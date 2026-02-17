Metal Gear Solid : Konami fait le grand ménage avant l'arrivée de la Master Collection Vol.2
C'est malheureusement une triste routine à laquelle il faut s'habituer : comme d'autres avant eux, Konami souhaite augmenter artificiellement l'intérêt de sa future Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2 en supprimant toute possibilité de jouer aux jeux concernés autrement que par cette réédition.
De fait et sans prévenir personne au préalable, l'éditeur vient de supprimer Metal Gear Solid : Peace Walker des différents stores consoles, que ce soit l'original sur PSP ou les versions HD sur Xbox 360 et PlayStation 3 (jusque là accessible via la rétrocompatibilité). Il en est de même pour Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots dont la fiche PSN (via Cloud Gaming) a soudainement disparu. De la magie.
Prévu pour le 26 août sur tous les supports, la Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2 inclura les deux titres précités ainsi que le bien plus méconnu MGS Ghost Babel, spin-off exclusif à la Game Boy Color depuis 26 ans.
Heureusement, les émulateurs sont, et deviennent, de plus en plus performant avec le temps.
- Les émulateurs PS1 et PS2 (DuckStation et PCSX2) sont proche de la perfection.
- L'émulateur PS3 est très bon aussi, et a de constantes mise à jour.
- L'émulateur PS4 devient meilleur lui aussi depuis récemment.
- Et les émulateurs Xbox 1 et 360 sont bien aussi, mais ont encore besoin d'ajustement.
Xemu a des mises à jour assez régulièrement.
Bref, que du bon de ce coté là.
Pour eux détruire le format est une mission.
D'ailleurs pour rester sur le problème des ayants droits, la compilation Disney Capcom si vous la manquer en physique attendez-vous à la voir disparaitre dans les stores un de ses quatre car si Capcom ou Disney dit stop ...je crois que c'est déjà le cas du remake Duck Tales.
Tu ne te rends pas compte, mais oui, DuckStation est à des années lumière d’ePSXe.
À l’époque, je ne jurais que par ePSXe, mais c’est devenu de la merde depuis bien longtemps, et il n’est plus mis à jour depuis 2016, contrairement à DuckStation.
(ePSXe a eu une maj récemment, mais c’était quasiment une blague)
DuckStation est plus pratique, plus performant, en français, plus joli, a de meilleurs shaders, a des tas de fonctionnalités en plus, est facile d'accès, à une meilleure correction de la géométrie, à une fonction de Rewind, pack de textures ou autres installable facilement, etc…
Ce serait vraiment trop long de tout détailler tant les améliorations sont nombreuses et énormes, mais rends-toi service, jette cette merde et utilise DuckStation.
Après, rien n'a été supprimé de ma bibliothèque physique, mon collector Legacy Collection PS3 est toujours là.
shirou J'ai jamais aimé ePSXe personnellement, sinon les émulateurs modernes permettent le widescreen, le PAL 60Hz, limiter les saccades d'origines, réduire les temps de chargements, les textures HD, le online et plein d'autres trucs.
noishe C'est typiquement le genre de rendu que les types utilisaient il y a 20 ans sur ePSXe justement, depuis une paire d'années on peut y jouer en 16:9 natif + textures HD.