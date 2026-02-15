recherche
SEGA prépare une salve de projets d'animations pour son catalogue de licences
Alors qu'on aimerait bien que SEGA se décide à dévoiler ses fameux reboots de franchises cultes (on a au moins eu Shinobi : Art of Vengeance, et c'était d'ailleurs très sympa), l'entreprise voit déjà plus loin et plus grand en voulant passer la seconde en matière de cross-média et pas seulement avec Sonic.

Les derniers documents financiers de SEGA révèle en effet la mise en place de projets d'adaptation en « animation » de franchises comme Shinobi, Streets of Rage, The House of the Dead, Golden Axe, Eternal Champions et Outrun.

Et si on a mis des guillemets à « animation », c'est parce qu'on se demande si ce terme ne couvre pas également des projets live, ou s'il y aura bien des animes pour chacune de ces licences EN PLUS de films pour certains cas : on sait par exemple officiellement que Michael Bay compte faire un film bien Live de OutRun (avec Sydney Sweeney) tandis que Paul W.S. Anderson souhaite s'attarder sur le cas The House of the Dead (avec Isabela Merced).

Souhaitons de la qualité, aussi bien pour ces produits cross-média que les reboots à venir.
publié le 15/02/2026 à 12:53 par Gamekyo
kikoo31 publié le 15/02/2026 à 13:55
Avec tout le respect que j'ai avec tous ces licenses
mais
il y en a zéro hormis Sonic qui fait vendre
cette perte d'énergie de moyen et de temps putain ... sega


AH si,il y avait Shenmue mais ...
parrain59 publié le 15/02/2026 à 14:41
kikoo31 Il y a déjà un animé Shenmue
kikoo31 publié le 15/02/2026 à 16:38
parrain59 relis ma dernière ligne
