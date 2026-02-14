Control Resonant balance son gameplay

On va profiter du week-end pour aborder quelques-uns des jeux restants du State of Play (pardonnez du retard) et parlons donc un peu ici de Control Resonant dont Remedy nous a fourni le premier trailer de gameplay (sous PlayStation 5 Pro).
Une « suite » qui n'a toujours pas de date (on parle d'un lancement cet été) qui va totalement se différencier du premier, déjà par sa mise en avant des combats au corps-à-corps, mais aussi par une progression moins portée sur le MetroidVania 3D mais davantage dans la modernité des « zones ouvertes » et « riches en activités ». Ubisoft doit valider de loin, mais on espère que la profondeur et le style Remedy seront au rendez-vous.
Bon, j'ai détesté Control et je sors tout juste de Alan Wake 2 que j'ai trouvé tres moyen. Vivement un retour de Max Payne...
Sinon ça a l’air cool, donc à surveiller de près ou de loin.
Si on retire la gravité changeante, ca a l'air d'un basique... Et les couleurs on dirait l' époque PS360 où tout était ternes, sans compter le design des enemis
Ça s’éloigne quand même pas mal de control. Je préfère le style Alan Wake 2.