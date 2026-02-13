recherche
Castlevania fait son retour, et en 2D
Pour le coup, Konami a été malin en signant un contrat avec Evil Empire/Motion Twin pour concevoir un tout nouveau Castlevania 2D suite à leurs travaux sur la collaboration avec Dead Cells. Certes esthétiquement, le débat est déjà ouvert mais ce n'est pas dégueulasse contrairement à d'autres.

Bref, nous serons plongés en 1499 en plein Paris, aux commandes de non pas un mais « une » Belmont, dans une expérience qui se veut une digne héritière du genre MetroidVania avec plein d'armes, plein de biomes, et des capacités qui permettront de débloquer des secrets en revenant en arrière. La base, celle qui plaît, et que l'on découvrira plus en détails cette année sur PC, PS5, XBS et Switch 1 (peut-être que Motion Twin n'a pas de kit de dev Switch 2…).

Notons également que c'est la première d'une série d'annonces pour les 40 ans de la licence.

publié le 13/02/2026 à 08:31 par Gamekyo
commentaires (32)
ducknsexe publié le 13/02/2026 à 08:45
Je le prendrais plus tard sur Switch 1
edgar publié le 13/02/2026 à 08:48
Vive les Metroidvania.
forte publié le 13/02/2026 à 08:59
Day One
nicolasgourry publié le 13/02/2026 à 08:59
A voir
ootaniisensei publié le 13/02/2026 à 08:59
Le retour du roi
fiveagainstone publié le 13/02/2026 à 09:01
Toujours content d'avoir des metroidvania. Mais c'est vrai que le style visuel...c'est pas ce que j'attendais non plus.

Très content quand même de revoir la licence! En attendant je vais me faire casser la gueule sur MIO.
hatefield publié le 13/02/2026 à 09:03
Content, mais ça a l'air super mou.
weldar publié le 13/02/2026 à 09:18
Pas hyper emballé (rythme, visuel), mais je reste curieux même si "le castlevania" que j'attends, c'est Bloodstained 2.
jeanouillz publié le 13/02/2026 à 09:20
A voir ce que ça va donner...
En tout cas cool pour les bordelais
ducknsexe publié le 13/02/2026 à 09:22
Je crois que tout le monde attend le vrai castlevania bloodstained 2 que celui-ci mais la curiosité m'enporte, au dela de sa DA copier sur dead cell, le jeu peut être sympa
hypermario publié le 13/02/2026 à 09:29
Super news ! Day one !
drybowser publié le 13/02/2026 à 09:49
Switch 1 et pas switch 2 wtf ? A part ça quelle putain WD bonne Nouvelle cette annonce can t wait
alexkidd publié le 13/02/2026 à 09:54
je suis quand même content
alucardhellsing publié le 13/02/2026 à 10:10
naru publié le 13/02/2026 à 10:14
Dommage de revoir la série avec encore un épisode 2D. J'avais bien aimé ceux en 3D
yamine publié le 13/02/2026 à 10:35
Tellement déçu. En même temps heureux de revoir cette licence . Mais pourquoi ne pas avoir conservé le style graphique *pixel* comme SOTN et les opus gba et ds. C'est incompréhensible. Je trouve ça mou et trop coloré
jenicris publié le 13/02/2026 à 10:44
VGC avait raison des années en avance
greggy publié le 13/02/2026 à 10:53
La DA a l'occidentale comme le dernier Shinobi, non merci
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 11:02
En tant que fan, j'ai été sans voix, l'espoir de revoir la licence mais aussi d'espérer Michiru Yamane derrière les musiques..
zboubi480 publié le 13/02/2026 à 11:04
Castlevania, qui fut pendant des années une de mes licences préférée ever, ressemble dorénavant à tous les jeux récents qui s'en sont inspiré. Dommage
wickette publié le 13/02/2026 à 11:24
Day one switch lui
edarn publié le 13/02/2026 à 11:26
Pas full 2D.

Sons of Spartan est bien plus impressionnant.
k13a publié le 13/02/2026 à 11:53
Visuellement je trouve ça moche, j'aurais de loin préféré un genre à l'ancienne, du pixel art. Je ne crois pas que je vais le prendre.
marcelpatulacci publié le 13/02/2026 à 12:35
en plein Paris

Clair Obscur effect
amario publié le 13/02/2026 à 12:36
Ils auraient pu rester sur de la 2D complète
eduardos publié le 13/02/2026 à 12:41
Moi j’adore et la musique qui accompagne la vidéo est parfaite
oreillesal publié le 13/02/2026 à 12:51
J'aime pas la DA.
Dommage ça reste intriguant.
La musique on dirait Bloody Tears qui n'arrive pas à passer les premières notes.
5120x2880 publié le 13/02/2026 à 12:56
Générique
alex111 publié le 13/02/2026 à 13:10
Intéressant, mais ça manque de pêche au niveau animation tout ça...
osiris67 publié le 13/02/2026 à 14:13
Pas la meilleure DA , mais tjr bien de revoir la licence enfin.
legato publié le 13/02/2026 à 14:17
Le gameplay de Dead celles est tellement maîtrisé que je prends les yeux fermés, vivement les autres annonces
tristram publié le 13/02/2026 à 14:31
Donc c'est un "vania" et pas un Roguelite ?
