En attendant une suite ''un jour'', NieR Automata franchit la barre des 10 millions de ventes
Personne n'avait d'espoir sur le sujet et c'est tant mieux : le Live des 9 ans de NieR Automata n'aura apporté aucune annonce d'un nouveau projet pour la franchise si ce n'est la promesse par Yoko Taro comme Square Enix que la franchise se poursuivra, d'une façon ou d'une autre…

On repart néanmoins avec des chiffres, avec désormais 10 millions de ventes pour le précité, tandis que NieR Replicant a tout de même tapé les 2 millions sur la longueur.

publié le 20/02/2026 à 11:43 par Gamekyo
commentaires (11)
icebergbrulant publié le 20/02/2026 à 12:16
Le jeu est sorti en 2017...
Au lieu de faire une suite, ça compte depuis 9 ans les billets ?!
lion93 publié le 20/02/2026 à 12:23
icebergbrulant non ça a tout cramé dans Forspoken x)
icebergbrulant publié le 20/02/2026 à 12:30
lion93
Je n’ai pas autant kiffé que guiguif mais j’ai plutôt apprécié mon run sur Forspoken, que j’ai trouvé assez sympathique
shirou publié le 20/02/2026 à 12:55
Pour les 10 ans l'année prochaine ils ont intérêt a nous faire des annonces avec des promesses, même si ils ont rien a montrer, sinon ça va tirer la gueule ...

Plus organiser une tournée mondial de concert (mais ça c'est ma petite attente perso)
churos45 publié le 20/02/2026 à 13:29
Je ne connais pas les relations entre Yoko Taro et Square Enix, mais vaut mieux qu'il n'y ait rien s'il n'y a pas d'idée plutôt qu'une suite toute pourrie. Par contre si Yoko Taro s'est vu refuser du budget c'est plus dommageable.
masharu publié le 20/02/2026 à 13:29
shirou Ça va sortir un remake graphique de NieR: Automata sur PS5 .
vyse publié le 20/02/2026 à 13:39
churos45 icebergbrulant du tout en fait la plupart de ses projets pre-produits ont été annulés et ou refusé de financement tout simplement ; sûrement qu'on lui ait dit de faire une suite et qu'il était intéressé par d'autres projets ; mais selon les attardés de summimasen il a continué a travailler mais dans le vide
newtechnix publié le 20/02/2026 à 13:45
Ace sujet, quid d ePlatinum Games, on avait vu qu'ils avaient participé au dernier Ninja Gaiden mais depuis des news
noishe publié le 20/02/2026 à 13:54
Sachant qu'ils disent spécifiquement dans la vidéo que c'est "NieR:Automata" qui est "to be continued", je m'attends plutôt à d'autres collab gacha et compagnie...
osiris67 publié le 20/02/2026 à 14:04
Merci 2b
aggrekuma publié le 20/02/2026 à 14:12
Maintenant que j'y pense, nier replicant n'est pas disponible sur Switch
