PS Plus Extra : les prochains jeux du service

L'information sur la prochaine vague de jeux PS Plus était resté dans un tiroir suite au State of Play mais il n'est pas encore trop tard pour se rattraper, et voici donc à quoi peuvent s'attendre les abonnés Extra (et Premium) pour demain le 17 février, avec notamment Marvel's Spider-Man 2 et les deux Monster Hunter Stories en attendant le 3.
- Marvel's Spider-Man 2
- Echoes of the End : Enhanced Edition
- Monster Hunter Stories
- Monster Hunter Stories 2
- Neva
- Rugby 25
- Season : A Letter to the Future
- Test Drive Unlimited : Solar Crown
- Venba
Côté PS Plus Premium donc « Classics », les curieux pourront découvrir dès demain l'adaptation PS2 de Wall-E, et on nous prévient de suite de l'arrivée prochaine de Tekken Dark Resurrection (PSP, mars 2026) puis le bon vieux Time Crisis (PS1, mai 2026).
Enfin, les abonnés Extra comme Premium pourront récupérer en Day One le tout bizarre Big Walk (par les créateur de Untitled Goose Game), et ne reste qu'à en attendre la date.
Neva
Big Walk n'a aucune date et peut sortir en avril comme en novembre.
Je crois bien que le dernier blockbuster ajouté (avant ce Spider-Man 2) c'était Cyberpunk 2077 au mois de juillet (je ne compte pas les GTA et Red Dead vieux comme le monde et qui viennent et partent tous les six mois).
Ca commençait à faire loin. Mais oui sinon il y a à boire et à manger et le service est "amortissable", pour peu qu'on n'ait pas une liste trop précise de jeux à jouer.