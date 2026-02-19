recherche
Nintendo nous shadow-drop une upgrade Switch 2 de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
Bonne petite surprise de la part de Nintendo de nous balancer en shadow-drop l'une des upgrades Switch 2 les plus attendue, celle de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition dont on ne doutait pas de l'existence suite à diverses mentions du code source allant dans ce sens.

Il faudra néanmoins débourser 4,99€ sans le moindre contenu supplémentaire, mais juste pour en profiter dans de bien meilleures conditions techniques, notamment par la 4K en dock et « jusqu'à 60FPS », c'est à dire pas tout le temps mais toujours mieux que sur Switch 1.

Bien entendu, Nintendo profitera de l'occasion pour remettre quelques projecteurs sur ce jeu qui n'a jamais encore été évoqué dans les rapports fiscaux (signifiant moins d'1 million de ventes) avec une version boîte Switch 2 le 16 avril.

publié le 19/02/2026 à 15:33 par Gamekyo
aeris657 publié le 19/02/2026 à 15:38
Excellente nouvelle

Je l'ai commencé sur Switch 1 mais rapidement mis en pause en anticipant une future maj Switch 2. J'ai bien fait d'attendre en ayant eu une bonne intuition. Merci Tendo
olex publié le 19/02/2026 à 15:39
Le culot se paye même à 5€.
rogeraf publié le 19/02/2026 à 15:42
olex moins cher qu'un kebab
danzkzu publié le 19/02/2026 à 15:44
Rogeraf ce n'est pas la question
ouroboros4 publié le 19/02/2026 à 15:46
olex tant que ça fonctionne on continue.
drybowser publié le 19/02/2026 à 15:54
Bonne nouvelle mouaif , qu'il n'y ait aucun contenu supplémentaire me paraît logique vu que la version swfiwh est déjà une version remakée avec contenu suppl.
Par contre faire payer la mise a niveau c'est honteux et dégueulasse ! Bien heureux d avoir fait le game dès la sortie Switch sans patienter la version switch 2 j'aurais ete bien dégoûté
derno publié le 19/02/2026 à 15:57
déjà fini, aucun interet pour moi.
roivas publié le 19/02/2026 à 16:03
Je me reprendrais la version Switch 2 histoire d'avoir la mise à jour sur la cartouche
fuu publié le 19/02/2026 à 16:05
J'ai fait 30h de jeux sans avoir les xenoblades et puis j'ai abandonné... Peut-être l'occasion de s'y remettre mais il est très lent
jem25 publié le 19/02/2026 à 16:09
5€ la mise à jour… mais pas de problème c'est Nintendo donc ça passe sans problème!!
wickette publié le 19/02/2026 à 16:21
Alors top j’attendais ce patch..mais vraiment ils cherchent à traire jusqu’au dernier centime. 5 Euro c’est pas beaucoup en soi mais symboliquement pour un jeu qui a du mal à se vendre en plus déjà..c’est absurde
kikoo31 publié le 19/02/2026 à 16:24
rogeraf les kebab ont aussi augmenter malheureusement
6 euros voire 7
hyoga57 publié le 19/02/2026 à 16:26
L’upgrade payant, bordel c’est digne du petit artisan.
amario publié le 19/02/2026 à 16:33
Je l'attendais pas du tout, le jeu tournait déjà très bien pour moi. Cr que j'attendais par contre c'est bien un upgrade du 2...
micheljackson publié le 19/02/2026 à 16:44
aeris657
Tu devrais le mettre en pause et attendre la version Switch 3, en 4K 120fps !
...Ou mieux! la version Switch 4 en 8K 60fps,
bref t'as compris l'idée
tokito publié le 19/02/2026 à 16:44
C'est Xenoblade 1 qui mériterait le plus !

Et à quand une upgrade pour Luigi's Mansion ?
pcverso publié le 19/02/2026 à 16:47
5 euro trop cher , tout comme les up grade ps5 hors de question de céder a ses pratique .
cyr publié le 19/02/2026 à 16:48
fuu attend de voir les méca. Perso jamais je le recommencerai. Je reste avec les meca.


tokito peut-être que le premier nécessite plus de travail (texture etc)
Mais bon le premier xenoblade est sortie sur wii, puis sur new 3DS. Il a eu droit a une ressorti en jeux wii sur wii u. Et il est ressortie sur switch.....

Bon faut peut-être tourné la page. Mais je dit pas non vu que j'ai recommencé une partie sur switch pour pas faire les même erreur. (Miser tous sur la force physique), ce qui fait qu'il y a un boss ou je peut pas le battre dans ma partie sur wii....
aeris657 publié le 19/02/2026 à 16:50
micheljackson Tu es peut etre patient a ce point la mais pas moi
51love publié le 19/02/2026 à 16:52
abusé..

D'autant plus incompréhensible qu'il est sorti peu de temps avant la Switch 2, bizarre d'avoir attendu aussi longtemps pour lacher ce patch...

pr la collection vu que j'aime bien le jeu je me le prendrais à l'occasion, mais pas sur d'avoir la force de le refaire pour le chapitre sup.
potion2swag publié le 19/02/2026 à 16:54
Rentable pour le petit artisan.
micheljackson publié le 19/02/2026 à 16:58
aeris657
Avec Nintendo il faut l'être, j'attends un vrai Zelda depuis 2013, le dernier était l'excellent A Link Between Worlds
tripy73 publié le 19/02/2026 à 16:59
Tout ça parce qu'ils vendent une version physique Switch 2 Édition plus chère... Merci à l'autre escroc de PDG formé à la Pokemon Company qui suit les pires pratiques de l'industrie
51love publié le 19/02/2026 à 17:08
En tout cas les décors vieillissent vraiment bien, c'est tjs très agréable à regarder je trouve. Encore plus avec une image aussi clean
ouroboros4 publié le 19/02/2026 à 17:09
51love Le jeu à tout juste un an et on avait trouver des lignes de codes pour la version Switch 2 dans le jeu
Bref du Nintendo
51love publié le 19/02/2026 à 17:11
ouroboros4 oui d'autant plus avec le leak j'aurais mis ma main à couper que le patch sortirai au launch de la console

Du grand Nintendo, on ne devrait plus être surpris d'eux, mais ils y arrivent encore
kidicarus publié le 19/02/2026 à 17:11
Il suffit de ne pas acheter au lieu de râler.

Mais ça a de l'avenir quand vous êtes plusieurs à avoir acheté tout les version de last of us sorties en moins 10 ans, payé pour les mise à jour etc.

De toute façon, vois ralez qu'à ça ne vous arrange pas ou plutôt quand ça ne vous plaît pas.

Déjà sur ps2 des joueurs payaient plus cher une version d'un jeu square car il y avait une demo d'un futur jeu ou bien des demo de gran turismo.

Vous avez scellé votre cercueil.
cyr publié le 19/02/2026 à 17:15
Le patch fait 15 go.

kidicarus c'est tellement ça.
Perso a 10€, j'aurais gueuler. Mais bon 5€.....5 baguette. Ou un presque demi paquet de cigarette.

Faut relativiser, et surtout ne pas se sentir obligé de la faire.
tripy73 publié le 19/02/2026 à 17:20
kidicarus : c'est ça, ils ne font que suivre les pratiques gerbantes lancées par d'autres, bref ces grands acteurs de l'industrie me dégoûtent et je préfère 1000 fois donner mon argent à ceux qui le méritent vraiment.
rogeraf publié le 19/02/2026 à 17:20
kikoo31 on peut pas être tranquille faut payer partout ! Pour un simple kebab t'as encore faim maintenant danzkzu je sais bien c'est abusé. Même 1 euro symbolique c'est abusé. C'est pour ca que le suis en main machine sur la XBOX. La console ou la bien sur tu aurais eu un patch gratuit. Le respect du client chez nintendo n'existe pas, ou devrais je dire plus
burningcrimson publié le 19/02/2026 à 17:21
J ai bien fait de mettre ma partie en stand by
ouroboros4 publié le 19/02/2026 à 17:23
5 euros ça va c'est pas grave
10 euros ça va c'est que 5 euros de plus

Vous êtes pas prêt
