Control Resonant balance son gameplay
On va profiter du week-end pour aborder quelques-uns des jeux restants du State of Play (pardonnez du retard) et parlons donc un peu ici de Control Resonant dont Remedy nous a fourni le premier trailer de gameplay (sous PlayStation 5 Pro).

Une « suite » qui n'a toujours pas de date (on parle d'un lancement cet été) qui va totalement se différencier du premier, déjà par sa mise en avant des combats au corps-à-corps, mais aussi par une progression moins portée sur le MetroidVania 3D mais davantage dans la modernité des « zones ouvertes » et « riches en activités ». Ubisoft doit valider de loin, mais on espère que la profondeur et le style Remedy seront au rendez-vous.

publié le 14/02/2026 à 11:21 par Gamekyo
commentaires (23)
legato publié le 14/02/2026 à 11:54
La patte de Remedy est assez particulière pour pour que l'on s'intéresse à cette proposition, je vois une base assez conventionnelle des semi ow ps360 sauce Prototype 1/2 infamous crackdown mélangée boosté à un univers très soigné.
churos45 publié le 14/02/2026 à 12:13
J'aime bien l'approche corps à corps, mais les mobs des jeux Remedy (Alan Wake/Control) je les trouve vraiment peu inspirés
ouroboros4 publié le 14/02/2026 à 12:16
Le gameplay a l'air dément en tout cas !
nicolasgourry publié le 14/02/2026 à 12:47
Autant les phases de "combat" je trouves ça sens plus, mais par contre j'aime la façon dont on se promène dans le décors (le fait qu'il bascule en même temps que notre progression).
supasaiyajin publié le 14/02/2026 à 12:48
Il est sur ma wishlist.
ravyxxs publié le 14/02/2026 à 13:35
Un bijou incompris...il va flop je pense, mais pour moi c'est jour j si ça tourne bien sur PC.
perse9 publié le 14/02/2026 à 13:35
remedy fait des jeux différents. Je le suis de très prês celui la. A voir...j'espère que tout sera soigné.
gat publié le 14/02/2026 à 14:23
nicolasgourry Imagine qu’il sorte sur Switch 2 o_O
sickjackz publié le 14/02/2026 à 14:56
Zero hype pour moi.
Bon, j'ai détesté Control et je sors tout juste de Alan Wake 2 que j'ai trouvé tres moyen. Vivement un retour de Max Payne...
walterwhite publié le 14/02/2026 à 15:29
À voir, il donne plus envie que le premier. Le proposition d’être à l’extérieur dans ses décors à la INCEPTION est une bonne idée de DA.
kinectical publié le 14/02/2026 à 15:35
Ça l’air un peu “mou” niveau combat mais je vais laisser une chance après la sorti voir les retours et probablement quelque MAJ comme pour tout les jeux à présent
vaycura publié le 14/02/2026 à 16:05
un futur flop.
edgar publié le 14/02/2026 à 16:19
C’est normal si le jeu me fait penser à Gravity Rush ?

Sinon ça a l’air cool, donc à surveiller de près ou de loin.
syoshu publié le 14/02/2026 à 16:53
Ca donne pas du tout envie.

Si on retire la gravité changeante, ca a l'air d'un basique... Et les couleurs on dirait l' époque PS360 où tout était ternes, sans compter le design des enemis
mattewlogan publié le 14/02/2026 à 17:11
Moi ça me plaît bien plus que le 1er
ouken publié le 14/02/2026 à 17:22
a we non la j’adore remedy mes ça next direct pas pour moi beurk
kujotaro publié le 14/02/2026 à 18:28
Incroyable. C'est des jeux comme ça qu'on veut. Day one.
balf publié le 14/02/2026 à 18:41
edgar T'inquiete ! c'est tout a fait normal oui
ravyxxs publié le 14/02/2026 à 19:18
walterwhite
edgar publié le 14/02/2026 à 20:12
balf Je me disais bien.
vargas18 publié le 14/02/2026 à 20:38
mais pourquoi ils ont changé de gameplay franchement, ça marchait tellement bien en tps dans le 1er, c'est que le début et avec des nouveaux pouvoir ce sera surement plus nerveux mais pour l'instant c'est mou et déja vu.
ducknsexe publié le 14/02/2026 à 21:37
Jai beaucoup apprécié le premier. Une sacré ambiance. Quel kiff. Vivement celui-ci
kazuchi publié le 14/02/2026 à 22:21
On dirait un DMC. Il manque juste des flingues.
Ça s’éloigne quand même pas mal de control. Je préfère le style Alan Wake 2.
Fiche descriptif
Control Resonant
0
Ils aiment
Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
