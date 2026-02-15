recherche
Grâce à Rainbow Six Siege, Sam Fisher va pouvoir faire la rencontre de Solid Snake
Les rivaux d'une autre époque vont pouvoir s'allier grâce à Rainbow Six Siege : Ubisoft annonce une collaboration avec Konami permettant d'intégrer le légendaire Solid Snake comme nouvel opérateur dès le 3 mars (premier partenariat avec un tiers), permettant donc des interactions avec le déjà présent Sam Fisher pour des dialogues issus d'une réalité alternative entre MGS 1 & MGS 2. Et pour bien forcer le fan-service, outre les skins à l'achat de Revolver Ocelot, Grey Fox et Meryl, le Pass proposera aussi des skins alternatives de Snake ainsi que Psycho Mantis.

Pourquoi cette soudaine collaboration ? Tout simplement pour faire lien avec la récemment confirmée Metal Gear Solid Collection Vol. 2, Ubisoft nous confirmant que le partenariat d'époque (notamment un costume Assassin's Creed dans MGS4) est maintenu pour la compilation.



publié le 15/02/2026 à 18:22 par Gamekyo
commentaires (5)
negan publié le 15/02/2026 à 18:26
Toujours bon de redire que Samuel Fisher détruit Solid Shnek alucardhellsing
liberty publié le 15/02/2026 à 20:05
negan Non seulement The Boss se ferait lécher la shnek par Sam Fisher même si ça sent le poisson (Ça ne le dérange pas, puisse c'est un ''Pécheur'') mais elle lui défonce la gueule aussi ce sous James Bond versions NSA.
vyse publié le 15/02/2026 à 22:06
fouahh
shockadelica publié le 15/02/2026 à 22:15
Sa capacité est vraiment pas mal, cumulé a un ying ou un shield ça risque d être costaud
alucardhellsing publié le 15/02/2026 à 22:45
negan
