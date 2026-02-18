recherche
News / Blogs
The Elder Scrolls VI sera sous Creation Engine 3
Todd Howard a lâché quelques mots auprès du podcast Kinda Funny, déjà pour évoquer à nouveau le cas Starfield en confirmant que des nouvelles arriveront « très bientôt » et sans évoquer la deuxième extension ni la version PS5 (apparemment prévue pour avril selon Shinobi602), il joue la transparence en tempérant les attentes autour d'une prétendue version 2.0.

Il confirme néanmoins qu'une grosse MAJ est bien prévue, apportant plusieurs améliorations dont une meilleure exploitation des phases dans l'espace et des changements dans certains systèmes de jeu, mais préfère être clair : si vous n'aimiez pas le jeu jusque-là, il y a « peu de chances » que votre opinion change après cette MAJ. Au moins c'est honnête.

On a aussi eu droit à une vraie info concernant The Elder Scrolls VI, non pas sur le jeu lui-même mais sur son moteur : ce morceau très attendu depuis des années sera le premier jeu de Bethesda à tourner sous Creation Engine 3 (Starfield tourne sous Creation Engine 2), renforçant la rumeur sur des outils qui évolueraient vers quelque chose de plus proche de l'Unreal Engine tout en gardant une certaine souplesse autour des mods.

Enfin, il dit à nouveau regretter d'avoir annoncé The Elder Scrolls VI si tôt et que si ça ne tenait qu'à lui, « dans un monde idéal », il dévoilerait à chaque fois les jeux une semaine avant leur lancement.
3
Qui a aimé ?
lemangeur, ouken, tripy73
publié le 18/02/2026 à 21:25 par Gamekyo
commentaires (13)
lemangeur publié le 18/02/2026 à 21:29
A ce rythme on risque malheureusment d'attendre encore 3/4 ans
coconutsu publié le 18/02/2026 à 21:30
Ok c'est cool ils vont dont faire un bon rework du moteur cette fois si tout va bien. Je pense que c'est le cas vu qu'ils disaient que TES6 serait sous CE2 amélioré et que finalement ils passent directement au 3.
patrickleclairvoyant publié le 18/02/2026 à 21:34
La blague éternel
skuldleif publié le 18/02/2026 à 21:41
c'est juste du branding honnêtement osef
jeanouillz publié le 18/02/2026 à 21:44
Ils gardent le même moteur qui est là depuis Morrowind donc...
coconutsu publié le 18/02/2026 à 21:46
jeanouillz Comme tout les moteurs qui évoluent en version 2,3,4 etc.
shanks publié le 18/02/2026 à 21:53
jeanouillz
Si tu t'arrête au nom du moteur et non sa version, c'est comme si tu disais que Black Ops 7 tourne sous le même moteur que Call of Duty 2 de 2005
toninus publié le 18/02/2026 à 22:43
Si seulement on pouvait ne plus avoir d'intérieurs instancés...

En fait idéalement j'aimerais un Witcher IV avec le gameplay d'un TES (ou d'un Cyberpunk, ce n'est pas si différent.)
ravyxxs publié le 18/02/2026 à 22:50
Je sais pas si c'est une nouvelle dont les joueurs doivent se réjouir, CE2 ne semble pas casser des briques comparer à Skyrim avec des mods, et ça faisait déjà peur. En plus de ça, c'est le seul jeu sous CE2...faut croire que leur moteur est obsolète à souhait, et que le coeur même soit le problème. Comme les ricains aiment le souligner, c'est un moteur qui tient avec du scotch au fil des ans

Donc le CE3, ne me ravie pas du tout, je sais que Todd veut un jeu
ravyxxs publié le 18/02/2026 à 22:52
bac à sable, avec une moulte de combinaison et possiblité (wow je peux faire apparaître 900 boucliers dans la taverne trop cool les possibilités ) , mais dans l'aboslu son moteur sera complètement obsolète à sa sortie.

Comment je le sais ? Todd est têtu, le public le sait, il en a rien à foutre de ses fans, ce sont ces jouets avant tout.
judebox publié le 18/02/2026 à 22:55
Ouais, c'est pas une news très rassurante...
adamjensen publié le 18/02/2026 à 23:38
La seule chose certaine avec Bethesda, c'est que ce sont les moddeurs qui finiront le jeu à leur place.
Comme tous leurs jeux en faite...
midomashakil publié le 18/02/2026 à 23:42
maintenant on aura une annonce des jeux qui sortiront durant 2-3 gen looool quelle epoque
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Elder Scrolls VI
6
Ils aiment
Nom : The Elder Scrolls VI
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo