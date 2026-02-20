Nouveau Pokémon Presents le 27 février

Dans la foulée de la confirmation du retour dedirectement sur l'eShop Switch le 27 février, la Pokémon Company annonce que le même jour (à 15h00) se tiendra le nouveau Pokémon Presents sans entrer pour l'heure dans les détails.On espère que le précité ne sera pas de nouveau évoqué vu que disponible à ce moment, et en dehors du caset l'habituel point suivi & mobile, les regards sont évidemment tournés vers la 10G dont le lancement pourrait tomber en fin d'année.