SEGA : 4 jeux majeurs pour la prochaine année fiscale, tous issus de licences phares
Dans son dernier rapport financier, SEGA vient d'annoncer avec suffisamment de travaux annoncés en coulisses pour pouvoir aujourd'hui promettre le lancement de quatre nouveaux jeux majeurs pour la prochaine année fiscale (1er avril 2026 au 31 mars 2027), tous issus de licences phares ce qui devrait enlever Stranger Than Heaven des spéculations (qu'il soit également dispo ou pas).

Alors déjà, on peut sans trop de mal parier sur Persona 4 Revival et un nouveau gros jeu Sonic (c'est les 35 ans, quand même), et on vous laisse pour les deux autres en espérant tout de même que SEGA n'a pas inclus un probable Football Manager 27 dans le lot. Tiens par exemple, qui se souvient des revivals de Jet Set Radio et Crazy Taxi promis depuis des plombes ?
publié le 13/02/2026 à 11:43 par Gamekyo
commentaires (19)
perse9 publié le 13/02/2026 à 11:57
jeux majeur c'est persona 6 pas un remaster du 4.
icebergbrulant publié le 13/02/2026 à 12:00
C’est quand ils veulent pour un petit Skies Of Arcadia
adamjensen publié le 13/02/2026 à 12:09
Je veux Stranger Than Heaven, un nouveau Like A Dragon/Yakuza, et Persona 6.

Et pourquoi pas, Sonic Adventure 3 (on peux rêver).
marcelpatulacci publié le 13/02/2026 à 12:32
Nouveau Yakuza obligé, c'est devenu un gagne pain incontournable pour SEGA.

Nouveau Sonic par défaut.

Le reste je vois pas mais je sens au moins un truc avec Persona.
grospich publié le 13/02/2026 à 12:34
Il y a pas total Warhammer 40K dans le lot ?
lock2 publié le 13/02/2026 à 12:47
icebergbrulant D'accord avec toi. Mais comme en témoigne ton smille je dois être un peu comme toi. C'est à dire dubitatif quant à savoir si même Sega eux-même se souvienne de ce jeu (ou pépite dans son genre) qu'ils ont pourtant développés. La seul manière de faire revenir ce jeu Dreamcast aujourd'hui, ce ne doit surtout pas être par l'objet d'une suite que seul les vétérans qui sont un marché de niche (nous koi) serait en mesure de comprendre. Pour Sega la seul manière plausible de faire revenir Skies of Arcadia, c'est de faire comme si l'original n'avait jamais existé, et proposer un énorme REMAKE de celui-ci pour faire - genre - que c'est un tout nouveau jeu pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne doits même pas connaître l'existence de ce titre. Et j'insiste bien un p*tain de remake et pas un remaster ainsi qu'avec pas mal d'ajustement sur la mécanique du jeu d'origine (notamment pour moderniser les combats au tour par tour, entre-autres...) pour mieux coller à des gamers de plus en plus jeunes, et aussi de plus en plus exigeants.

Malheureusement je suis certain que Sega à complètement perdu de vue ce rpg en or depuis fort longtemps
shanks publié le 13/02/2026 à 12:55
marcelpatulacci
ça va être compliqué un nouveau Yakuza aussi rapidement quand RGG Studio est déjà sur Stranger et le prochain Virtua Fighter.
janolife publié le 13/02/2026 à 13:15
Y’a Golden Axe qui avait été annoncé, je croise les doigts…
cail2 publié le 13/02/2026 à 13:46
Et ils planchaient sur un nouveau Streets of Rage aussi je crois bien.
Mais ouais, Jet Set Radio ça serait vraiment cool.
plistter publié le 13/02/2026 à 14:14
'Tain !

Si seulement ils avaient un remake de Virtua Tennis 2 dans les cartons... avec online, remote play ect...

Par contre sans touché au gameplay.

marcelpatulacci publié le 13/02/2026 à 14:40
shanks Au moins un Yakuza par ans depuis 2020, pour février 2027 c'est possible comme ce mois avec Kiwi 3.
noishe publié le 13/02/2026 à 14:44
perse9 Le remaster de Persona 4 est déjà annoncé, contrairement à P6, et c'est bien un jeu majeur au même titre que l'était Persona 3 Reload. Cela dit, rien n'empêche une annonce de P6 cette année vu qu'on est dans les 30 ans de la franchise.
shanks publié le 13/02/2026 à 14:49
marcelpatulacci
Ouais mais avant, RGG Studio ne faisait que du Yakuza (et un Judgment de temps en temps).
On n'est plus dans la même configuration et je ne sais pas si le studio a gonflé ses effectifs.
icebergbrulant publié le 13/02/2026 à 15:03
lock2 Tu as tout dit
J’aimerais tellement y rejouer dans une version "confort" vu que je n’ai plus de Dreamcast ni de Gamecube
Le jeu a quand même 26 ans

On va espérer le succès des ventes pour Crazy Taxi et Jet Set Radio, à ce moment-là, Sega se réveillera peut-être pour Skies
shirou publié le 13/02/2026 à 15:05
noishe une annonce oui c'est possible mais une sortie pour la prochaine année fiscal c'est totalement délusoire sachant que la communication autour a même pas commencé. C'est 100% P4 "Revival"
noishe publié le 13/02/2026 à 15:21
shirou Absolument
greggy publié le 13/02/2026 à 15:46
OutRun 3 svp
tlj publié le 13/02/2026 à 16:35
Jet set radio, crazy taxi, virtua tennis, stranger than heaven je signe tout de suite !
dooku publié le 13/02/2026 à 19:17
Hâte du tgs
Fiche descriptif
Persona 4 Revival
0
Ils aiment
Nom : Persona 4 Revival
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
