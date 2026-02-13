Castlevania fait son retour, et en 2D

Pour le coup, Konami a été malin en signant un contrat avec Evil Empire/Motion Twin pour concevoir un tout nouveausuite à leurs travaux sur la collaboration avec. Certes esthétiquement, le débat est déjà ouvert mais ce n'est pas dégueulasse contrairement à d'autres.Bref, nous serons plongés en 1499 en plein Paris, aux commandes de non pas un mais « une » Belmont, dans une expérience qui se veut une digne héritière du genre MetroidVania avec plein d'armes, plein de biomes, et des capacités qui permettront de débloquer des secrets en revenant en arrière. La base, celle qui plaît, et que l'on découvrira plus en détails cette année sur PC, PS5, XBS et Switch 1 (peut-être que Motion Twin n'a pas de kit de dev Switch 2…).Notons également que c'est la première d'une série d'annonces pour les 40 ans de la licence.