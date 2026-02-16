recherche
CyberConnect2 annonce le retour de .hack
Malgré le teaser, malgré les 30 ans de CyberConnect2, les fans avaient rangé tout espoir dans un coin de la tête pour éviter la déception, mais c'est pourtant arrivé : le studio annonce le retour d'une de ses franchises phares du RPG avec .hack//Z.E.R.O. qui, comme les FUGA, passera par une totale au-édition. Bandai Namco possède toujours une partie des droits mais a donné « carte blanche » à CC2 pour faire ce que l'équipe souhaite.

Pas plus d'informations pour le moment, hormis la présence du violoniste Taro Hakase à la musique.

UPDATE :

- CyberConnect2 précise que le nom du jeu incarne une sorte de reboot pour la franchise, et non un lien avec le light novel du même nom.

publié le 16/02/2026 à 12:05 par Gamekyo
shirou publié le 16/02/2026 à 12:19
WoW, tellement improbable le retour de .hack
kalas28 publié le 16/02/2026 à 12:29
ils ont du boulot parce que c'était déjà pas brillant à l'époque et ce que l'on mange en arpg ils ont intérêt à soigné au moins la partie combat...
jenicris publié le 16/02/2026 à 12:36
5120x2880
rbz publié le 16/02/2026 à 12:40
Punaise l'annonce de l'année .
Je pourrais presque en pleurer haha
rbz publié le 16/02/2026 à 12:41
punaise et carte blanche en plus. No restriction par bandai...
altendorf publié le 16/02/2026 à 12:48
Oh trop cool !
rbz publié le 16/02/2026 à 12:53
retour du chara design de GU aux commandes
5120x2880 publié le 16/02/2026 à 12:54
jenicris Merci ! On voit rien mais le fait que ça ne soit pas oublié est rassurant, en revanche si ils veulent vraiment rebooter le truc, peu de chance de voir un remaster des trois premiers, ce que j'attends depuis des années
jenicris publié le 16/02/2026 à 12:56
5120x2880 y a cela sur Famitsu également

https://www.famitsu.com/article/202602/66142
5120x2880 publié le 16/02/2026 à 12:58
« Malgré le teaser, malgré les 30 ans de CyberConnect2, les fans avaient rangé tout espoir dans un coin de la tête pour éviter la déception »
C'est exactement ça, mais il y avait pas que les 30 ans, il y a eu plusieurs prises de paroles maladroites d'année en année après 2017.

jenicris J'ai refait ton [url=https://bsky.app/profile/didlc:uksnrnzuksb46olb2t7nlpwi/post/3mexxquitbk2m]lien[/url], le chara design me parle pas trop mais celui des autres non plus à la base, on verra comment ça s'intègre
5120x2880 publié le 16/02/2026 à 13:00
Bon bah l'emoji casse même l'intégration du lien :shrug:
rbz publié le 16/02/2026 à 13:08
jenicris article bien consistant, merci pour le partage je lis ça après le taff.

quelle belle journée
raioh publié le 16/02/2026 à 13:23
Parfait, pis avec l'évolution des RS et de l'IA, c'est le moment parfait pour y revenir et traiter le sujet.
Sûr que tout ce qu'on voit est fait avec le moteur du jeu
jenicris publié le 16/02/2026 à 13:40
5120x2880 rbz

En tout cas ça fait plaisir de revoir cette série
Je pensais cela impossible...
azerty publié le 16/02/2026 à 14:17
Je me rappel encore de l'annonce de CyberC avec plusieurs jeux qu'on a jamais vu...
