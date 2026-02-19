recherche
Monster Hunter Wilds : encore un indice pour la préparation d'une version Switch 2
Entre deux updates de contenu, Monster Hunter Wilds continue de proposer des petites MAJ de correctifs, officiellement du moins car servant également à préparer en douce de nouvelles choses à venir, et les spécialistes de la data ont notamment découvert les fichiers logo des futurs DLC, quelques renders de plats ou d'accessoires, donc en bref rien d'intéressant hormis un point.

Car dans cette dernière MAJ, a pu être remarqué un petit coup de balai pour supprimer les mentions Switch 2 afin de ne pas gâcher ce qui ne sera plus une surprise à l'annonce, mais les nettoyeurs de Capcom ont oublié un fichier très éloquent : carrément un visuel tuto de la communication locale pour la coop sur la dernière de Nintendo.

Rendez-vous au prochain Direct ?
publié le 19/02/2026 à 11:30 par Gamekyo
commentaires (14)
aeris657 publié le 19/02/2026 à 11:49
Bonne nouvelle si ca se confirme. Car a l'image de FF7 Rebirth, c'est toujours bien pour la Switch 2 qu'elle accueille des AAA PS5 natif vu qu'elle est capable de les faire tourner de maniere plus que correcte, y compris en 60fps (RE9 et Pragmata).

Dommage que le jeu en lui meme ne soit pas a la hauteur des attentes
geralttw publié le 19/02/2026 à 12:00
J’espère qu’il y aura du cross play sinon aucun intérêt pour moi
link49 publié le 19/02/2026 à 12:09
geralttw Pareil, j'espère pouvoir transférer ma save Xbox sur Switch 2.
cyr publié le 19/02/2026 à 12:34
aeris657 re9 et pragmata en 60 fps sur switch2 ? Tu a vu ça où?
derno publié le 19/02/2026 à 12:39
entre ça et la fiche eshop de dusk blood, il y a effectivement quelque chose qui bouge.
J'espère une annonce pour bientôt.
aeris657 publié le 19/02/2026 à 12:50
cyr https://x.com/SMetaldave64/status/2018741414041952582?s=20

gaeon publié le 19/02/2026 à 12:50
cyr Il me semble l'avoir lu mais je ne confirmerai pas, n'ayant pas fait la démo de Pragmata.

Je pense que la version Switch 2 c'est l'occasion, voir la dernière chance, de réduire nettement l'écart entre Wilds et les opus précédents. Ils n'ont pas intérêt de se louper.
zekk publié le 19/02/2026 à 12:52
Ils auraient du sortir aussi le World
aeris657 publié le 19/02/2026 à 12:58
gaeon Pragmata tourne a 60fps sur Switch 2 avec des drop a 50fps quand l’action est intense
icebergbrulant publié le 19/02/2026 à 13:29


Bien joué Capcom, donnez la chance aux joueurs Switch 2 de jouer à ce GOTY et par la même occasion de les faire casquer
rogeraf publié le 19/02/2026 à 13:42
Ah je commençais a m'inquiéter que les réeditions des jeux sortis sur les autres consoles n'arrive pas sur Switch 2. Ouf on est sauvés
mattewlogan publié le 19/02/2026 à 13:51
Y a des chances qu’ils en vendent un paquet au Japon
hirogami publié le 19/02/2026 à 17:08
zekk World est sur le MT Framework qui a été abandonné par capcom pour le RE engine qui fonctionne sur pc/console et ios/android/switch .
Wilds et la suite de world ,on verra ce qu'apportera l'extension de wilds en espérant un meilleur contenue que iceborn
hirogami publié le 19/02/2026 à 17:12
aeris657 cyr Pour pragmata le 60fps sera de la partie ,par contre pour RE9 j'ai un doute je me demande pas si on aura un mode batard basé sur du 40fps ou le choix entre 30 et 60
