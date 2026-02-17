recherche
Folie : Crimson Desert ne proposera aucune micro-transaction, même pas un skin
On n'est plus habitué mais Pearl Abyss pose l'argument en faisant un doigt à une partie de l'industrie (on ne citera personne en particulier) : selon son directeur marketing, Will Powers, l'intégralité du contenu de Crimson Desert sera donné en sortant vos 70€ au lancement, c'est à dire qu'il n'y aura aucune micro-transaction de quelle que nature que ce soit.

(Bon hormis une édition Deluxe ajoutant un set complet d'équipement mais bon.)

Pas de pack d'objets pour bien débuter l'aventure, pas de map magique qui révèle tous les trésors, pas de boosters d'xp ou d'or, pas de possibilité de transformer notre bidet en chocobo et même pas de boutique pleine de skins faisant rager : « C'est une expérience premium que vous achetez. Le paiement, c'est ça, point final. »

On verra si le « point final » reste aussi définitif avec le temps, et on notera quand même que l'absence de micro-transactions n'empêche aucunement une ou deux véritables extensions un jour ou l'autre.

Pour l'heure, ce produit « complet » arrivera donc le 19 mars prochain (PC, PS5, XBS).

rogeraf publié le 17/02/2026 à 15:43
On applaudit
Objectif de Crimson Desert, dépasser les ventes d'Arc Raiders en quelque mois !
jf17 publié le 17/02/2026 à 15:44
J'espère que ce ne sera pas un pétard mouillé, car j'attends ce jeu comme un fou
masharu publié le 17/02/2026 à 15:54
rogeraf publié le 17/02/2026 à 16:02
jf17 Tu peux commencer à économiser ...
junaldinho publié le 17/02/2026 à 16:18
Enfin un jeu qui ne pigeonne pas les joueurs
suikoden publié le 17/02/2026 à 16:19
J'hesite a le prendre, en plus il est pas trop cher à la fnac (60€ +10€ en CC)
yanssou publié le 17/02/2026 à 16:19
Tout comme fut le cas pour Stellar Blade
zekk publié le 17/02/2026 à 16:24
rogeraf économiser?
shambala93 publié le 17/02/2026 à 16:25
Day one meme si a des soucis. On va pas bouder notre plaisir quand des devs et éditeurs jouent le jeu.
Fiche descriptif
Crimson Desert
6
Ils aiment
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
