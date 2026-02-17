recherche
Au fait, Avowed est disponible sur PS5
Vu un peu plus bas dans l'actualité, Avowed a été mis à disposition des abonnés Game Pass Premium (uniquement Ultimate jusqu'à présent) mais il serait bon de rappeler que l'action-RPG de Obsidian, d'ailleurs davantage action que RPG il faut le reconnaître, a également vu aujourd'hui son lancement sur PlayStation 5 au prix de 49,99€, accompagné d'une grosse MAJ de contenu (gratoooos) pour tout le monde :

- Trois nouvelles races jouables
- Nouveaux bonus de stats en fonction de votre race
- Bonus de stats en fonction de votre passif
- Nouvelles compétences
- Customisation de la difficulté
- Nouvelle arme pour les mages
- Mode Photo
- Ajout du mode New Game Plus
- Mode arachnophobe (au cas où)
- Quelques améliorations graphiques

Et voici le trailer PS5 pour conclure.

publié le 17/02/2026 à 21:02 par Gamekyo
commentaires (5)
mattewlogan publié le 17/02/2026 à 21:23
J’espère qu’ils vont en vendre quelques-uns
Mais au moins c’est une version bien complète comme ça
guiguif publié le 17/02/2026 à 21:31
Il est même pas dans le top 100 des ventes.
skuldleif publié le 17/02/2026 à 21:48
sur le gamepass il a fait de tres bonne perf
au dessus de BF6 ,BO7 ainsi que tout les F2P et notamment fortnite ce qui est tres impressionnant quand on sait le succes qu'a eu la saison SIMPSONS.

https://news.xbox.com/en-us/2026/02/11/xbox-excellence-awards-2025/

d'ailleurs a priori Avowed 2 est deja greenlight à l'inverse de outer worlds 2 qui pourtant respecte plus le coté rpg , dommage pour outer worlds dont l'univers m'a bien plu aussi
skuldleif publié le 17/02/2026 à 21:51
en terme de MAJ j’attends plutôt celle de starfield pour le coup étant donné que lui je ne l'avais qu'effleuré , sans doute au printemps avec sa sortie PS5
roivas publié le 17/02/2026 à 22:09
Ça va être l'occasion pour moi de le refaire en new game plus j'avais vraiment bien aimé le jeu, plus réussi que the outer world 2 pour moi.
