Far Cry : Ubisoft confirme officiellement que deux épisodes sont en chantier Far Cry : Ubisoft confirme officiellement que deux épisodes sont en chantier

Dans une interview accordée au site Variety, Yves Guillemot a confirmé officiellement que non pas un mais deux projets Far Cry étaient en développement, soit un début de confirmation des leaks de Tom Henderson :



- Far Cry 7 donc, qui s'orientera vers une expérience sous chrono (temps réel ou non) vu son scénario orienté vers le sauvetage des membres de votre famille (des choix seront peut-être à faire).

- Un spin-off multi sous forme d'Extraction Game, même si Henderson estime ne plus pouvoir spécifiquement miser sur le genre vu que le projet a subi de nombreux remaniements.



Dans le même temps, le PDG d'Ubisoft estime que son plan de restructuration (et le besoin d'une réduction des coûts à hauteur de 200 millions de dollars) prendra encore un certain temps pour être finalisé, et qu'il faudra environ 3 ans pour que l'entreprise soit définitivement remise sur un bon cycle. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de Square Enix il y a un certain temps, prouvant encore qu'à notre époque et vu les temps de développement, il suffit d'un simple couac dans la machine pour prendre la moitié d'une génération à se remettre sur les rails.