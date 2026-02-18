The Elder Scrolls VI sera sous Creation Engine 3 The Elder Scrolls VI sera sous Creation Engine 3

Todd Howard a lâché quelques mots auprès du podcast Kinda Funny, déjà pour évoquer à nouveau le cas Starfield en confirmant que des nouvelles arriveront « très bientôt » et sans évoquer la deuxième extension ni la version PS5 (apparemment prévue pour avril selon Shinobi602), il joue la transparence en tempérant les attentes autour d'une prétendue version 2.0.



Il confirme néanmoins qu'une grosse MAJ est bien prévue, apportant plusieurs améliorations dont une meilleure exploitation des phases dans l'espace et des changements dans certains systèmes de jeu, mais préfère être clair : si vous n'aimiez pas le jeu jusque-là, il y a « peu de chances » que votre opinion change après cette MAJ. Au moins c'est honnête.



On a aussi eu droit à une vraie info concernant The Elder Scrolls VI, non pas sur le jeu lui-même mais sur son moteur : ce morceau très attendu depuis des années sera le premier jeu de Bethesda à tourner sous Creation Engine 3 (Starfield tourne sous Creation Engine 2), renforçant la rumeur sur des outils qui évolueraient vers quelque chose de plus proche de l'Unreal Engine tout en gardant une certaine souplesse autour des mods.



Enfin, il dit à nouveau regretter d'avoir annoncé The Elder Scrolls VI si tôt et que si ça ne tenait qu'à lui, « dans un monde idéal », il dévoilerait à chaque fois les jeux une semaine avant leur lancement.