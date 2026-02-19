Monster Hunter Wilds : encore un indice pour la préparation d'une version Switch 2 Monster Hunter Wilds : encore un indice pour la préparation d'une version Switch 2

Entre deux updates de contenu, Monster Hunter Wilds continue de proposer des petites MAJ de correctifs, officiellement du moins car servant également à préparer en douce de nouvelles choses à venir, et les spécialistes de la data ont notamment découvert les fichiers logo des futurs DLC, quelques renders de plats ou d'accessoires, donc en bref rien d'intéressant hormis un point.



Car dans cette dernière MAJ, a pu être remarqué un petit coup de balai pour supprimer les mentions Switch 2 afin de ne pas gâcher ce qui ne sera plus une surprise à l'annonce, mais les nettoyeurs de Capcom ont oublié un fichier très éloquent : carrément un visuel tuto de la communication locale pour la coop sur la dernière de Nintendo.



Rendez-vous au prochain Direct ?