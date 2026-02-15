recherche
Mina the Hollower : nouveau trailer, démo jouable et période de lancement
Pris dans l'urgence financière à force de trop se reposer sur les ventes sur la longueur de Shovel Knight (surtout en promo) et les divers spin-off (pas forcément très porteurs), Yacht Club entrevoit la lumière incarnée par le tout aussi mignon Mina the Hollower dont le lancement se précise pour le printemps 2026, sur tous les supports.

Une démo jouable est proposée au peuple PS5 (et uniquement PS5) avec transfert de sauvegarde mais il faudra vous y atteler avant le 27 février, après quoi la démo disparaîtra malheureusement du PS Store. Le produit final proposera lui une énorme aventure Zelda-esque avec 25 boss et une durée de vie de plus de 20h, sans inclure le NG+.

publié le 15/02/2026 à 14:39 par Gamekyo
commentaires (2)
vyse publié le 15/02/2026 à 16:31
Ok donc c'est d'inspiration Zelda 1 ou Zelda a link to the past ?
legato publié le 15/02/2026 à 16:37
vyse Link's Awakening
Mina the Hollower
Mina the Hollower
PC
Yacht Club Games
Yacht Club Games
action-aventure
Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
