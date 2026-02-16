PS Plus Extra : les prochains jeux du service

L'information sur la prochaine vague de jeux PS Plus était resté dans un tiroir suite au State of Play mais il n'est pas encore trop tard pour se rattraper, et voici donc à quoi peuvent s'attendre les abonnés Extra (et Premium) pour demain le 17 février, avec notammentet les deuxen attendant le 3.Côté PS Plus Premium donc « Classics », les curieux pourront découvrir dès demain l'adaptation PS2 de, et on nous prévient de suite de l'arrivée prochaine de(PSP, mars 2026) puis le bon vieux(PS1, mai 2026).Enfin, les abonnés Extra comme Premium pourront récupérer en Day One le tout bizarre(par les créateur de), et ne reste qu'à en attendre la date.