Nouveau Pokémon Presents le 27 février
Dans la foulée de la confirmation du retour de Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille directement sur l'eShop Switch le 27 février, la Pokémon Company annonce que le même jour (à 15h00) se tiendra le nouveau Pokémon Presents sans entrer pour l'heure dans les détails.

On espère que le précité ne sera pas de nouveau évoqué vu que disponible à ce moment, et en dehors du cas Pokémon Champions et l'habituel point suivi & mobile, les regards sont évidemment tournés vers la 10G dont le lancement pourrait tomber en fin d'année.

publié le 20/02/2026 à 09:12 par Gamekyo
commentaires (6)
patrickleclairvoyant publié le 20/02/2026 à 09:25
20€ le jeu qui fait 38mo, donc 40€ les deux versions! les Nintendo sexuels adorent payer encore et encore des rom obsolètes.
shanks publié le 20/02/2026 à 09:28
patrickleclairvoyant
Obsolète j'aurais pas dit ça (tout comme l'insulte en douce). Ces deux jeux ont une grande valeur nostalgique mais il est clair que Nintendo profite de son public.

20e le bundle avec ajout de fonctionnalités online, ça aurait déjà un peu plus passable mais bon.

Faut bien continuer de financer Beast of Reincarnation.
patrickleclairvoyant publié le 20/02/2026 à 09:38
shanks En physique j’aurai rien dit, mais là, t’appuie juste sur le bouton télécharger et c’est déjà fini
wickette publié le 20/02/2026 à 09:51
J’espère enfin voir un semblant d’ambition et de finition technique pour leurs futures annonces, surtout la 10g

Si c’est encore des assets de Nintendo 64/3DS ça ira
amario publié le 20/02/2026 à 09:54
Nintendo propose le NSO et a côté fait payer les jeux retro...
yanssou publié le 20/02/2026 à 09:54
Fou rire garantie
