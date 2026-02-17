Game Pass : les prochains jeux du service, dont Kingdom Come : Deliverance II
Le teaser était dans le vrai mais on avait du mal à y croire vu que le premier épisode a déboulé dans le service il y a seulement 4 jours : Kingdom Come Deliverance II arrive déjà dans le Game Pass, aux cotés d'un certain The Witcher 3 pour les quelques retardataires.
Notons également la présence de Final Fantasy III Pixel Remaster qui montre que Square Enix compte nous fournir les 6 à la chaîne, et enfin Towerborne qui va devoir remonter la pente après une très discrète phase d'accès anticipé.
(Sauf contre-indication, tous les jeux listés sont également Game Pass PC)
Game Pass Premium :
- Avowed (17 février)
- Death Howl (19 février)
- The Witcher 3 : Wild Hunt – Ultimate Edition (19 février, pas sur PC)
- TCD Card Shop Simulator (24 février)
- Towerborne (26 février)
- Final Fantasy III – Pixel Remastered (3 mars)
- Kingdom Come Deliverance II (3 mars)
Uniquement Game Pass Ultimate :
- Avatar : Frontiers of Pandora (17 février)
- EA Sports College Football 2026 (19 février, pas sur PC)
- Dia a Million (25 février)
On dirait bien que tous les jeux UBISOFT vont finir un jour sur ce gamepass ..
Ils finiront tous dans le Game Pass Ultimate vu que l'offre inclus désormais l'abo Ubi+.