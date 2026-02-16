Le créateur de Mewgenics confirme que les consoles seront également servies
Bonne nouvelle pour les consoleux qui souhaitent eux aussi découvrir le tactical plein de chats Mewgenics, signé par les créateurs de la référence The Binding of Isaac : Edmund McMillen vient de confirmer sur X que des versions consoles sont en développement, et s'il ne peut évidemment donner de date ni confirmer si tout le monde sera servi en même temps, il tient à dire que « tous » les supports sont concernés. On n'en doutait pas, mais c'est toujours bien d'être rassuré.
Sinon concernant le jeu (rentabilisé en 3h pour rappel), il continue de bénéficier d'un fabuleux bouche-à-oreille avec une augmentation des pics d'audience chaque jour depuis sa sortie : au lancement, nous étions à un pic de 65.000 joueurs connectés simultanément sur Steam, pour atteindre hier les 115.000.
mrvince : pareil, je trouve la DA est vraiment trop bizarre et même dégueulasse par moment sur certains chats, sans parler de certaines scènes que je trouvent dérangeantes comme avec le chat qui accouche et dont le chaton sert pour un rituel satanique, faut être sacrément tordu pour pondre des trucs pareil.
nikolastation : mais grave, c'est quoi ce truc WTF, comme dirait JDG, ils ont pris de la drogue.
A l'occasion je le testerai pour voir.
tripy73 bah nan c'est pour pouvoir revendre le jeu une nouvelle fois a la même personne, mec... tu connais la chanson...