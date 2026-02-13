Project Windless, car les poulets ont aussi le droit de massacrer des armées

Après une époque où chaque show Sony se devait d'avoir un segment indé, le monde moderne impose maintenant « l'instant nouveau projet asiatique qui sortira quand il sera prêt ». Et le concerné du dernier State of Play, c'est donc, réinterprétation de l'œuvre coréenne « L'Oiseau qui boit des larmes » où l'on incarnera un gros poulet pouvant aussi bien faire face à des gros boss aux patterns exigeants, que contre des armées dont le rendu a l'écran doit donner une goutte de sueur à Omega Force et son moteur d'une autre ère (ici, c'est de l'Unreal Engine 5, évidemment).Pas de date bien sûr mais la curiosité est déjà vive pour ce titre de Krafton pour l'heure prévu uniquement sur PC et PlayStation 5, en notant tout de même qu'une bonne partie de l'équipe en charge se situe dans la branche montréalaise.