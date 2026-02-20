recherche
Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille de retour sur Switch, mais c'est payant
Encore un leak qui se vérifie et c'est donc le 27 février que les nostalgiques pourront se procurer individuellement Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille sur l'eShop Switch au prix de 19,99€ chacun.

Pourquoi une mise en vente directe alors qu'il existe une section GBA pour les abonnés NSO ? Parce que ça peut rapporter de l'argent, et aussi parce que Nintendo justifie le tarif par l'intégration d'une compatibilité Pokémon Home (pas de combats/échanges en ligne en revanche, seulement du local).

Voilà voilà.

publié le 20/02/2026 à 07:53 par Gamekyo
sonilka publié le 20/02/2026 à 08:00
justifie le tarif par l'intégration d'une compatibilité Pokémon Home

l'indécence jusqu'au bout. Si encore ils avaient proposé une sortie en boite pour fêter les 30 ans. Mais non c'est juste les jeux d'origine, qui auraient du intégrer le NSO+, qu'on rend payant avec une justification bidon.
zephon publié le 20/02/2026 à 08:03
wahou ça va rejoindre directement ma collection imaginaire pokemon....
shmawlk44 publié le 20/02/2026 à 08:04
Les pigeons vont acheter
nyseko publié le 20/02/2026 à 08:07
Disons surtout qu'ils ont vu que la cartouche d'occasion en loose se vendait dans les 70€-80€ donc 20€, c'est une paille à côté.
burningcrimson publié le 20/02/2026 à 08:10
Bande de petit fils de p*tes
ouroboros4 publié le 20/02/2026 à 08:11
20 euros le jeu GBA
Et c'est quoi cette excuse de merde
link49 publié le 20/02/2026 à 08:14
Ca sera sans moi.
judebox publié le 20/02/2026 à 08:16
Mais Nintendo.... Franchement...
forte publié le 20/02/2026 à 08:25
nyseko Après quand t'achètes du physique à ce prix là, c'est pour l'objet. Pour jouer, t'as xxx façons via l'émulation. Je pense que ceux qui n'achètent pas une cartouche à 80 boules car non collectionneurs jouent déjà en ému et ne vont pas claquer 20 balles là dedans.

Mais je trouve le move totalement con, ils auraient dû dès le début proposer un shop rétro comme sur leurs autres consoles en plus du système de location. Mais on y arrive finalement !
masharu publié le 20/02/2026 à 08:32
Ça veut surtout dire qu'ils vont donc lâcher Pokémon Colosseum et XD sur le NSO+ sans aucune connectivité avec Pokémon HOME et que les RPG principaux (O/A/C et R/S/E tout du moins) pourraient débarquer à l'unité sur l'eShop au lieu d'être inclus dans l'abonnement NSO... La facilité de Pokémon Company, toujours et encore. C'est surtout énervant quand on sait que des amateurs sont arrivés à faire tourner les jeux Pokémon principaux sur l'émulateur du NSO depuis quelques années déjà.

ouroboros4 "L'excuse" c'est l'app Pokémon HOME et donc d'avoir ses créatures transférables sur les jeux modernes "compatibles". Mais fonctionnalité qui n'est même pas présente day-one sans parler de savoir si grand public va jouer à ce jeu en 2026, qui n'est pas le plus sexy des jeux retro Pokémon (j'aurais personnellement préféré R/S/E ou HG/SS).
ouroboros4 publié le 20/02/2026 à 08:34
masharu ça vaut pas 20 euros faut arrêter de déconner
ouroboros4 publié le 20/02/2026 à 08:36
masharu oui ça va se vendre par paquet
Y'a pas à dire en terme de tarif GF ce sont les pires de tous
pharrell publié le 20/02/2026 à 08:39
20 balles
amario publié le 20/02/2026 à 08:40
On peut le dire... Bande de fils dp... Limite je vais me désabonner du service NSO... On devrait tous le faire pour montrer notre désapprobation. Il faut être solidaire.
masharu publié le 20/02/2026 à 08:44
ouroboros4 S'il faut insulter quelqu'un quand c'est Pokémon, faut s'adresser à Pokémon Company, pas de Game Freak ou Nintendo spécifiquement. On est d'accord que le prix est abusé, c'est juste pour contextualiser parce que ça ne sort pas de nul part non plus.
koji publié le 20/02/2026 à 08:46
quand je vois les coms sur youtube qui applaudisse ca, c'est impressionant.
ouroboros4 publié le 20/02/2026 à 08:48
masharu je sais bien mais bon.
Si ils en avaient quelque chose à foutre ce serait pas vendu 20 euros.
kidicarus publié le 20/02/2026 à 08:49
Je trouve dommage que Nintendo ait abandonné la Virtual Console au profit du NSO, alors qu'il devrait proposer les deux.

Pour revenir à cette annonce qui va plaire à certains, je trouve que 20€ n'est pas donné. Mais ça reste moins cher que le prix original qui était du double. Par contre pour de la VC, c'est 25% trop cher.
C'est mon avis.
burningcrimson publié le 20/02/2026 à 08:54
Attention 20 euros l'unité donc 40 euros les deux jeux putain. Comment on peut encore défendre cette boîte ???
cyr publié le 20/02/2026 à 09:04
C'est quoi le contenu en gen pokemon la dessus? Juste la 1g ou ?

Je dois avoir la cartouche gba (enfin la boite+notice) qui traine.

Mais si c'est vraiment la version gba telle quel, ça m'intéresse pas, et aucun intérêt non plus.
cyr publié le 20/02/2026 à 09:06
amario je veux bien mais je fais comment pour jouer en ligne pour mario kart world après ?
cyr publié le 20/02/2026 à 09:07
Après c'est toujours mieux que let's go pikachu/evoli
burningcrimson publié le 20/02/2026 à 09:21
cyr Nan , en vrai lets go Pikachu et Evoli sont franchement bon. Et RF et VF ont majoritairement des Poke de la Gen 1.
patrickleclairvoyant publié le 20/02/2026 à 09:28
38mo le jeu
aggrekuma publié le 20/02/2026 à 09:35
cyr jusqu'à la 3G. D'ailleurs à l'époque une connexion entre Saphire et Rubis à VF et RF permettait d'avoir le pokedex national.
masharu publié le 20/02/2026 à 09:39
D'ailleurs pour compléter le Pokédex National de RougeFeu / VertFeuille (avoir tous les Pokémon existant à cet époque là, les 386) hors évènement il faut :
- Pokémon Rubis / Saphir
- Pokémon Emeraude (Pokémon 2G non-présents dans RF/VF)
- Pokémon Colosseum (Pokémon 2G dont Ho-oh)
- Pokémon XD: Souffle des Ténèbres (Pokémon 2G dont Lugia)
- Pokémon Channel (pour Jirachi)
- Reste les Pokémon fabuleux Mew, Celebi et Deoxy qui sont probablement non-obtenables hors event spécial. Deoxy est présent sur RV/VF via event special, à voir s'ils sera possible de l'obtenir, la même pour Ho-oh et Lugia présent via event spécial (vu que Colosseum et XD seront 100% non-compatible avec Pokémon HOME je parie).

Aussi, à appréhender que Pokémon HOME ne marcherait que dans un seul sens (de RF/VF à HOME, mais pas l'inverse). Je doute donc qu'une personne puisse 100% le jeu même avec l'ajout demain de R/S/E full payant.
aggrekuma publié le 20/02/2026 à 09:44
masharu Si XD et Colosseum ont le Poke HOME via le NSO, c'est officiellement qu'ils considèrent les fans de pokémon comme des vaches à lait
