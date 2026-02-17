Folie : Crimson Desert ne proposera aucune micro-transaction, même pas un skin
On n'est plus habitué mais Pearl Abyss pose l'argument en faisant un doigt à une partie de l'industrie (on ne citera personne en particulier) : selon son directeur marketing, Will Powers, l'intégralité du contenu de Crimson Desert sera donné en sortant vos 70€ au lancement, c'est à dire qu'il n'y aura aucune micro-transaction de quelle que nature que ce soit.
(Bon hormis une édition Deluxe ajoutant un set complet d'équipement mais bon.)
Pas de pack d'objets pour bien débuter l'aventure, pas de map magique qui révèle tous les trésors, pas de boosters d'xp ou d'or, pas de possibilité de transformer notre bidet en chocobo et même pas de boutique pleine de skins faisant rager : « C'est une expérience premium que vous achetez. Le paiement, c'est ça, point final. »
On verra si le « point final » reste aussi définitif avec le temps, et on notera quand même que l'absence de micro-transactions n'empêche aucunement une ou deux véritables extensions un jour ou l'autre.
Pour l'heure, ce produit « complet » arrivera donc le 19 mars prochain (PC, PS5, XBS).
Objectif de Crimson Desert, dépasser les ventes d'Arc Raiders en quelque mois !