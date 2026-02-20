Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille de retour sur Switch, mais c'est payant
Encore un leak qui se vérifie et c'est donc le 27 février que les nostalgiques pourront se procurer individuellement Pokémon Rouge Feu
et Pokémon Vert Feuille
sur l'eShop Switch au prix de 19,99€ chacun.
Pourquoi une mise en vente directe alors qu'il existe une section GBA pour les abonnés NSO ? Parce que ça peut rapporter de l'argent, et aussi parce que Nintendo justifie le tarif par l'intégration d'une compatibilité Pokémon Home (pas de combats/échanges en ligne en revanche, seulement du local).
Voilà voilà.
publié le 20/02/2026 à 07:53 par Gamekyo
l'indécence jusqu'au bout. Si encore ils avaient proposé une sortie en boite pour fêter les 30 ans. Mais non c'est juste les jeux d'origine, qui auraient du intégrer le NSO+, qu'on rend payant avec une justification bidon.
Et c'est quoi cette excuse de merde
Mais je trouve le move totalement con, ils auraient dû dès le début proposer un shop rétro comme sur leurs autres consoles en plus du système de location. Mais on y arrive finalement !
ouroboros4 "L'excuse" c'est l'app Pokémon HOME et donc d'avoir ses créatures transférables sur les jeux modernes "compatibles". Mais fonctionnalité qui n'est même pas présente day-one sans parler de savoir si grand public va jouer à ce jeu en 2026, qui n'est pas le plus sexy des jeux retro Pokémon (j'aurais personnellement préféré R/S/E ou HG/SS).
Y'a pas à dire en terme de tarif GF ce sont les pires de tous
Si ils en avaient quelque chose à foutre ce serait pas vendu 20 euros.
Pour revenir à cette annonce qui va plaire à certains, je trouve que 20€ n'est pas donné. Mais ça reste moins cher que le prix original qui était du double. Par contre pour de la VC, c'est 25% trop cher.
C'est mon avis.
Je dois avoir la cartouche gba (enfin la boite+notice) qui traine.
Mais si c'est vraiment la version gba telle quel, ça m'intéresse pas, et aucun intérêt non plus.
- Pokémon Rubis / Saphir
- Pokémon Emeraude (Pokémon 2G non-présents dans RF/VF)
- Pokémon Colosseum (Pokémon 2G dont Ho-oh)
- Pokémon XD: Souffle des Ténèbres (Pokémon 2G dont Lugia)
- Pokémon Channel (pour Jirachi)
- Reste les Pokémon fabuleux Mew, Celebi et Deoxy qui sont probablement non-obtenables hors event spécial. Deoxy est présent sur RV/VF via event special, à voir s'ils sera possible de l'obtenir, la même pour Ho-oh et Lugia présent via event spécial (vu que Colosseum et XD seront 100% non-compatible avec Pokémon HOME je parie).
Aussi, à appréhender que Pokémon HOME ne marcherait que dans un seul sens (de RF/VF à HOME, mais pas l'inverse). Je doute donc qu'une personne puisse 100% le jeu même avec l'ajout demain de R/S/E full payant.