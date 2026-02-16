CyberConnect2 annonce le retour de .hack

Malgré le teaser, malgré les 30 ans de CyberConnect2, les fans avaient rangé tout espoir dans un coin de la tête pour éviter la déception, mais c'est pourtant arrivé : le studio annonce le retour d'une de ses franchises phares du RPG avec .hack//Z.E.R.O. qui, comme les FUGA, passera par une totale au-édition. Bandai Namco possède toujours une partie des droits mais a donné « carte blanche » à CC2 pour faire ce que l'équipe souhaite.
Pas plus d'informations pour le moment, hormis la présence du violoniste Taro Hakase à la musique.
UPDATE :
- CyberConnect2 précise que le nom du jeu incarne une sorte de reboot pour la franchise, et non un lien avec le light novel du même nom.
Je pourrais presque en pleurer haha
https://www.famitsu.com/article/202602/66142
C'est exactement ça, mais il y avait pas que les 30 ans, il y a eu plusieurs prises de paroles maladroites d'année en année après 2017.
jenicris J'ai refait ton [url=https://bsky.app/profile/didlc:uksnrnzuksb46olb2t7nlpwi/post/3mexxquitbk2m]lien[/url], le chara design me parle pas trop mais celui des autres non plus à la base, on verra comment ça s'intègre
quelle belle journée
Sûr que tout ce qu'on voit est fait avec le moteur du jeu
En tout cas ça fait plaisir de revoir cette série
Je pensais cela impossible...