Saros : le rogue qui veut changer les règles

Vu la réussite que fut, difficile d'imaginer qu'il en soit autrement pour sa suite spirituelledont le lancement est attendu pour le 30 avril prochain sur PlayStation 5 (et on imagine plus tard sur PC).La nouvelle présentation, plus complète qu'auparavant, aura tout de même révélé une volonté de pousser légèrement l'accessibilité ou disons réduire quelques frustrations quitte và trahir directement quelques fondamentaux du genre. Pour la progression du personnage, on reste dans le style avec des améliorations temporaires à chaque run mais également des permanentes à débloquer au niveau du Hub selon les ressources collectées au fur et à mesure de vos sessions, mais deux différences majeures s'imposent : pouvoir garder des armes préalablement collectées, et surtout ne pas être obligé de démarrer un run à partir du premier biome mais directement depuis le deuxième ou troisième selon votre progression.L'autre système majeur évoqué, c'est une sorte de « balance » (facultative) où à chaque run, vous pourrez appliquer vous-même des bonus ou malus sans néanmoins pouvoir abuser : à partir d'un certain nombre de bonus, soit vous devrez faire un choix, soit vous devrez ajouter des malus pour équilibrer la dite balance. On voit déjà arriver les petits malins de la meta capables d'analyser très vite comment craquer le système, pendant que Housemarque gardera un œil de près pour placer une MAJ de problème.