recherche
News / Blogs
Metal Gear Solid : Konami fait le grand ménage avant l'arrivée de la Master Collection Vol.2
C'est malheureusement une triste routine à laquelle il faut s'habituer : comme d'autres avant eux, Konami souhaite augmenter artificiellement l'intérêt de sa future Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2 en supprimant toute possibilité de jouer aux jeux concernés autrement que par cette réédition.

De fait et sans prévenir personne au préalable, l'éditeur vient de supprimer Metal Gear Solid : Peace Walker des différents stores consoles, que ce soit l'original sur PSP ou les versions HD sur Xbox 360 et PlayStation 3 (jusque là accessible via la rétrocompatibilité). Il en est de même pour Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots dont la fiche PSN (via Cloud Gaming) a soudainement disparu. De la magie.

Prévu pour le 26 août sur tous les supports, la Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2 inclura les deux titres précités ainsi que le bien plus méconnu MGS Ghost Babel, spin-off exclusif à la Game Boy Color depuis 26 ans.

0
Qui a aimé ?
publié le 17/02/2026 à 10:18 par Gamekyo
commentaires (21)
xynot publié le 17/02/2026 à 10:19
Pas cool.
saram publié le 17/02/2026 à 10:22
Ils font tous ça. Sega a fait la même avec Yakuza.
adamjensen publié le 17/02/2026 à 10:30
Je déteste quand ils font ca.

Heureusement, les émulateurs sont, et deviennent, de plus en plus performant avec le temps.
- Les émulateurs PS1 et PS2 (DuckStation et PCSX2) sont proche de la perfection.
- L'émulateur PS3 est très bon aussi, et a de constantes mise à jour.
- L'émulateur PS4 devient meilleur lui aussi depuis récemment.
- Et les émulateurs Xbox 1 et 360 sont bien aussi, mais ont encore besoin d'ajustement.
Xemu a des mises à jour assez régulièrement.

Bref, que du bon de ce coté là.
bigsnake publié le 17/02/2026 à 10:36
MGS4 tellement hate
shirou publié le 17/02/2026 à 10:47
adamjensen historiquement j'ai toujours utilisé epsxe qui pour moi est déjà également proche de la perfection. Un intérêt de changer et de passer a DuckStation à la place ?
akinen publié le 17/02/2026 à 10:58
Rendez vous sur next gen pour les remake/remastered de MGS Phantom Pain
vyse publié le 17/02/2026 à 10:58
MGS 4 qui dort enfin de sa ps3 il en aura mis du temps ; bin c'est le plus mauvais donc pas de gran regrets
newtechnix publié le 17/02/2026 à 11:01
la compilation Jurassic Park va aussi être enlevé des tores...bon là on comprends que des accords avec les ayants droits (Universal) sont limités dans le temps..mais voilà les joueurs se retrouvent au bon vouloir des éditeurs.

Pour eux détruire le format est une mission.

D'ailleurs pour rester sur le problème des ayants droits, la compilation Disney Capcom si vous la manquer en physique attendez-vous à la voir disparaitre dans les stores un de ses quatre car si Capcom ou Disney dit stop ...je crois que c'est déjà le cas du remake Duck Tales.
adamjensen publié le 17/02/2026 à 11:01
shirou
Tu ne te rends pas compte, mais oui, DuckStation est à des années lumière d’ePSXe.
À l’époque, je ne jurais que par ePSXe, mais c’est devenu de la merde depuis bien longtemps, et il n’est plus mis à jour depuis 2016, contrairement à DuckStation.
(ePSXe a eu une maj récemment, mais c’était quasiment une blague)

DuckStation est plus pratique, plus performant, en français, plus joli, a de meilleurs shaders, a des tas de fonctionnalités en plus, est facile d'accès, à une meilleure correction de la géométrie, à une fonction de Rewind, pack de textures ou autres installable facilement, etc…
Ce serait vraiment trop long de tout détailler tant les améliorations sont nombreuses et énormes, mais rends-toi service, jette cette merde et utilise DuckStation.
guiguif publié le 17/02/2026 à 11:03
shirou Image bien plus sharp
saram publié le 17/02/2026 à 11:09
newtechnix Ben après ceux qui l'ont achetés en démat le garde et si il est plus vendu en demat, tu te tournes rapidement vers le physique avant que les prix flambent.
xrkmx publié le 17/02/2026 à 11:11
adamjensen Tu as oublié de dire qu'il était aussi compatible avec RetroAchievements.
adamjensen publié le 17/02/2026 à 11:13
xrkmx
fdestroyer publié le 17/02/2026 à 11:19
Mais que j'aime mes CD/DVD/BD quand je lis des âneries pareil...
mattewlogan publié le 17/02/2026 à 11:29
C’est un peu logique en même temps
noishe publié le 17/02/2026 à 11:31
Mince j'ai viré mon commentaire shirou Du coup voilà le type de rendu que tu peux avoir sur Xenogears,personnellement je n'aime pas les sprites lissés comme là, mais y'a d'autres options pour avoir les sprites d'origine
forte publié le 17/02/2026 à 11:40
C'est souvent le cas, pas de surprise.

Après, rien n'a été supprimé de ma bibliothèque physique, mon collector Legacy Collection PS3 est toujours là.
fan2jeux publié le 17/02/2026 à 13:01
J ai toujours mon edition physique ps3, tout comme rayman avec l ost d epoque.
icebergbrulant publié le 17/02/2026 à 13:13
Et après, il y en a encore qui vont défendre le démat
5120x2880 publié le 17/02/2026 à 14:37
adamjensen Pour MGS, peu intérêt excepté pour les nostalgiques de la VF, vu qu'il y a la version PC GOG du jeu qui est bien mieux que la version PS1.

shirou J'ai jamais aimé ePSXe personnellement, sinon les émulateurs modernes permettent le widescreen, le PAL 60Hz, limiter les saccades d'origines, réduire les temps de chargements, les textures HD, le online et plein d'autres trucs.

noishe C'est typiquement le genre de rendu que les types utilisaient il y a 20 ans sur ePSXe justement, depuis une paire d'années on peut y jouer en 16:9 natif + textures HD.
brook1 publié le 17/02/2026 à 14:59
Mon collector PS3 va prendre de la valeur
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
0
Ils aiment
Nom : Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Konami
Genre : compilation
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo