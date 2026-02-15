Star Wars : Galactic Racer n'oubliera pas de proposer le véhicule le plus important

Le State of Play fut l'occasion pourde sérieusement attiser la curiosité des fans et encore plus de ceux des ancienspar l'heure confirmation de la présence des pods parmi les différents véhicules que l'on pourra prendre en main, tous personnalisables.Hormis cela, il faut également reconnaître que le premier projet de Fuse Games (créé par des anciens de Criterion) a tout de même une belle gueule graphique en plus de vouloir assurer son contenu autant en multi (jusqu'à 12 joueurs) qu'en solo : mode histoire avec embranchements scénaristiques, mode Arcade et évidemment chrono pour briller dans les classements en ligne.Et ça sortira normalement cette année, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.