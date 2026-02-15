recherche
Legacy of Kain : toujours pas de gros projet, mais un remaster et un spin-off 2D
Ce n'est encore aujourd'hui que Legacy of Kain reviendra au sommet de sa forme, mais on louera l'intérêt de Crystal Dynamics (qui fait ce qu'il peut vu ses effectifs) pour tenter de faire perdurer la licence, d'abord avec les remasters de Soul Reaver 1 & 2, la mise en ligne de Blood Omen dans la gamme PS Classics, et on l'a donc appris cette semaine le polish de Legacy of Kain : Defiance, jusqu'à présente considéré comme la conclusion de la série (vu qu'il n'y a jamais eu d'autres jeux faut dire).

Prévu le 3 mars, le titre ne sera certes pas sur le premier plan de la scène graphique mais les fans ont déjà l'odeur alléché avec une dizaine de niveaux inédits (qui avaient été supprimés du jeu de base) et même pour la version deluxe une démo jouable de Dark Prophecy, suite qui n'a jamais vu le jour. On ajoutera à cela une fonction switch pour basculer d'un rendu à l'autre, et (wouhou) la possibilité de manier la caméra comme bon nous semble.

Mais la petite surprise est intervenue en marge du State of Play (à se demander même pourquoi ça n'a pas été intégré au show) : en collaboration avec Bit Bot Media, Crystal Dynamics nous a annoncé Legacy of Kain : Ascendance, un spin-off 2D prévu lui lui 31 mars sur PC/PS5/XBS/Switch 2 faisant déjà le bonheur des puristes par le retour des principaux doubleurs d'origine.



publié le 15/02/2026 à 11:42
adamjensen publié le 15/02/2026 à 11:48
Bizarre de sortir le Remaster de Defiance qui est le dernier, et pas ceux de Blood Omen 1 et 2 d'abord.
On dirait qu'ils n'ont pas l'intention de remasteriser ces deux là...
perse9 publié le 15/02/2026 à 11:51
je le rappelle legacy of kain (soul reaver) c'est:
-l'un des meilleurs sceario ever
-les meilleurs voix françaises dans un jv (surtout pour kain)
-l'une des meilleurs pattes artistiques du jv(top 10)
-l'un des meilleurs protagonistes ever.
-l'une des meilleurs fins ever.
jem25 publié le 15/02/2026 à 12:41
adamjensen
Ouais alors blood omen 2 in remake servirai a rien pour l’histoire… une bouze infâme ce jeu
waurius59 publié le 15/02/2026 à 12:42
En attendant la version complète en physique
shanks publié le 15/02/2026 à 12:44
adamjensen
Blood Omen 1 ne peut se contenter d'un simple polish.
C'est un jeu 4/3 en 2D, infâme graphiquement (faut reconnaître) qui demanderait un vrai travail de fond pour pouvoir se vendre un minimum.
vohmp publié le 15/02/2026 à 12:59
je prèfèrais un remake remaster du 1 que encore un putain de metroid vania sauce indé
patrickleclairvoyant publié le 15/02/2026 à 13:00
On va prendre la totale
benichou publié le 15/02/2026 à 13:23
perse9 d’accord avec toi pour quasi tout sauf pour - une des meilleurs fin alors que justement il n’y a pas de fin ni de réel boss final dans le 1er soul reaver et ça se termine à l’arrache avec un « to be continued »

Pour moi à l’époque ça a été une grosse déception que cette « fin » d’un titre qui était extraordinaire sur tous les autres plans.
ravyxxs publié le 15/02/2026 à 13:25
perse9
oreillesal publié le 15/02/2026 à 14:04
Punaise, c'est quoi ces 2D insipides sur les productions à venir?
C'est ça qui fait vendre ?
Vanillaware voudrait pas nous pondre un petit Metroidvania pour remettre l'église au centre du village ?
jacquescechirac publié le 15/02/2026 à 15:05
Faut bien préciser switch et switch 2.
ça prête à confusion de ne pas préciser qu'il(s) sort(ent) sur les deux consoles.
Fiche descriptif
Legacy of Kain : Ascendance
0
Ils aiment
Nom : Legacy of Kain : Ascendance
Support : PC
Editeur : Embracer Group
Développeur : Bit Bot Media
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
