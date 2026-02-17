Au fait, Avowed est disponible sur PS5

Vu un peu plus bas dans l'actualité, Avowed a été mis à disposition des abonnés Game Pass Premium (uniquement Ultimate jusqu'à présent) mais il serait bon de rappeler que l'action-RPG de Obsidian, d'ailleurs davantage action que RPG il faut le reconnaître, a également vu aujourd'hui son lancement sur PlayStation 5 au prix de 49,99€, accompagné d'une grosse MAJ de contenu (gratoooos) pour tout le monde :
- Trois nouvelles races jouables
- Nouveaux bonus de stats en fonction de votre race
- Bonus de stats en fonction de votre passif
- Nouvelles compétences
- Customisation de la difficulté
- Nouvelle arme pour les mages
- Mode Photo
- Ajout du mode New Game Plus
- Mode arachnophobe (au cas où)
- Quelques améliorations graphiques
Mais au moins c’est une version bien complète comme ça
au dessus de BF6 ,BO7 ainsi que tout les F2P et notamment fortnite ce qui est tres impressionnant quand on sait le succes qu'a eu la saison SIMPSONS.
https://news.xbox.com/en-us/2026/02/11/xbox-excellence-awards-2025/
d'ailleurs a priori Avowed 2 est deja greenlight à l'inverse de outer worlds 2 qui pourtant respecte plus le coté rpg , dommage pour outer worlds dont l'univers m'a bien plu aussi