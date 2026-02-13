recherche
007 First Light : la nouvelle bande-annonce
Perdu au milieu d'une tonne de trailers, 007 First Light a tenté de rappeler son existence en mettant cette fois en avant son scénario, qui rappelons-le au cas où fera office de préquelle « libre » avec un Bond à ses débuts, devant un peu temporiser son humeur et ses instincts pour acquérir le statut d'agent 00.

Ce nouveau projet d'IO Interactive sortira le 27 mai 2026 sur tous les supports et permettra à l'équipe de faire autre chose que du Hitman, chose qu'on n'avait pas vu chez eux depuis plus de 15 ans avec la (courte) franchise Kane & Lynch.

publié le 13/02/2026 à 14:23 par Gamekyo
derno publié le 13/02/2026 à 14:50
je suis un peut chaud sur switch par contre les cover soufflent le chaud et le froid, parfois la mention GKC apparait parfois non....même si je ne me fait pas trop d'illusions^^"
ravyxxs publié le 13/02/2026 à 15:05
Une présentation LARGEMENT meilleur des précédentes, maintenant je sais à quoi m'attendre,un Uncharted bis. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas du tout de l'infiltration pur James Bond et ça se voit, c'est action PUIS infiltration dans son concept, Uncharted donc. Vivement !
Fiche descriptif
007 First Light
Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
