007 First Light : la nouvelle bande-annonce

Perdu au milieu d'une tonne de trailers,a tenté de rappeler son existence en mettant cette fois en avant son scénario, qui rappelons-le au cas où fera office de préquelle « libre » avec un Bond à ses débuts, devant un peu temporiser son humeur et ses instincts pour acquérir le statut d'agent 00.Ce nouveau projet d'IO Interactive sortira le 27 mai 2026 sur tous les supports et permettra à l'équipe de faire autre chose que du, chose qu'on n'avait pas vu chez eux depuis plus de 15 ans avec la (courte) franchise