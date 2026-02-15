Legacy of Kain : toujours pas de gros projet, mais un remaster et un spin-off 2D

Ce n'est encore aujourd'hui quereviendra au sommet de sa forme, mais on louera l'intérêt de Crystal Dynamics (qui fait ce qu'il peut vu ses effectifs) pour tenter de faire perdurer la licence, d'abord avec les remasters de, la mise en ligne dedans la gamme PS Classics, et on l'a donc appris cette semaine le polish de, jusqu'à présente considéré comme la conclusion de la série (vu qu'il n'y a jamais eu d'autres jeux faut dire).Prévu le 3 mars, le titre ne sera certes pas sur le premier plan de la scène graphique mais les fans ont déjà l'odeur alléché avec une dizaine de niveaux inédits (qui avaient été supprimés du jeu de base) et même pour la version deluxe une démo jouable de, suite qui n'a jamais vu le jour. On ajoutera à cela une fonction switch pour basculer d'un rendu à l'autre, et (wouhou) la possibilité de manier la caméra comme bon nous semble.Mais la petite surprise est intervenue en marge du State of Play (à se demander même pourquoi ça n'a pas été intégré au show) : en collaboration avec Bit Bot Media, Crystal Dynamics nous a annoncé, un spin-off 2D prévu lui lui 31 mars sur PC/PS5/XBS/Switch 2 faisant déjà le bonheur des puristes par le retour des principaux doubleurs d'origine.