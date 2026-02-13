SEGA : 4 jeux majeurs pour la prochaine année fiscale, tous issus de licences phares
Dans son dernier rapport financier, SEGA vient d'annoncer avec suffisamment de travaux annoncés en coulisses pour pouvoir aujourd'hui promettre le lancement de quatre nouveaux jeux majeurs pour la prochaine année fiscale (1er avril 2026 au 31 mars 2027), tous issus de licences phares ce qui devrait enlever Stranger Than Heaven des spéculations (qu'il soit également dispo ou pas).
Alors déjà, on peut sans trop de mal parier sur Persona 4 Revival et un nouveau gros jeu Sonic (c'est les 35 ans, quand même), et on vous laisse pour les deux autres en espérant tout de même que SEGA n'a pas inclus un probable Football Manager 27 dans le lot. Tiens par exemple, qui se souvient des revivals de Jet Set Radio et Crazy Taxi promis depuis des plombes ?
publié le 13/02/2026 à 11:43 par Gamekyo
Et pourquoi pas, Sonic Adventure 3 (on peux rêver).
Nouveau Sonic par défaut.
Le reste je vois pas mais je sens au moins un truc avec Persona.
Malheureusement je suis certain que Sega à complètement perdu de vue ce rpg en or depuis fort longtemps
ça va être compliqué un nouveau Yakuza aussi rapidement quand RGG Studio est déjà sur Stranger et le prochain Virtua Fighter.
Mais ouais, Jet Set Radio ça serait vraiment cool.
Si seulement ils avaient un remake de Virtua Tennis 2 dans les cartons... avec online, remote play ect...
Par contre sans touché au gameplay.
Ouais mais avant, RGG Studio ne faisait que du Yakuza (et un Judgment de temps en temps).
On n'est plus dans la même configuration et je ne sais pas si le studio a gonflé ses effectifs.
J’aimerais tellement y rejouer dans une version "confort" vu que je n’ai plus de Dreamcast ni de Gamecube
Le jeu a quand même 26 ans
On va espérer le succès des ventes pour Crazy Taxi et Jet Set Radio, à ce moment-là, Sega se réveillera peut-être pour Skies