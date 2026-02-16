Shutaro Ida nous a quitté

Fin 2024, nous apprenions que Shutaro Ida, concepteur en chef de la plupart desde l'ère GBA/DS et réalisateur de, quittait en urgence le développement de(dont il était également à la tête) pour mener son propre combat face au cancer.Malheureusement, nous découvrons 1 an et demi plus tard que ce fléau de l'humanité nous a de nouveau enlevé quelqu'un, et le studio ArtPlay nous rapporte que Shutaro Ida est donc décédé la semaine dernière à seulement 52 ans. Dans un long communiqué, Koji Igarashi rend hommage à son collègue et ami, appelle à respecter la décision de la famille sur la discrétion hors annonce (« pas d'envoi de fleurs, de dons ou autres, au studio comme à la famille ») et se contentera d'œuvrer au dernier vœu de Shutaro Ida : faire en sorte que« soit digne de sa vision et son nom ».