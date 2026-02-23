recherche
Battlefield 6 : même le lancement de la Saison 2 n'a pu sauver l'audience en berne
L'éclat de Battlefield 6 à son lancement semble s'être définitivement estompé, et rien ne semble aujourd'hui pouvoir inverser la tendance. DICE comme EA comptait beaucoup sur le lancement de la Saison 2 la semaine dernière, arrivée en retard dans le soucis de bien peaufiner les choses jusqu'aux modifications du mode Battle Royale, mais quand ça veut pas…

Sur Steam, le titre a terminé le week-end avec un pic de 96.000 utilisateurs, contre 76.000 la semaine précédente, soit un boost insuffisant pour relancer une machine qui lors de sa Saison 1 était au-delà de 500.000 utilisateurs simultanément. La franchise se rapproche peu à peu de l'audience Steam de Call of Duty (pic de 66.000 le week-end dernier) qui elle bénéficie d'une audience beaucoup plus notable sur consoles.

Pendant ce temps, et toujours le week-end dernier, Arc Raiders s'offrait un pic de 280.000 utilisateurs avant même sa grosse MAJ de demain.

malroth publié le 23/02/2026 à 08:46
L'epoque où les joueurs restaient tout une année sur un seul jeu est révolue. C'est pareil pour COD

La concurrence est rude et donc les joueurs ne restent plus longtemps sur le meme jeu sauf tres rares exception.

La qualité de BF6 n'a rien avoir avec la baisse de joueurs
mattewlogan publié le 23/02/2026 à 08:48
Qu’est-ce que les joueurs sont volatils quand même sur ce type de jeux…
negan publié le 23/02/2026 à 08:57
On avait prévenu, les fans ouvrent trop leurs gueules a chaque fois.

C'est pas tout de l'ouvrir sur les ventes faut joué aussi, c'est toujours pareil avec BF.
jenicris publié le 23/02/2026 à 09:11
J'ai revendu le jeu, et j'y rejouerai pas. Trop déçu de cet opus au final
pcverso publié le 23/02/2026 à 09:19
Pas surpris , ce bf est loin d'être le meilleur et la concurrence qui arrivent risque pas d'arranger les choses .
tyler33 publié le 23/02/2026 à 09:21
J'ai acheté le jeu mais au final je ne joue qu'a Redsec.

La saison 2 n'a apporté aucun changement significatif.
walterwhite publié le 23/02/2026 à 09:28
Pas assez de contenu pour garder les joueurs et surtout l’OVNI ARC RAIDERS qui a détruit tout le monde.

Ce qui m’intéresse c’est de voir si Marathon arrivera à faire quelque chose face à ce dernier.
e3ologue publié le 23/02/2026 à 09:28
negan ça va devenir la norme, il y a eu la même avec MH Wilds qui était le GOTY le mois de sa sortie avec ses 10M, aujourd'hui le discours n'est plus le même.
romgamer6859 publié le 23/02/2026 à 09:57
J'en ai assez des jeux multi, ce sera sûrement mon dernier.
sandman publié le 23/02/2026 à 10:04
y'a plein de jeux à faire plutôt que de tourner en boucle sur un BR.
Même les gachas te donnent plus de contenus pendant des heures gratuitement que les BR.

Mais c'est surtout que le jeu vidéo tourne en rond depuis 10 ans et que le public se lasse de jouer toujours au même gameplay et au même mode de jeu.
wickette publié le 23/02/2026 à 10:16
Saison 2:

Une nouvelle map

Traditionnels armes/gadget

Toujours des problèmes netcode et une progression XP arme toujours catastrophique

Et le FOMO des events à temps limité qui usent les développeurs sur du contenu jetables/peu visible, le niveau 0 du GaaS


Tu veux que les joueurs reviennent pour ça ? Ils sont où les 4 studios BF qui bossaient dessus là ? Une des pire stratégie GaaS que j’ai pu voir ces dernières années ils méritent des chiffres en berne
brook1 publié le 23/02/2026 à 10:28
Le multijoueur payant sur console n'aide pas non plus à augmenter ton audience pour un éditeur tiers. Capcom s’en était plaint pour Monster Hunter Wilds.
sasquatsch publié le 23/02/2026 à 10:44
Je n'ai que joué a la beta qui était sympa mais sans plus...le niveau de Manhattan sortait du lot mais sinon on aurait dit BF 4, donc rien de nouveau...je me trompe?!
cyr publié le 23/02/2026 à 10:53
Bon ben je vais pas l'acheter. Si c'est pour me retrouver tous seul en ligne ....
sino publié le 23/02/2026 à 11:11
walterwhite c’est mal parti pour.
wadewilson publié le 23/02/2026 à 12:23
4 Studio, une seul map, des mode de jeu temporaire, un matchmaking éclaté au sol. Faut arrêter de prendre les gens pour des con, ils sont déjà sur le prochain il doit rester 100 personne max pour le suivis
walterwhite publié le 23/02/2026 à 12:36
sino Attendons la sortie de Marathon, je sens qu'il va se passer un truc.
mrvince publié le 23/02/2026 à 12:44
La blague la saison 2. Les mecs repoussent pour sortir qu'une seule map au final. J'ai pas lancé le jeu depuis 1 mois. J'y retourne toujours pas sorry.
heracles publié le 23/02/2026 à 12:57
Le contenu ajouté ne vaut pas le premium pass de bf3 et ses ambiances phénoménales à chaque dlc, donc pas étonnant. Je me suis fait pigeonné une fois par contre pas deux avec leur bf7 pourri
ravyxxs publié le 23/02/2026 à 13:15
sino Mal parti walterwhite , toutes les vidéos récentes du peu de Youtubeurs et Streameurs qui ont pu jouer à Marathon dernièrement disent TOUS le contraire, ils disent même que ce jeu à une possibilité de sortir des limbes. Donc mal parti, t'es rester en Septembre l'ami, apparement les équipes ont taffer super dur !!!! Et y a des aspects qui sont meilleurs que ARC.

Donc à voir.
walterwhite publié le 23/02/2026 à 13:58
ravyxxs Ça ne m’étonne pas, les différents gameplay que j’ai vu c’était archi carré.

Rien que le fait qu’il arrive 4 mois après Arc jouera en sa faveur. Entre ceux qui veulent changer d’air, ceux qui viennent de Destiny et ceux qui vont succomber à la hype générer par le marketing et les streameurs il y aura des surprises.

Je fais confiance en Bungie pour sortir un jeu ultra carré à sa sortie qui saura faire parler de lui positivement
zekk publié le 23/02/2026 à 14:26
brook1 Mouais, le multi était déjà payant sur World qui a fait bien mieux... Capcom a surtout cherché un autre coupable de leur propre échec

ravyxxs ! Et y a des aspects qui sont meilleurs que ARC.

ça donne envie !
rogeraf publié le 23/02/2026 à 14:36
Pour jouer depuis BF1942, cet épisode vaut la peine d'y jouer. Je suis dessus et je continuerais d'y jouer, objectif 1000 heures comme tous Battlefield que j'ai poncés.
mrponey publié le 23/02/2026 à 14:52
En termes de cadence, nous aimerions créer bien plus de cartes, mais les ressources et les contraintes de temps limitent la quantité de contenu que l’équipe peut proposer chaque saison. Nous essayons simplement d’apporter du contenu aux joueurs aussi vite que nous pouvons le développer.

Alexia Christofi / Productrice de Battlefield 6

Fin de la blague le Battlefield le plus vendu de tous et qui pour la première fois passe devant call of en terme de vente.
hibito publié le 23/02/2026 à 15:06
Le jeu est une énorme déception, et ressemble plus à un COD qu'à un BF.

Ils proposent un jeu qui n'a pas grand chose à voir avec les betas. Un rythme ultra rapide, des cartes banales, une destruction trop limitée, un modèles économique de l'enfer.

Bref, en voulant ratisser large pour capter une audience nouvelle, ils ont changés des aspects et des mécaniques fondamentales de la série. Et du coup, les fans de longues dates s'en vont, ce qui est mon cas. J'ai quand même 250h de jeu, pris un season pass, et bah je ne le referai pas.

Ils avaient tous les éléments pour créer un bon BF, un boulevard face à COD en perdition, et ils proposent ça ... cela dit, il y a beaucoup de dev venant des anciennes équipes de COD, et les anciens devs de la série sont déjà partis ailleurs.

Le jeu sera stylé dans 2 ans, pas avant, s'il l'est un jour.
