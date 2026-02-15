recherche
Star Wars : Galactic Racer n'oubliera pas de proposer le véhicule le plus important
Le State of Play fut l'occasion pour Star Wars : Galactic Racer de sérieusement attiser la curiosité des fans et encore plus de ceux des anciens Star Wars Racer par l'heure confirmation de la présence des pods parmi les différents véhicules que l'on pourra prendre en main, tous personnalisables.

Hormis cela, il faut également reconnaître que le premier projet de Fuse Games (créé par des anciens de Criterion) a tout de même une belle gueule graphique en plus de vouloir assurer son contenu autant en multi (jusqu'à 12 joueurs) qu'en solo : mode histoire avec embranchements scénaristiques, mode Arcade et évidemment chrono pour briller dans les classements en ligne.

Et ça sortira normalement cette année, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

publié le 15/02/2026 à 15:54 par Gamekyo
commentaires (2)
vyse publié le 15/02/2026 à 16:25
Sebuuulbaaa
captainjuu publié le 15/02/2026 à 16:26
Ah, c'était donc ça cette petite saveur de Burnout dans les takedowns du trailer ? Le jeu me paraît ultra prometteur, j'espère juste un modèle économique pas trop agressif... naïf, je sais.
Fiche descriptif
Star Wars : Galactic Racer
0
Ils aiment
Nom : Star Wars : Galactic Racer
Support : PC
Editeur : Secret Mode
Développeur : Fuse Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
