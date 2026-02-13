Konami : toujours pas de nouveau Suikoden, mais une nouvelle licence JRPG

On reconnaîtra à Konami d'avoir une attention grandissante envers ses fans, sauf peut-être pour ce qui concerne le domaine du JRPG. 20 ans que la franchisen'a pas accueilli de nouvel épisode si ce n'est des spin-off (tactical et le sympathique Tierkreis) et la récente réédition polish des deux premiers.A la place, unque tout le monde a oublié et désormais ce tout neuf, projet dont on ne sait pas encore grand-chose faute de gameplay mais on peut déjà dire que le chara-design est l'un des plus classiques du monde dans le genre, et que bien entendu, on incarnera un amnésique très vite accompagné d'une demoiselle forcément « spéciale ». Le contexte proposé est en revanche un peu plus intéressant, celui d'un monde où une étrange lumière représente le danger absolu en tuant tout ce qui bouge.Pas encore de date et soyons surpris d'apprendre qu'il s'agit d'une exclusivité PlayStation 5 (même pas de version PC), phénomène devenu très rare chez un tiers à notre époque. Après ça peut changer d'un communiqué à l'autre...