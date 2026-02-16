CyberConnect2 annonce le retour de .hack

Malgré le teaser, malgré les 30 ans de CyberConnect2, les fans avaient rangé tout espoir dans un coin de la tête pour éviter la déception, mais c'est pourtant arrivé : le studio annonce le retour d'une de ses franchises phares du RPG avecqui, comme les, passera par une totale au-édition. Bandai Namco possède toujours une partie des droits mais a donné « carte blanche » à CC2 pour faire ce que l'équipe souhaite.Pas plus d'informations pour le moment, hormis la présence du violoniste Taro Hakase à la musique.UPDATE :- CyberConnect2 précise que le nom du jeu incarne une sorte de reboot pour la franchise, et non un lien avec le light novel du même nom.