Project Windless, car les poulets ont aussi le droit de massacrer des armées
Après une époque où chaque show Sony se devait d'avoir un segment indé, le monde moderne impose maintenant « l'instant nouveau projet asiatique qui sortira quand il sera prêt ». Et le concerné du dernier State of Play, c'est donc Project Windless, réinterprétation de l'œuvre coréenne « L'Oiseau qui boit des larmes » où l'on incarnera un gros poulet pouvant aussi bien faire face à des gros boss aux patterns exigeants, que contre des armées dont le rendu a l'écran doit donner une goutte de sueur à Omega Force et son moteur d'une autre ère (ici, c'est de l'Unreal Engine 5, évidemment).

Pas de date bien sûr mais la curiosité est déjà vive pour ce titre de Krafton pour l'heure prévu uniquement sur PC et PlayStation 5, en notant tout de même qu'une bonne partie de l'équipe en charge se situe dans la branche montréalaise.



publié le 13/02/2026 à 12:51 par Gamekyo
shinz0 publié le 13/02/2026 à 12:58
"Coq of War"
megadeth publié le 13/02/2026 à 13:01
shinz0
adamjensen publié le 13/02/2026 à 13:12
Il m’a l’air bien vénère, cet Homme-Poulet.

Il devait sûrement en avoir marre de voir ses frères aux rayons des surgelés...
ducknsexe publié le 13/02/2026 à 13:36
Un poulet de qualité :Label rouge
negan publié le 13/02/2026 à 13:47
Sur Fable ont les shoot les poulets
newtechnix publié le 13/02/2026 à 13:51
ha ben oui, le poulet aux hormones
perse9 publié le 13/02/2026 à 13:54
c'est clairement la blague de l'année ce jeux. Je ne sais pas qui a pu validé ce poulet...de mieux en mieux
zekk publié le 13/02/2026 à 14:01
perse9 il faut se décoincer un peu, au delà du personnage principal qui est marrant, le jeu a l’air solide, on a vu bien pire hier soir
mattewlogan publié le 13/02/2026 à 14:21
C’est sympa, puis ça change pour le coup
marcelpatulacci publié le 13/02/2026 à 14:33
L'histoire:

Remonté le temps pour buté le colonel pour que KFC ne voit jamais le jour.
