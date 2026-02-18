recherche
News / Blogs
Mewgenics passe le million de ventes
L'après The Binding of Isaac se passe à merveille pour Edmund McMillen qui nous annonce que Mewgenics a dépassé le million de ventes sur Steam en l'espace d'une semaine. Une affaire hautement bankable quand on sait qu'il fallait 100.000 ventes (quota atteint en 3h) pour rentabiliser le budget.

Pour rappel et pas plus tard que lundi, le bonhomme précité confirmait que toutes les consoles seront servies, sans préciser quand, ni si ce serait simultanément.

  • Mewgenics passe le million de ventes
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 18/02/2026 à 08:59 par Gamekyo
commentaires (12)
ravyxxs publié le 18/02/2026 à 09:32
La BO de ce jeu est incroyable, à mes yeux elle devrait peut être, être dans le top 5 des nominés cette année, si c'est pas le cas, y a anguille sous roche.
aozora78 publié le 18/02/2026 à 09:44
ravyxxs on est mi-février... nul doute que de nombreux hits vont marqués cette année.
mattewlogan publié le 18/02/2026 à 09:53
Quand on voit les ventes des jeux qui coûtent pas cher, on se dit à quoi bon mettre des millions
Faudra pas se plaindre après des gros triple A. Lol
shirou publié le 18/02/2026 à 10:05
Comme quoi la meilleur communication c'est encore de faire un bon jeux et de laisser le bouche a oreille entre joueurs faire son travail
skuldleif publié le 18/02/2026 à 11:10
shirou faire un bon jeu ne suffit ,des tas de bon jeu bide
ravyxxs publié le 18/02/2026 à 11:25
aozora78 Oui j'imagine, mais crois moi,que cet BO, mérite déjà une place, le jeu en plus d'être addictif, offre une BO comme j'ai rarement entendu, avec des chant parfois drôle, et des voix tellement magnifique, c'est un saint graal ce jeu !!

mattewlogan shirou bah oui c'est ça

skuldleif T'as un top 5-10 en tête ? Histoire que je loupe pas des choses..
skuldleif publié le 18/02/2026 à 11:29
ravyxxs dernierement ninja gaiden 4 , cronos the new dawn , indiana jones
il me semble que pour gamekyo le curseur est placé sur "bide" pour ces jeux
l3andr3 publié le 18/02/2026 à 11:29
skuldleif Quel bon jeu a bidé?

Ce jeu est un régal comme dit dans un autre post et pourtant il est simple en termes de gameplay mais très très addicitif
skuldleif publié le 18/02/2026 à 11:31
guardian of the galaxy , titanfall 2

tous classer comme des bide ici
skuldleif publié le 18/02/2026 à 11:32
en tout cas ca ne garantie pas le succes , si vous voulez sortir de la definition "bide" de gamekyo
thauvinho publié le 18/02/2026 à 13:36
Mérité

Je n'aime habituellement pas les rogue mais là je trouve ça vraiment addictif. 15h de jeu et j'ai toujours pas réussi à passer la ruelle
akiru publié le 18/02/2026 à 13:55
skuldleif c'est ca. Comme d'hab on ne regarde que ceux qui ont réussi, pas l'avalanche de titre qui rate.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Mewgenics
0
Ils aiment
Nom : Mewgenics
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Indépendant
Genre : Tactique
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo