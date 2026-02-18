Mewgenics passe le million de ventes

L'aprèsse passe à merveille pour Edmund McMillen qui nous annonce quea dépassé le million de ventes sur Steam en l'espace d'une semaine. Une affaire hautement bankable quand on sait qu'il fallait 100.000 ventes (quota atteint en 3h) pour rentabiliser le budget.Pour rappel et pas plus tard que lundi, le bonhomme précité confirmait que toutes les consoles seront servies, sans préciser quand, ni si ce serait simultanément.