Charts US : 2026 démarre en douceur

Circana/NPD nous propose le premier rapport US de l'année, donc pour le mois de janvier 2026 avec une légère hausse du CA global non pas à cause d'un phénomène exceptionnel, mais juste par un comparo biaisé : les ventes de la Switch 2, qui n'existait pas en janvier 2025. Voilà, car les trois autres continuent de s'effondrer, que ce soit la PlayStation 5 (-17 %, restant néanmoins première des ventes), la Xbox Series (-27%) et forcément la Nintendo Switch 1 (-79%).

Quelques points à retenir :

- L'unique sortie notable du mois était Code Vein II, se contentant de la 11e place en notant que s'il est absent du top 10 sur PlayStation comme Xbox, il est en revanche premier des ventes PC (dans un classement néanmoins tout aussi biaisé vu le manque de jeux référencés).
- Boost évident de FFVII Remake par les sorties Xbox Series et Switch 2.
- La présentation d'un certain Fable a fait son effet : sur PC, un boost des ventes de Fable Anniversary l'a fait passer de la 106e à la 8e place.


MEILLEURES VENTES POUR JANVIER 2026
(Pas de données numériques pour Nintendo et Embark, donc Arc Raiders)
(De même pour les indé)
(Classement en revenus générés par ventes)

1. Call of Duty : Black Ops 7 (=)
2. NBA 2K26 (=)
3. Madden NFL 26 (+1)
4. Minecraft (+4)
5. Battlefield 6 (-2)
6. EA Sports FC 26 (-1)
7. Grand Theft Auto V (+5)
8. Red Dead Redemption 2 (+7)
9. Final Fantasy VII Remake (+216)
10. Forza Horizon 5 (+4)

11. Code Vein II (NEW)
12. Ghost of Yotei (-2)
13. Kingdom Come Deliverance II (+4)
14. EA Sports College Football 26 (-3)
15. Helldivers II (+13)
16. Légendes Pokémon Z-A (-10)
17. Split Fiction (+7)
18. Elden Ring (+7)
19. Flight Simulator 2024 (-3)
20. Fallout 4 (+48)
kameofever publié le 23/02/2026 à 12:09
L'auteur qui comme a son habitude se prive de dire quand la PS5 est devant dans le titre.
Si c'était la Switch 2, le titre aurait été tout autre.
oreillesal publié le 23/02/2026 à 12:18
Chart US : PS5, la dégringolade
shanks publié le 23/02/2026 à 12:20
kameofever
https://www.gamekyo.com/newsfr95795_aux-usa-comme-au-royaume-uni-la-ps5-remporte-largement-le-black-friday-2025.html

C'est vrai que je tiens impérativement à masquer la bonne forme de la PS5. D'ailleurs, j'ai même envisagé de ne pas indiquer dans le texte qu'elle était première en janvier.
cyr publié le 23/02/2026 à 12:30
kameofever OK. Mais je pense qu'il faut respirer.

La chute est bien réel par rapport a l'année dernière. Pour la switch2 c'etais sont premier mois de janvier de sa carrière.
Bref ça continue dans la même mouvance au état ubis. En baisse.
aeris246 publié le 23/02/2026 à 12:33
La PS5 qui chute année apres année

Prions pour qu'elle tienne d'ici la sortie de la PS6 en 2030
kameofever publié le 23/02/2026 à 12:38
shanks
Disons que l'on connaît ton côté très "partial" lorsqu'il s'agit de Nintendo et Sony.
Même si tu es une personne sympathique et que je salue ton travail, tes titres et ton contenu sont toujours orientés.
djfab publié le 23/02/2026 à 12:45
Ce TOP 10... Toujours les mêmes licences, c'est fou ! On pourrait presque se demander si c'est bien le top de 2026 ! Bon, normalement ça devrait changer en février ! (même si RE n'est pas une nouvelle licence !)
ouroboros4 publié le 23/02/2026 à 12:48
aeris246 Et pourtant quand même devant la Switch 2, quelle performance !
natedrake publié le 23/02/2026 à 12:49
aeris246 Elle chute, mais elle est tout de même devant la Switch 2 qui vient de sortir.
shanks publié le 23/02/2026 à 12:51
kameofever
Je suis le premier à dire que la Switch 2 est actuellement l'une des pires déceptions de ces dernières années, au même niveau que les premiers mois de vie de la gen PS4/One, en peut-être pire au niveau de la communication.

Et crois moi que lorsque t'es déçu de quelque chose, un succès est loin d'arranger tes affaires.
guiguif publié le 23/02/2026 à 13:02
ouroboros4 natedrake Il fait ce qu'il peut le pauvre
ouroboros4 publié le 23/02/2026 à 13:05
guiguif entre ça et X et son patch payant raté il doit être aigri
leonr4 publié le 23/02/2026 à 13:06
JAN 2026
PS5 : ~195k
NS2 : ~180k
X/S : ~60k
NS1 : ~30k

US LTD
NS1 : ~48.7M
PS5 : ~28.9M
X/S : ~17.6M
NS2 : ~4.6M

ouroboros4 natedrake guiguif
natedrake publié le 23/02/2026 à 13:12
guiguif leonr4
zekk publié le 23/02/2026 à 13:41
Heureusement pour la marchande de fleur que le ridicule ne tue pas
hypermario publié le 23/02/2026 à 13:59
leonr4 Merci pour les chiffres
narcissedoyo publié le 23/02/2026 à 14:12
Quand je vois ces chiffres il y a plusieurs choses qui m'interpellent

Déjà la chute de la PS5 -17% c'est énorme
et malgré cette chute elle reste première devant la NS2
ce qui n'est pas glorieux pour une nouvelle machine.
bignstarfox publié le 23/02/2026 à 14:27
narcissedoyo
Il a bien fallu 2 ans a la PS5 pour enfin dépasser les ventes de la Switch 1
jenicris publié le 23/02/2026 à 14:37
aeris246 cet échec de la Switch 2, être derrière une console de 6 ans
zekk publié le 23/02/2026 à 14:41
jenicris prépare toi à une soirée mouvementé
zboubi480 publié le 23/02/2026 à 14:55
COD s'est pas fait écrasé par Battlefield ?
zekk publié le 23/02/2026 à 15:13
zboubi480 ce n’est que sur un mois...
