Battlefield 6 : même le lancement de la Saison 2 n'a pu sauver l'audience en berne

L'éclat deà son lancement semble s'être définitivement estompé, et rien ne semble aujourd'hui pouvoir inverser la tendance. DICE comme EA comptait beaucoup sur le lancement de la Saison 2 la semaine dernière, arrivée en retard dans le soucis de bien peaufiner les choses jusqu'aux modifications du mode Battle Royale, mais quand ça veut pas…Sur Steam, le titre a terminé le week-end avec un pic de 96.000 utilisateurs, contre 76.000 la semaine précédente, soit un boost insuffisant pour relancer une machine qui lors de sa Saison 1 était au-delà de 500.000 utilisateurs simultanément. La franchise se rapproche peu à peu de l'audience Steam de(pic de 66.000 le week-end dernier) qui elle bénéficie d'une audience beaucoup plus notable sur consoles.Pendant ce temps, et toujours le week-end dernier,s'offrait un pic de 280.000 utilisateurs avant même sa grosse MAJ de demain.