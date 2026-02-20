En attendant une suite ''un jour'', NieR Automata franchit la barre des 10 millions de ventes
Personne n'avait d'espoir sur le sujet et c'est tant mieux : le Live des 9 ans de NieR Automata n'aura apporté aucune annonce d'un nouveau projet pour la franchise si ce n'est la promesse par Yoko Taro comme Square Enix que la franchise se poursuivra, d'une façon ou d'une autre…
On repart néanmoins avec des chiffres, avec désormais 10 millions de ventes pour le précité, tandis que NieR Replicant a tout de même tapé les 2 millions sur la longueur.
