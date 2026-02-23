Battlefield 6 : même le lancement de la Saison 2 n'a pu sauver l'audience en berne
L'éclat de Battlefield 6 à son lancement semble s'être définitivement estompé, et rien ne semble aujourd'hui pouvoir inverser la tendance. DICE comme EA comptait beaucoup sur le lancement de la Saison 2 la semaine dernière, arrivée en retard dans le soucis de bien peaufiner les choses jusqu'aux modifications du mode Battle Royale, mais quand ça veut pas…
Sur Steam, le titre a terminé le week-end avec un pic de 96.000 utilisateurs, contre 76.000 la semaine précédente, soit un boost insuffisant pour relancer une machine qui lors de sa Saison 1 était au-delà de 500.000 utilisateurs simultanément. La franchise se rapproche peu à peu de l'audience Steam de Call of Duty (pic de 66.000 le week-end dernier) qui elle bénéficie d'une audience beaucoup plus notable sur consoles.
Pendant ce temps, et toujours le week-end dernier, Arc Raiders s'offrait un pic de 280.000 utilisateurs avant même sa grosse MAJ de demain.
La concurrence est rude et donc les joueurs ne restent plus longtemps sur le meme jeu sauf tres rares exception.
La qualité de BF6 n'a rien avoir avec la baisse de joueurs
C'est pas tout de l'ouvrir sur les ventes faut joué aussi, c'est toujours pareil avec BF.
La saison 2 n'a apporté aucun changement significatif.
Ce qui m’intéresse c’est de voir si Marathon arrivera à faire quelque chose face à ce dernier.
Même les gachas te donnent plus de contenus pendant des heures gratuitement que les BR.
Mais c'est surtout que le jeu vidéo tourne en rond depuis 10 ans et que le public se lasse de jouer toujours au même gameplay et au même mode de jeu.
Une nouvelle map
Traditionnels armes/gadget
Toujours des problèmes netcode et une progression XP arme toujours catastrophique
Et le FOMO des events à temps limité qui usent les développeurs sur du contenu jetables/peu visible, le niveau 0 du GaaS
Tu veux que les joueurs reviennent pour ça ? Ils sont où les 4 studios BF qui bossaient dessus là ? Une des pire stratégie GaaS que j’ai pu voir ces dernières années ils méritent des chiffres en berne
Donc à voir.
Rien que le fait qu’il arrive 4 mois après Arc jouera en sa faveur. Entre ceux qui veulent changer d’air, ceux qui viennent de Destiny et ceux qui vont succomber à la hype générer par le marketing et les streameurs il y aura des surprises.
Je fais confiance en Bungie pour sortir un jeu ultra carré à sa sortie qui saura faire parler de lui positivement
ravyxxs ! Et y a des aspects qui sont meilleurs que ARC.
ça donne envie !
Alexia Christofi / Productrice de Battlefield 6
Fin de la blague le Battlefield le plus vendu de tous et qui pour la première fois passe devant call of en terme de vente.
Ils proposent un jeu qui n'a pas grand chose à voir avec les betas. Un rythme ultra rapide, des cartes banales, une destruction trop limitée, un modèles économique de l'enfer.
Bref, en voulant ratisser large pour capter une audience nouvelle, ils ont changés des aspects et des mécaniques fondamentales de la série. Et du coup, les fans de longues dates s'en vont, ce qui est mon cas. J'ai quand même 250h de jeu, pris un season pass, et bah je ne le referai pas.
Ils avaient tous les éléments pour créer un bon BF, un boulevard face à COD en perdition, et ils proposent ça ... cela dit, il y a beaucoup de dev venant des anciennes équipes de COD, et les anciens devs de la série sont déjà partis ailleurs.
Le jeu sera stylé dans 2 ans, pas avant, s'il l'est un jour.