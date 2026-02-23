Monster Hunter Stories 3 : nouvelle présentation pour faire le point à J-18 (+ Story Trailer)

Capcom continue de pousser la communication autour deet c'est tout à fait normal car là où le premier jeu était un simple spin-off de plus à la sauce Pokémon, tandis que le deuxième gagnait drastiquement en contenu, ce troisième se veut plus ambitieux autant dans la narration que dans la progression jusqu'à œuvrer à la restauration de différentes zones d'habitats (car oui, les bestioles ont aussi le droit de vivre leur vie).13 minutes de présentation donc, en plus d'une bande-annonce sur le scénario, afin de bien préparer le lancement prévu le 13 mars prochain (PC, PS5, XBS, Switch 2).