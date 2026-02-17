Metal Gear Solid : Konami fait le grand ménage avant l'arrivée de la Master Collection Vol.2

C'est malheureusement une triste routine à laquelle il faut s'habituer : comme d'autres avant eux, Konami souhaite augmenter artificiellement l'intérêt de sa futureen supprimant toute possibilité de jouer aux jeux concernés autrement que par cette réédition.De fait et sans prévenir personne au préalable, l'éditeur vient de supprimerdes différents stores consoles, que ce soit l'original sur PSP ou les versions HD sur Xbox 360 et PlayStation 3 (jusque là accessible via la rétrocompatibilité). Il en est de même pourdont la fiche PSN (via Cloud Gaming) a soudainement disparu. De la magie.Prévu pour le 26 août sur tous les supports, lainclura les deux titres précités ainsi que le bien plus méconnu, spin-off exclusif à la Game Boy Color depuis 26 ans.