Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille de retour sur Switch, mais c'est payant

Encore un leak qui se vérifie et c'est donc le 27 février que les nostalgiques pourront se procurer individuellementetsur l'eShop Switch au prix de 19,99€ chacun.Pourquoi une mise en vente directe alors qu'il existe une section GBA pour les abonnés NSO ? Parce que ça peut rapporter de l'argent, et aussi parce que Nintendo justifie le tarif par l'intégration d'une compatibilité Pokémon Home (pas de combats/échanges en ligne en revanche, seulement du local).Voilà voilà.