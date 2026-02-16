Le créateur de Mewgenics confirme que les consoles seront également servies

Bonne nouvelle pour les consoleux qui souhaitent eux aussi découvrir le tactical plein de chats, signé par les créateurs de la référence: Edmund McMillen vient de confirmer sur X que des versions consoles sont en développement, et s'il ne peut évidemment donner de date ni confirmer si tout le monde sera servi en même temps, il tient à dire que « tous » les supports sont concernés. On n'en doutait pas, mais c'est toujours bien d'être rassuré.Sinon concernant le jeu (rentabilisé en 3h pour rappel), il continue de bénéficier d'un fabuleux bouche-à-oreille avec une augmentation des pics d'audience chaque jour depuis sa sortie : au lancement, nous étions à un pic de 65.000 joueurs connectés simultanément sur Steam, pour atteindre hier les 115.000.