pour les fans, mais je ne pense pas que ça intéresse d'autres personnes justement...