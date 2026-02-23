recherche
Monster Hunter Stories 3 : nouvelle présentation pour faire le point à J-18 (+ Story Trailer)
Capcom continue de pousser la communication autour de Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection et c'est tout à fait normal car là où le premier jeu était un simple spin-off de plus à la sauce Pokémon, tandis que le deuxième gagnait drastiquement en contenu, ce troisième se veut plus ambitieux autant dans la narration que dans la progression jusqu'à œuvrer à la restauration de différentes zones d'habitats (car oui, les bestioles ont aussi le droit de vivre leur vie).

13 minutes de présentation donc, en plus d'une bande-annonce sur le scénario, afin de bien préparer le lancement prévu le 13 mars prochain (PC, PS5, XBS, Switch 2).



publié le 23/02/2026 à 11:34 par Gamekyo
commentaires (2)
kujotaro publié le 23/02/2026 à 12:38
Ça a l'air génial franchement. La D.A est sublime.
kalas28 publié le 23/02/2026 à 13:00
j'ai testé la démo vite fais et c'est tellement pas ouf graphiquement. d'ailleurs c'est quoi ce voile délavé impossible à régler?
Fiche descriptif
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
Nom : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
