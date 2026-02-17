Game Pass : les prochains jeux du service, dont Kingdom Come : Deliverance II Game Pass : les prochains jeux du service, dont Kingdom Come : Deliverance II

Le teaser était dans le vrai mais on avait du mal à y croire vu que le premier épisode a déboulé dans le service il y a seulement 4 jours : Kingdom Come Deliverance II arrive déjà dans le Game Pass, aux cotés d'un certain The Witcher 3 pour les quelques retardataires.



Notons également la présence de Final Fantasy III Pixel Remaster qui montre que Square Enix compte nous fournir les 6 à la chaîne, et enfin Towerborne qui va devoir remonter la pente après une très discrète phase d'accès anticipé.



(Sauf contre-indication, tous les jeux listés sont également Game Pass PC)



Game Pass Premium :



- Avowed (17 février)

- Death Howl (19 février)

- The Witcher 3 : Wild Hunt – Ultimate Edition (19 février, pas sur PC)

- TCD Card Shop Simulator (24 février)

- Towerborne (26 février)

- Final Fantasy III – Pixel Remastered (3 mars)

- Kingdom Come Deliverance II (3 mars)



Uniquement Game Pass Ultimate :



- Avatar : Frontiers of Pandora (17 février)

- EA Sports College Football 2026 (19 février, pas sur PC)

- Dia a Million (25 février)