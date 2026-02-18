Mewgenics passe le million de ventes

L'après The Binding of Isaac se passe à merveille pour Edmund McMillen qui nous annonce que Mewgenics a dépassé le million de ventes sur Steam en l'espace d'une semaine. Une affaire hautement bankable quand on sait qu'il fallait 100.000 ventes (quota atteint en 3h) pour rentabiliser le budget.
Pour rappel et pas plus tard que lundi, le bonhomme précité confirmait que toutes les consoles seront servies, sans préciser quand, ni si ce serait simultanément.
Faudra pas se plaindre après des gros triple A. Lol
mattewlogan shirou bah oui c'est ça
skuldleif T'as un top 5-10 en tête ? Histoire que je loupe pas des choses..
il me semble que pour gamekyo le curseur est placé sur "bide" pour ces jeux
Ce jeu est un régal comme dit dans un autre post et pourtant il est simple en termes de gameplay mais très très addicitif
tous classer comme des bide ici
Je n'aime habituellement pas les rogue mais là je trouve ça vraiment addictif. 15h de jeu et j'ai toujours pas réussi à passer la ruelle