Remake ou pas, Rayman s'offre une belle réédition pour ses 30 ans (et c'est dispo)
La communication d'Ubisoft étant actuellement ce qu'elle est, c'est à dire dramatique, nous sommes là incapables de vous dire si ce tout juste annoncé Rayman : Edition 30th Anniversary est bien le fameux « remake » évoqué depuis un moment ou une simple surprise en attendant.

Car le mot remake a un sens très large dans l'industrie et quand Michel Ancel nous disait récemment être impliqué de loin dans ce projet voulu comme plus accessible, cette réédition semble correspondre : c'est effectivement plus accessible par des options d'aide, et on devrait bien à un moment ou l'autre voir la bouille de notre Chevalier d'Art et des Lettres dans un documentaire de 50 minutes fourni avec.

Sinon pour le contenu, ça s'annonce assez sympa même au prix de 19,99€ :

- Le jeu d'origine dans 5 versions (PS1, MS Dos, Jaguar, GBC, GBA)
- 120 niveaux bonus issus des packs PC, parfois en mods
- Le prototype inédit de la version Super Nes

C'est dispo dans la journée sur tous les supports, et en boîte le 26 juin.

publié le 13/02/2026 à 11:09 par Gamekyo
negan publié le 13/02/2026 à 11:17
20€ C'est honnête, je prend ça ce soir.
benichou publié le 13/02/2026 à 11:25
cette boîte qui racle les fonds de tiroir pour essayer de ne pas faire faillite
drybowser publié le 13/02/2026 à 11:28
120 niveaux supp quand même !!
C'est une bonne occasion de refaire ce jeu génial, mais c'est particulièrement con de la part d ubi de l'avoir ressorti tel quel dans son jus , merde un lissage et un 16/9 auraient été top
zmaragdus publié le 13/02/2026 à 11:46
Ahh, mon jeu préféré avec 120 niveaux de plus.
gasmok2 publié le 13/02/2026 à 11:55
(PS1, MS Dos, Jaguar, GBC, GBA)...et pas la version Saturn, qui est la meilleure version????
hatwa publié le 13/02/2026 à 12:08
negan pareil, vu la compilation que c'est cela reste bien sympa, je la prendrai aussi: je crois que la version GBC a aussi ses niveaux inédits
marcelpatulacci publié le 13/02/2026 à 12:34
120 niveaux bonus
tokito publié le 13/02/2026 à 12:38
Cette bande d'incompétents dans cette boîte
gamerdome publié le 13/02/2026 à 12:44
Une compile avec Rayman 1, 2, 3, Origins et Legends et j'achetais.

Mais juste Rayman 1 avec des cheats code, non merci.
tab publié le 13/02/2026 à 12:49
5 fois le meme jeux…! Belle compil!
cyr publié le 13/02/2026 à 12:52
J'ai la version gbc. Si j'arrive a la vendre 20€, pourquoi pas.
ducknsexe publié le 13/02/2026 à 13:22
magneto860 publié le 13/02/2026 à 13:28
Rayman Legends est vendu à 3.99 € sur le Ps Store.
Si vous n'avez pas joué ce bijou, le choix entre les deux est vite fait normalement.
celebenoit84 publié le 13/02/2026 à 13:35
C'est bon grâce à cette annonce et ce travaille de titan, qui a bien demandé au 17 000 employés de bosser dessus, la boîte est sauvée ????
Un vrai projet plein d ambition !
cail2 publié le 13/02/2026 à 13:48
Whaou, le proto SNES, bonne idée de l'avoir ajouté !
legato publié le 13/02/2026 à 14:09
Pas mal une belle compilation peut être quelques absents et la surprise version proto snes.
forte publié le 13/02/2026 à 14:20
Ayant déjà l'original sur PS1 depuis sa sortie, on va attendre la version boite ! Mais vraiment sympa d'avoir inclus le proto !

Après les cheats étaient déjà présents sur PS1, là on juste une facilité d'accès (fallait mettre pause et taper une série de touche pour regonfler ses PV par exemple)
nikolastation publié le 13/02/2026 à 14:47
Mode woke on :
"Quand on voit dans les extraits du documentaire qu'il n'y a que des hommes, blancs, 50 ans+, on sent que le patriarcat a de beaux jours dans cette boîte."
Mode woke : off

Plus sérieusement : sympa cette réédition pour les fans, mais je ne pense pas que ça intéresse d'autres personnes justement...
