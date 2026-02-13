Saros : le rogue qui veut changer les règles

Vu la réussite que fut Returnal, difficile d'imaginer qu'il en soit autrement pour sa suite spirituelle Saros dont le lancement est attendu pour le 30 avril prochain sur PlayStation 5 (et on imagine plus tard sur PC).
La nouvelle présentation, plus complète qu'auparavant, aura tout de même révélé une volonté de pousser légèrement l'accessibilité ou disons réduire quelques frustrations quitte và trahir directement quelques fondamentaux du genre. Pour la progression du personnage, on reste dans le style avec des améliorations temporaires à chaque run mais également des permanentes à débloquer au niveau du Hub selon les ressources collectées au fur et à mesure de vos sessions, mais deux différences majeures s'imposent : pouvoir garder des armes préalablement collectées, et surtout ne pas être obligé de démarrer un run à partir du premier biome mais directement depuis le deuxième ou troisième selon votre progression.
L'autre système majeur évoqué, c'est une sorte de « balance » (facultative) où à chaque run, vous pourrez appliquer vous-même des bonus ou malus sans néanmoins pouvoir abuser : à partir d'un certain nombre de bonus, soit vous devrez faire un choix, soit vous devrez ajouter des malus pour équilibrer la dite balance. On voit déjà arriver les petits malins de la meta capables d'analyser très vite comment craquer le système, pendant que Housemarque gardera un œil de près pour placer une MAJ de problème.
C’est bien ce que je craignais. Casualisation qui ne dit pas son nom
J’ai adoré Returnal mais pour Saros je passe mon tour. J’attendrai qu’il soit en promo
mais comme d'hab, vous ne vous focalisez que sur ce point là, alors que vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser pour faciliter le jeu...
Aeris555 je vois pas ou est le problème... Si t'as pas envie de jouer casu, tu te buff pas ou tu ajoutes des malus simplement... Qu'il y ai certaines personnes qui se niquent l’expérience ça les regardes en fait, rien ne t'oblige de faire comme eux...
faut peut être pas poussé les gars le jeu a l'air carrément exigeant comme pour le premier, et je pense que le système d'upgrade définitif sera balancé par la difficulté du jeu au fil des biomes (comme peut déjà très bien le faire Hadès par ex)
J'ai fini 4x Returnal, et à chaque fois c'est parce que le jeu a été relativement clément avec moi, y'avait des run infernaux à cause de malus abusés.
J’ai dejà posé des jours, c’est day one
aeris555 Faux, le jeu sera aussi chaut que Returnal, sauf que tu n'auras pas des loop qui te brise les burnes.
On va peut être attendre de voir l'équilibrage et comment le jeu nous incitera où non a jauger la difficulté.
En letat je vois surtout un nouveau Returnal, qui va permettre d'aller plus loin sur l'expérience.
Pas d’évolution graphique depuis Returnal sans rire? La variété des environnements deja c'est une grosse evolution.
La tronche des PNJ c'est osef... Selen, niveau modelisation c'etait pas une reference... Dailleurs des PNJ il n'y en avait pas...
J'ai aucune crainte, le jeu va etre excellent
Si Dead Cells, un des roguelike les plus durs auquel j'ai joué ces dernières années, a des options du même type, ça ira
C'est pas de la casualisation, c'est du choix, on donne au joueur le choix, on ne lui impose pas vraiment un jeu linéaire et facile