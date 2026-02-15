Mina the Hollower : nouveau trailer, démo jouable et période de lancement

Pris dans l'urgence financière à force de trop se reposer sur les ventes sur la longueur de(surtout en promo) et les divers spin-off (pas forcément très porteurs), Yacht Club entrevoit la lumière incarnée par le tout aussi mignondont le lancement se précise pour le printemps 2026, sur tous les supports.Une démo jouable est proposée au peuple PS5 (et uniquement PS5) avec transfert de sauvegarde mais il faudra vous y atteler avant le 27 février, après quoi la démo disparaîtra malheureusement du PS Store. Le produit final proposera lui une énorme aventure Zelda-esque avec 25 boss et une durée de vie de plus de 20h, sans inclure le NG+.