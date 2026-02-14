Control Resonant balance son gameplay

On va profiter du week-end pour aborder quelques-uns des jeux restants du State of Play (pardonnez du retard) et parlons donc un peu ici dedont Remedy nous a fourni le premier trailer de gameplay (sous PlayStation 5 Pro).Une « suite » qui n'a toujours pas de date (on parle d'un lancement cet été) qui va totalement se différencier du premier, déjà par sa mise en avant des combats au corps-à-corps, mais aussi par une progression moins portée sur le MetroidVania 3D mais davantage dans la modernité des « zones ouvertes » et « riches en activités ». Ubisoft doit valider de loin, mais on espère que la profondeur et le style Remedy seront au rendez-vous.