Nintendo nous shadow-drop une upgrade Switch 2 de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
Bonne petite surprise de la part de Nintendo de nous balancer en shadow-drop l'une des upgrades Switch 2 les plus attendue, celle de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition dont on ne doutait pas de l'existence suite à diverses mentions du code source allant dans ce sens.
Il faudra néanmoins débourser 4,99€ sans le moindre contenu supplémentaire, mais juste pour en profiter dans de bien meilleures conditions techniques, notamment par la 4K en dock et « jusqu'à 60FPS », c'est à dire pas tout le temps mais toujours mieux que sur Switch 1.
Bien entendu, Nintendo profitera de l'occasion pour remettre quelques projecteurs sur ce jeu qui n'a jamais encore été évoqué dans les rapports fiscaux (signifiant moins d'1 million de ventes) avec une version boîte Switch 2 le 16 avril.
Je l'ai commencé sur Switch 1 mais rapidement mis en pause en anticipant une future maj Switch 2. J'ai bien fait d'attendre en ayant eu une bonne intuition. Merci Tendo
Par contre faire payer la mise a niveau c'est honteux et dégueulasse ! Bien heureux d avoir fait le game dès la sortie Switch sans patienter la version switch 2 j'aurais ete bien dégoûté
6 euros voire 7
Tu devrais le mettre en pause et attendre la version Switch 3, en 4K 120fps !
...Ou mieux! la version Switch 4 en 8K 60fps,
bref t'as compris l'idée
Et à quand une upgrade pour Luigi's Mansion ?
tokito peut-être que le premier nécessite plus de travail (texture etc)
Mais bon le premier xenoblade est sortie sur wii, puis sur new 3DS. Il a eu droit a une ressorti en jeux wii sur wii u. Et il est ressortie sur switch.....
Bon faut peut-être tourné la page. Mais je dit pas non vu que j'ai recommencé une partie sur switch pour pas faire les même erreur. (Miser tous sur la force physique), ce qui fait qu'il y a un boss ou je peut pas le battre dans ma partie sur wii....
D'autant plus incompréhensible qu'il est sorti peu de temps avant la Switch 2, bizarre d'avoir attendu aussi longtemps pour lacher ce patch...
pr la collection vu que j'aime bien le jeu je me le prendrais à l'occasion, mais pas sur d'avoir la force de le refaire pour le chapitre sup.
Avec Nintendo il faut l'être, j'attends un vrai Zelda depuis 2013, le dernier était l'excellent A Link Between Worlds
Bref du Nintendo
Du grand Nintendo, on ne devrait plus être surpris d'eux, mais ils y arrivent encore
Mais ça a de l'avenir quand vous êtes plusieurs à avoir acheté tout les version de last of us sorties en moins 10 ans, payé pour les mise à jour etc.
De toute façon, vois ralez qu'à ça ne vous arrange pas ou plutôt quand ça ne vous plaît pas.
Déjà sur ps2 des joueurs payaient plus cher une version d'un jeu square car il y avait une demo d'un futur jeu ou bien des demo de gran turismo.
Vous avez scellé votre cercueil.
kidicarus c'est tellement ça.
Perso a 10€, j'aurais gueuler. Mais bon 5€.....5 baguette. Ou un presque demi paquet de cigarette.
Faut relativiser, et surtout ne pas se sentir obligé de la faire.
10 euros ça va c'est que 5 euros de plus
Vous êtes pas prêt