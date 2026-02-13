SEGA : 4 jeux majeurs pour la prochaine année fiscale, tous issus de licences phares SEGA : 4 jeux majeurs pour la prochaine année fiscale, tous issus de licences phares

Dans son dernier rapport financier, SEGA vient d'annoncer avec suffisamment de travaux annoncés en coulisses pour pouvoir aujourd'hui promettre le lancement de quatre nouveaux jeux majeurs pour la prochaine année fiscale (1er avril 2026 au 31 mars 2027), tous issus de licences phares ce qui devrait enlever Stranger Than Heaven des spéculations (qu'il soit également dispo ou pas).



Alors déjà, on peut sans trop de mal parier sur Persona 4 Revival et un nouveau gros jeu Sonic (c'est les 35 ans, quand même), et on vous laisse pour les deux autres en espérant tout de même que SEGA n'a pas inclus un probable Football Manager 27 dans le lot. Tiens par exemple, qui se souvient des revivals de Jet Set Radio et Crazy Taxi promis depuis des plombes ?