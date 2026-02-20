recherche
Splinter Cell Remake : toujours aucune nouvelle, mais encore des licenciements
On souffle et il faut croire que Ubisoft tient à tenir l'essentiel de son actualité sur de mauvaises nouvelles, peut-être dans l'optique de jours meilleurs lors de la prochaine année fiscale, et apprenons donc via un énième communiqué blindé de poncifs que Ubisoft Toronto fait face à une nouvelle vague de licenciements, 40 têtes précisément, soit 8 % des effectifs qui avaient déjà perdu 33 autres employés l'année dernière.

Il reste donc du monde et vaut mieux vu que les mecs préparent Splinter Cell Remake (le communiqué indique que le chantier est toujours en cours), annoncé il y a plus de 4 ans sans jamais donner de nouvelles depuis. Le bon vieux Sam parvient pourtant à perdurer dans l'actualité en allant offrir ses services dans d'autres jeux, dont Rainbow Six Siege où il fera prochainement la rencontre de Solid Snake. Le film a lui été annulé en 2024.
publié le 20/02/2026 à 11:38 par Gamekyo
sasquatsch publié le 20/02/2026 à 11:46
Ils ont des licences fortes qui dorment trop longtemps...et tous les bons sont partis, les mauvais aussi...reste plus grand chose dans le bateau Ubi...ah si...black flag...le plus facile de tous niveau remaster
taiko publié le 20/02/2026 à 11:47
Toujours en cours et dans 2 mois ça annule comme si de rien était. On connaît...
patrickleclairvoyant publié le 20/02/2026 à 12:25
Il y aura encore des gens pour y croire
sandman publié le 20/02/2026 à 12:39
Je sais même pas pourquoi ils ferment pas tout de suite ubisoft... ca devient pitoyable d'avoir des news chaque semaine qui annonce des projets annulés, des jeux qui allaient sortir définitivement annulés, du personnel licencié chaque semaine, y'a rien qui va dans cette boite...
Y'a quelques jeux qui tiennent comme rainbow six siege, mais le reste...
Faut tourner la page.
rogeraf publié le 20/02/2026 à 12:59
J'imagine pas la perte financiere à annuler leurs jeux ... Licenciements égal moins de devs. Développement des jeux plus long. J'ai consulté l'avenir (l'oracle comme dans l'histoire sans fin). Il m'a dit 2032 pour the Splinter Cell Remake Edition, pour marquer l'anniversaire des 30 ans de la série
altendorf publié le 20/02/2026 à 13:00
taiko publié le 20/02/2026 à 13:08
rogeraf 2032... Le pire c'est que ça peut être vrai.
rogeraf publié le 20/02/2026 à 13:15
taiko On va lancer les " UBI RELEASE DATE AWARDS "
sephrius publié le 20/02/2026 à 13:47
Ça pue pour ce remake, une fois de plus. Parce que même s'ils arrivent à le finir (p'tain la tristesse quand même, ne pas réussir à faire un remake), il va être dans un état laborieux.
mrvince publié le 20/02/2026 à 15:04
Il va suivre son petit copain Prince of Persia.
