Shutaro Ida nous a quitté
Fin 2024, nous apprenions que Shutaro Ida, concepteur en chef de la plupart des Castlevania de l'ère GBA/DS et réalisateur de Bloodstained, quittait en urgence le développement de Bloodstained : The Scarlet Engagement (dont il était également à la tête) pour mener son propre combat face au cancer.

Malheureusement, nous découvrons 1 an et demi plus tard que ce fléau de l'humanité nous a de nouveau enlevé quelqu'un, et le studio ArtPlay nous rapporte que Shutaro Ida est donc décédé la semaine dernière à seulement 52 ans. Dans un long communiqué, Koji Igarashi rend hommage à son collègue et ami, appelle à respecter la décision de la famille sur la discrétion hors annonce (« pas d'envoi de fleurs, de dons ou autres, au studio comme à la famille ») et se contentera d'œuvrer au dernier vœu de Shutaro Ida : faire en sorte que Bloodstained : The Scarlet Engagement « soit digne de sa vision et son nom ».

publié le 16/02/2026 à 08:03 par Gamekyo
hibito publié le 16/02/2026 à 08:56
Les Castlevania GBA sont chargés de souvenirs, aussi bien pour mon petit frère que pour moi :/ Bloodstained 2 aura une saveur particulière... Merci Monsieur !
vyse publié le 16/02/2026 à 09:08
Putain le Cancer.... quand est ce qu'on arrivera à s'en débarrasser
alucardhellsing publié le 16/02/2026 à 09:20
RIP
mibugishiden publié le 16/02/2026 à 09:21
vyse on n'y arrive, ca se soigne, mais pas toujours malheureusement.
vyse publié le 16/02/2026 à 09:22
mibugishiden
burningcrimson publié le 16/02/2026 à 10:43
Rip
kameofever publié le 16/02/2026 à 10:48
Après Hideki Sato, c'est un autre nom qui s'en va.
Il a réalisé de très bons volets parmi les meilleurs MetroidVania.
Paix à son âme.
Je comprends mieux de ce fait le retrait de Harada de la licence Tekken
ravyxxs publié le 16/02/2026 à 11:03
vyse Tu sais le pire, c'est que j'ai vu au moins 3 adulte, dans les 50-55 ans, décédé DU cancer, depuis le début de l'année....

Y a un truc c'est pas possible, trop d'homme ne franchit pas le cap des 80 ans de nos jours...
kalas28 publié le 16/02/2026 à 12:34
en grand fan des metroidvania c'est une grande perte

rip
Fiche descriptif
Bloodstained : The Scarlet Engagement
0
Ils aiment
Nom : Bloodstained : The Scarlet Engagement
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : ArtPlay
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
