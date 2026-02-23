Charts US : 2026 démarre en douceur
Circana/NPD nous propose le premier rapport US de l'année, donc pour le mois de janvier 2026 avec une légère hausse du CA global non pas à cause d'un phénomène exceptionnel, mais juste par un comparo biaisé : les ventes de la Switch 2, qui n'existait pas en janvier 2025. Voilà, car les trois autres continuent de s'effondrer, que ce soit la PlayStation 5 (-17 %, restant néanmoins première des ventes), la Xbox Series (-27%) et forcément la Nintendo Switch 1 (-79%).
Quelques points à retenir :
- L'unique sortie notable du mois était Code Vein II, se contentant de la 11e place en notant que s'il est absent du top 10 sur PlayStation comme Xbox, il est en revanche premier des ventes PC (dans un classement néanmoins tout aussi biaisé vu le manque de jeux référencés).
- Boost évident de FFVII Remake par les sorties Xbox Series et Switch 2.
- La présentation d'un certain Fable a fait son effet : sur PC, un boost des ventes de Fable Anniversary l'a fait passer de la 106e à la 8e place.
MEILLEURES VENTES POUR JANVIER 2026
(Pas de données numériques pour Nintendo et Embark, donc Arc Raiders)
(De même pour les indé)
(Classement en revenus générés par ventes)
1. Call of Duty : Black Ops 7 (=)
2. NBA 2K26 (=)
3. Madden NFL 26 (+1)
4. Minecraft (+4)
5. Battlefield 6 (-2)
6. EA Sports FC 26 (-1)
7. Grand Theft Auto V (+5)
8. Red Dead Redemption 2 (+7)
9. Final Fantasy VII Remake (+216)
10. Forza Horizon 5 (+4)
11. Code Vein II (NEW)
12. Ghost of Yotei (-2)
13. Kingdom Come Deliverance II (+4)
14. EA Sports College Football 26 (-3)
15. Helldivers II (+13)
16. Légendes Pokémon Z-A (-10)
17. Split Fiction (+7)
18. Elden Ring (+7)
19. Flight Simulator 2024 (-3)
20. Fallout 4 (+48)
