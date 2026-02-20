Far Cry : Ubisoft confirme officiellement que deux épisodes sont en chantier
Dans une interview accordée au site Variety, Yves Guillemot a confirmé officiellement que non pas un mais deux projets Far Cry étaient en développement, soit un début de confirmation des leaks de Tom Henderson :
- Far Cry 7 donc, qui s'orientera vers une expérience sous chrono (temps réel ou non) vu son scénario orienté vers le sauvetage des membres de votre famille (des choix seront peut-être à faire).
- Un spin-off multi sous forme d'Extraction Game, même si Henderson estime ne plus pouvoir spécifiquement miser sur le genre vu que le projet a subi de nombreux remaniements.
Dans le même temps, le PDG d'Ubisoft estime que son plan de restructuration (et le besoin d'une réduction des coûts à hauteur de 200 millions de dollars) prendra encore un certain temps pour être finalisé, et qu'il faudra environ 3 ans pour que l'entreprise soit définitivement remise sur un bon cycle. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de Square Enix il y a un certain temps, prouvant encore qu'à notre époque et vu les temps de développement, il suffit d'un simple couac dans la machine pour prendre la moitié d'une génération à se remettre sur les rails.
publié le 20/02/2026 à 18:20 par Gamekyo
On verra une foie sortie test et petit prix
j'avais adoré le premier , le 2 et le 3 aprés
Far cry 7 on sait qu'il y aura un chrono pour sauver sa famille, pareil pour l'extraction shooter qui a été reboot plusieurs fois.
Guillemot fait juste des annonces parce que la cote bourse est au plus bas, après faut creuser. 4.10e la part ubisoft, c'est juste ridicule.
Par contre il serait temps d'annoncer le nouveau nom d'ubisoft, parce que là ca devient contre productif de sortir le moindre jeu sous la bannière ubisoft.