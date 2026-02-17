Folie : Crimson Desert ne proposera aucune micro-transaction, même pas un skin

On n'est plus habitué mais Pearl Abyss pose l'argument en faisant un doigt à une partie de l'industrie (on ne citera personne en particulier) : selon son directeur marketing, Will Powers, l'intégralité du contenu desera donné en sortant vos 70€ au lancement, c'est à dire qu'il n'y aura aucune micro-transaction de quelle que nature que ce soit.Pas de pack d'objets pour bien débuter l'aventure, pas de map magique qui révèle tous les trésors, pas de boosters d'xp ou d'or, pas de possibilité de transformer notre bidet en chocobo et même pas de boutique pleine de skins faisant rager :On verra si le « point final » reste aussi définitif avec le temps, et on notera quand même que l'absence de micro-transactions n'empêche aucunement une ou deux véritables extensions un jour ou l'autre.Pour l'heure, ce produit « complet » arrivera donc le 19 mars prochain (PC, PS5, XBS).