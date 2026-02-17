recherche
News / Blogs
T.Henderson : le remake de Assassin's Creed : Black Flag sera dévoilé en avril
A moins de vous réveiller d'un long coma, vous n'êtes pas sans savoir que chez Ubisoft, ce n'est pas la joie, et l'entreprise n'a d'ailleurs jamais redécollé en bourse depuis sa nouvelle chute de janvier, liée à de nouvelles annonces de restructuration, de reports et d'annulations, dont la mise à mort de Prince of Persia : Les Sables du Temps - Remake à quelques jours de sa sortie.

Bref, l'éditeur compte faire profil bas jusqu'à la fin de l'année fiscale (31 mars 2026) et Tom Henderson débarque d'ailleurs que les choses reprendront ensuite, avec pour commencer le reveal officiel de Assassin's Creed 4 : Black Flag – Remake « à la mi-avril » mais sans shadow-drop, preuve que le projet avait bien besoin d'être peaufiné, vu que son lancement n'interviendrait que « quelques mois plus tard ».

Autant dire que le calendrier des futures sorties doit être sérieusement bouleversée, que ce soit (pour les plus proches) JADE, un épisode mineur en Chine façon Mirage, et HEXE, supposé être sous le thème de la sorcellerie.
1
Qui a aimé ?
bisba
publié le 17/02/2026 à 09:56 par Gamekyo
commentaires (11)
oreillesal publié le 17/02/2026 à 11:24
Achevez-le, bon sang, il bouge encore.
Ils auraient pû être joueur et faire une annonce le 1er.
negan publié le 17/02/2026 à 11:56
oreillesal Tu veux remake quoi sur le 1? C'est certainement avec le recul le pire Assassin Creed.

La structure est mauvaise , c'est le AC le plus chiant a joué.
zephon publié le 17/02/2026 à 12:37
negan il parle de la date, le 1er avril au lieu du 31 mars
burningcrimson publié le 17/02/2026 à 12:46
Faut voir la gueule du remake... J'espère que ce sera à la ahuteur...
vyse publié le 17/02/2026 à 13:27
oreillesal Mirage a été pensé comme le remake du 1er a la base , donc c'est celui qui sy rapproche le plus
yanssou publié le 17/02/2026 à 13:44
Il était pas annulé avec Prince of persia ?
ducknsexe publié le 17/02/2026 à 14:25
yanssou je crois qu il était simplement repoussé.
yanssou publié le 17/02/2026 à 14:51
ducknsexe ah ok tant mieux.
rogeraf publié le 17/02/2026 à 15:33
yanssou quand meme pas, c'est une belle cartouche ce Black Frag. Maintenant qu'UBI doit remonter la pente de la faille sismique dans lequel ils sont tombés
yanssou publié le 17/02/2026 à 16:10
rogeraf difficile de remonter tant ils ont creusé ces dernières années. Ils sont condamné au rachat.
rogeraf publié le 17/02/2026 à 16:24
yanssou ils y arriveront, grace au fils Guillemot
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Assassin's Creed IV
25
Ils aiment
Nom : Assassin's Creed IV
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Wii U - Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo