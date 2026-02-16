recherche
Le créateur de Mewgenics confirme que les consoles seront également servies
Bonne nouvelle pour les consoleux qui souhaitent eux aussi découvrir le tactical plein de chats Mewgenics, signé par les créateurs de la référence The Binding of Isaac : Edmund McMillen vient de confirmer sur X que des versions consoles sont en développement, et s'il ne peut évidemment donner de date ni confirmer si tout le monde sera servi en même temps, il tient à dire que « tous » les supports sont concernés. On n'en doutait pas, mais c'est toujours bien d'être rassuré.

Sinon concernant le jeu (rentabilisé en 3h pour rappel), il continue de bénéficier d'un fabuleux bouche-à-oreille avec une augmentation des pics d'audience chaque jour depuis sa sortie : au lancement, nous étions à un pic de 65.000 joueurs connectés simultanément sur Steam, pour atteindre hier les 115.000.

publié le 16/02/2026 à 09:38 par Gamekyo
commentaires (6)
mrvince publié le 16/02/2026 à 10:28
La D.A j'y arrive pas... Le jeu doit être génial mais franchement je trouve ça si laid... Dommage.
nikolastation publié le 16/02/2026 à 11:17
Bordel, mais c'est quoi ce trailer ?!?! J'étais pas prêt
tripy73 publié le 16/02/2026 à 11:44
A quoi ça sert de le sortir sur consoles et faire un portage tardif ? Les vrais l'auront fait sur PC (toute ressemblance avec des commentaires de certains membres serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence)

mrvince : pareil, je trouve la DA est vraiment trop bizarre et même dégueulasse par moment sur certains chats, sans parler de certaines scènes que je trouvent dérangeantes comme avec le chat qui accouche et dont le chaton sert pour un rituel satanique, faut être sacrément tordu pour pondre des trucs pareil.

nikolastation : mais grave, c'est quoi ce truc WTF, comme dirait JDG, ils ont pris de la drogue.
51love publié le 16/02/2026 à 12:05
mrvince je pense c'est un jeu, faut absolument lui laisser quelques heures sa chance de rentrer dans le délire, c'est très spécial à tous les niveaux. Je suis pas fan de ce que je vois mais faut se faire violence et être un peu curieux par moment ^^

A l'occasion je le testerai pour voir.

nikolastation

tripy73 bah nan c'est pour pouvoir revendre le jeu une nouvelle fois a la même personne, mec... tu connais la chanson...
tripy73 publié le 16/02/2026 à 12:31
51love : à oui c'est vrai j'avais oublié.
l3andr3 publié le 16/02/2026 à 14:43
Ce jeu est un régal une petite pépite + de 30h dessus
Mewgenics
