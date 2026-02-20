Splinter Cell Remake : toujours aucune nouvelle, mais encore des licenciements Splinter Cell Remake : toujours aucune nouvelle, mais encore des licenciements

On souffle et il faut croire que Ubisoft tient à tenir l'essentiel de son actualité sur de mauvaises nouvelles, peut-être dans l'optique de jours meilleurs lors de la prochaine année fiscale, et apprenons donc via un énième communiqué blindé de poncifs que Ubisoft Toronto fait face à une nouvelle vague de licenciements, 40 têtes précisément, soit 8 % des effectifs qui avaient déjà perdu 33 autres employés l'année dernière.



Il reste donc du monde et vaut mieux vu que les mecs préparent Splinter Cell Remake (le communiqué indique que le chantier est toujours en cours), annoncé il y a plus de 4 ans sans jamais donner de nouvelles depuis. Le bon vieux Sam parvient pourtant à perdurer dans l'actualité en allant offrir ses services dans d'autres jeux, dont Rainbow Six Siege où il fera prochainement la rencontre de Solid Snake. Le film a lui été annulé en 2024.