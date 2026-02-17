T.Henderson : le remake de Assassin's Creed : Black Flag sera dévoilé en avril T.Henderson : le remake de Assassin's Creed : Black Flag sera dévoilé en avril

A moins de vous réveiller d'un long coma, vous n'êtes pas sans savoir que chez Ubisoft, ce n'est pas la joie, et l'entreprise n'a d'ailleurs jamais redécollé en bourse depuis sa nouvelle chute de janvier, liée à de nouvelles annonces de restructuration, de reports et d'annulations, dont la mise à mort de Prince of Persia : Les Sables du Temps - Remake à quelques jours de sa sortie.



Bref, l'éditeur compte faire profil bas jusqu'à la fin de l'année fiscale (31 mars 2026) et Tom Henderson débarque d'ailleurs que les choses reprendront ensuite, avec pour commencer le reveal officiel de Assassin's Creed 4 : Black Flag – Remake « à la mi-avril » mais sans shadow-drop, preuve que le projet avait bien besoin d'être peaufiné, vu que son lancement n'interviendrait que « quelques mois plus tard ».



Autant dire que le calendrier des futures sorties doit être sérieusement bouleversée, que ce soit (pour les plus proches) JADE, un épisode mineur en Chine façon Mirage, et HEXE, supposé être sous le thème de la sorcellerie.