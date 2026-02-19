Nintendo nous shadow-drop une upgrade Switch 2 de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition

Bonne petite surprise de la part de Nintendo de nous balancer en shadow-drop l'une des upgrades Switch 2 les plus attendue, celle dedont on ne doutait pas de l'existence suite à diverses mentions du code source allant dans ce sens.Il faudra néanmoins débourser 4,99€ sans le moindre contenu supplémentaire, mais juste pour en profiter dans de bien meilleures conditions techniques, notamment par la 4K en dock et « jusqu'à 60FPS », c'est à dire pas tout le temps mais toujours mieux que sur Switch 1.Bien entendu, Nintendo profitera de l'occasion pour remettre quelques projecteurs sur ce jeu qui n'a jamais encore été évoqué dans les rapports fiscaux (signifiant moins d'1 million de ventes) avec une version boîte Switch 2 le 16 avril.