Shutaro Ida nous a quitté

Fin 2024, nous apprenions que Shutaro Ida, concepteur en chef de la plupart des Castlevania
de l'ère GBA/DS et réalisateur de Bloodstained
, quittait en urgence le développement de Bloodstained : The Scarlet Engagement
(dont il était également à la tête) pour mener son propre combat face au cancer.
Malheureusement, nous découvrons 1 an et demi plus tard que ce fléau de l'humanité nous a de nouveau enlevé quelqu'un, et le studio ArtPlay nous rapporte que Shutaro Ida est donc décédé la semaine dernière à seulement 52 ans. Dans un long communiqué, Koji Igarashi rend hommage à son collègue et ami, appelle à respecter la décision de la famille sur la discrétion hors annonce (« pas d'envoi de fleurs, de dons ou autres, au studio comme à la famille ») et se contentera d'œuvrer au dernier vœu de Shutaro Ida : faire en sorte que Bloodstained : The Scarlet Engagement
« soit digne de sa vision et son nom ».
Il a réalisé de très bons volets parmi les meilleurs MetroidVania.
Paix à son âme.
Je comprends mieux de ce fait le retrait de Harada de la licence Tekken
Y a un truc c'est pas possible, trop d'homme ne franchit pas le cap des 80 ans de nos jours...
rip