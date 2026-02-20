Nouveau Pokémon Presents le 27 février

Dans la foulée de la confirmation du retour de Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille directement sur l'eShop Switch le 27 février, la Pokémon Company annonce que le même jour (à 15h00) se tiendra le nouveau Pokémon Presents sans entrer pour l'heure dans les détails.
On espère que le précité ne sera pas de nouveau évoqué vu que disponible à ce moment, et en dehors du cas Pokémon Champions et l'habituel point suivi & mobile, les regards sont évidemment tournés vers la 10G dont le lancement pourrait tomber en fin d'année.
Obsolète j'aurais pas dit ça (tout comme l'insulte en douce). Ces deux jeux ont une grande valeur nostalgique mais il est clair que Nintendo profite de son public.
20e le bundle avec ajout de fonctionnalités online, ça aurait déjà un peu plus passable mais bon.
Faut bien continuer de financer Beast of Reincarnation.
Si c’est encore des assets de Nintendo 64/3DS ça ira