Au fait, Avowed est disponible sur PS5

Vu un peu plus bas dans l'actualité,a été mis à disposition des abonnés Game Pass Premium (uniquement Ultimate jusqu'à présent) mais il serait bon de rappeler que l'action-RPG de Obsidian, d'ailleurs davantage action que RPG il faut le reconnaître, a également vu aujourd'hui son lancement sur PlayStation 5 au prix de 49,99€, accompagné d'une grosse MAJ de contenu (gratoooos) pour tout le monde :- Trois nouvelles races jouables- Nouveaux bonus de stats en fonction de votre race- Bonus de stats en fonction de votre passif- Nouvelles compétences- Customisation de la difficulté- Nouvelle arme pour les mages- Mode Photo- Ajout du mode New Game Plus- Mode arachnophobe (au cas où)- Quelques améliorations graphiquesEt voici le trailer PS5 pour conclure.