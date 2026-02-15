Grâce à Rainbow Six Siege, Sam Fisher va pouvoir faire la rencontre de Solid Snake

Les rivaux d'une autre époque vont pouvoir s'allier grâce à: Ubisoft annonce une collaboration avec Konami permettant d'intégrer le légendaire Solid Snake comme nouvel opérateur dès le 3 mars (premier partenariat avec un tiers), permettant donc des interactions avec le déjà présent Sam Fisher pour des dialogues issus d'une réalité alternative entre MGS 1 & MGS 2. Et pour bien forcer le fan-service, outre les skins à l'achat de Revolver Ocelot, Grey Fox et Meryl, le Pass proposera aussi des skins alternatives de Snake ainsi que Psycho Mantis.Pourquoi cette soudaine collaboration ? Tout simplement pour faire lien avec la récemment confirmée, Ubisoft nous confirmant que le partenariat d'époque (notamment un costume Assassin's Creed dans MGS4) est maintenu pour la compilation.