Game Pass : les prochains jeux du service, dont Kingdom Come : Deliverance II
Le teaser était dans le vrai mais on avait du mal à y croire vu que le premier épisode a déboulé dans le service il y a seulement 4 jours : Kingdom Come Deliverance II arrive déjà dans le Game Pass, aux cotés d'un certain The Witcher 3 pour les quelques retardataires.

Notons également la présence de Final Fantasy III Pixel Remaster qui montre que Square Enix compte nous fournir les 6 à la chaîne, et enfin Towerborne qui va devoir remonter la pente après une très discrète phase d'accès anticipé.

(Sauf contre-indication, tous les jeux listés sont également Game Pass PC)

Game Pass Premium :

- Avowed (17 février)
- Death Howl (19 février)
- The Witcher 3 : Wild Hunt – Ultimate Edition (19 février, pas sur PC)
- TCD Card Shop Simulator (24 février)
- Towerborne (26 février)
- Final Fantasy III – Pixel Remastered (3 mars)
- Kingdom Come Deliverance II (3 mars)

Uniquement Game Pass Ultimate :

- Avatar : Frontiers of Pandora (17 février)
- EA Sports College Football 2026 (19 février, pas sur PC)
- Dia a Million (25 février)
publié le 17/02/2026 à 14:55 par Gamekyo
commentaires (5)
shanks publié le 17/02/2026 à 15:25
KCD2, le principal jeu de ma wishlist dont j'attendais une bonne promo, parfait
rogeraf publié le 17/02/2026 à 15:31
Avatar : Frontiers of Pandora, j'ai bien fait de ne pas avoir céder à l'achat
On dirait bien que tous les jeux UBISOFT vont finir un jour sur ce gamepass ..
shanks publié le 17/02/2026 à 15:39
rogeraf
Ils finiront tous dans le Game Pass Ultimate vu que l'offre inclus désormais l'abo Ubi+.
rogeraf publié le 17/02/2026 à 15:41
shanks Ok, merci chef
junaldinho publié le 17/02/2026 à 16:21
Dur de suivre le rythme avec toutes ces sorties Game pass. Le prix a bien augmenté mais le service s'étoffe de mois en mois.
Fiche descriptif
Kingdom Come : Deliverance II
Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
