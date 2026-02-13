recherche
News / Blogs
Saros : le rogue qui veut changer les règles
Vu la réussite que fut Returnal, difficile d'imaginer qu'il en soit autrement pour sa suite spirituelle Saros dont le lancement est attendu pour le 30 avril prochain sur PlayStation 5 (et on imagine plus tard sur PC).

La nouvelle présentation, plus complète qu'auparavant, aura tout de même révélé une volonté de pousser légèrement l'accessibilité ou disons réduire quelques frustrations quitte và trahir directement quelques fondamentaux du genre. Pour la progression du personnage, on reste dans le style avec des améliorations temporaires à chaque run mais également des permanentes à débloquer au niveau du Hub selon les ressources collectées au fur et à mesure de vos sessions, mais deux différences majeures s'imposent : pouvoir garder des armes préalablement collectées, et surtout ne pas être obligé de démarrer un run à partir du premier biome mais directement depuis le deuxième ou troisième selon votre progression.

L'autre système majeur évoqué, c'est une sorte de « balance » (facultative) où à chaque run, vous pourrez appliquer vous-même des bonus ou malus sans néanmoins pouvoir abuser : à partir d'un certain nombre de bonus, soit vous devrez faire un choix, soit vous devrez ajouter des malus pour équilibrer la dite balance. On voit déjà arriver les petits malins de la meta capables d'analyser très vite comment craquer le système, pendant que Housemarque gardera un œil de près pour placer une MAJ de problème.

5
Qui a aimé ?
link49, nikolastation, kisukesan, simbaverin, plistter
publié le 13/02/2026 à 07:04 par Gamekyo
commentaires (14)
maxx publié le 13/02/2026 à 08:09
Très hâte!
aeris757 publié le 13/02/2026 à 08:23
volonté de pousser légèrement l'accessibilité ou disons réduire quelques frustrations quitte à trahir directement quelques fondamentaux du genre.

On voit déja arriver les petits malins de la meta capables d'analyser très vite comment craquer le système,


C’est bien ce que je craignais. Casualisation qui ne dit pas son nom

J’ai adoré Returnal mais pour Saros je passe mon tour. J’attendrai qu’il soit en promo
zekk publié le 13/02/2026 à 08:31
aeris555 Bof, vu que d'un autre côté, tu peux aussi rendre le jeu encore + difficile... ça te permet de gérer toi même la difficulté et vraiment te challenger si tu le souhaite.

mais comme d'hab, vous ne vous focalisez que sur ce point là, alors que vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser pour faciliter le jeu...
sickjackz publié le 13/02/2026 à 08:46
Day1. Le système de malus me rappel un peu Hades. Ca permet d’équilibrer les runs.
Aeris555 je vois pas ou est le problème... Si t'as pas envie de jouer casu, tu te buff pas ou tu ajoutes des malus simplement... Qu'il y ai certaines personnes qui se niquent l’expérience ça les regardes en fait, rien ne t'oblige de faire comme eux...
magnetic publié le 13/02/2026 à 09:09
J'aime bien comme, juste à cause d'un petit système en plus, pour les gens le jeu devient casu^^

faut peut être pas poussé les gars le jeu a l'air carrément exigeant comme pour le premier, et je pense que le système d'upgrade définitif sera balancé par la difficulté du jeu au fil des biomes (comme peut déjà très bien le faire Hadès par ex)
gamerdome publié le 13/02/2026 à 09:36
Je préfère pouvoir choisir mes malus et bonus que sur "au petit bonheur la chance".

J'ai fini 4x Returnal, et à chaque fois c'est parce que le jeu a été relativement clément avec moi, y'avait des run infernaux à cause de malus abusés.
akinen publié le 13/02/2026 à 09:38
J’ai retourné returnal et les améliorations de Saros ne me gêneront aucunement.

J’ai dejà posé des jours, c’est day one
kujotaro publié le 13/02/2026 à 10:30
Magnifique. Returnal c'était une pépite. Saros j'ai aucun doute là dessus. De toute façon ils leurs jeux ont toujours été très bons.
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 10:48
Meilleur présentation, je m'attendais à un Returnal BIS. Ca emprunte beaucoup de même asset mais ça à l'air bien plus nerveux et intéressant qu'avoir des loops.

aeris555 Faux, le jeu sera aussi chaut que Returnal, sauf que tu n'auras pas des loop qui te brise les burnes.
perse9 publié le 13/02/2026 à 11:02
bizarre, la presentation etait nul...j'espère que le jeux sera bon car à la base je comptais l'acheter..mais là je sais pas ce qui a été montré me donne moin envie..graphiquement il n'y a même pas d'évolution depuis returnal et la tête des pnj non c'est abusé...vraiment j'espère qu'ils vont pas se planter et que le jeux sera immersive casque sur la tete dans le noir je veux prendre mon pied
51love publié le 13/02/2026 à 11:38
aeris555 tu peux personnaliser à mort Hades, ça l'a pas rendu casu pour autant, bien au contraire.

On va peut être attendre de voir l'équilibrage et comment le jeu nous incitera où non a jauger la difficulté.

En letat je vois surtout un nouveau Returnal, qui va permettre d'aller plus loin sur l'expérience.
sickjackz publié le 13/02/2026 à 12:00
Perse9 Elle etait tres bien cette presentation!

Pas d’évolution graphique depuis Returnal sans rire? La variété des environnements deja c'est une grosse evolution.
La tronche des PNJ c'est osef... Selen, niveau modelisation c'etait pas une reference... Dailleurs des PNJ il n'y en avait pas...

J'ai aucune crainte, le jeu va etre excellent
wickette publié le 13/02/2026 à 12:17
aeris555

Si Dead Cells, un des roguelike les plus durs auquel j'ai joué ces dernières années, a des options du même type, ça ira

C'est pas de la casualisation, c'est du choix, on donne au joueur le choix, on ne lui impose pas vraiment un jeu linéaire et facile
plistter publié le 13/02/2026 à 14:07
Jour J... sur Pc perso.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Saros
1
Ils aiment
Nom : Saros
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Housemarque
Genre : action
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo